Помидоры будут большими и мясистыми: что обязательно нужно сделать в июне

Рассказываем, как вырастить крупные, сочные и мясистые помидоры, которые созревают равномерно и отличаются насыщенным вкусом.

Июнь — ключевой месяц для формирования будущего урожая томатов. Именно в этот период растения активно наращивают завязь, и от правильного ухода зависит, получите ли вы крупные, мясистые плоды или только мелкие и водянистые.

Что нужно сделать с помидорами в июне

Чтобы получить действительно крупные плоды, эксперты по садоводству рекомендуют проводить прореживание кистей. Этот метод заключается в удалении части завязи на ветке, чтобы оставшиеся плоды получали максимум питательных веществ и вырастали значительно крупнее. Это особенно важно для крупных сортов (например, "Воловое сердце"), ведь чрезмерное количество мелких помидоров может привести к ломке веток под их весом.

Когда проводить прореживание

Специалисты советуют ориентироваться на количество сформировавшихся кистей. В теплице обрезку начинают, когда на кусте появляется семь плодовых ветвей. Для открытого грунта достаточно четырех. Именно начало лета — идеальный момент, ведь растение только начинает завязывать плоды, и вы фактически задаете направление его развития, определяя, куда оно будет направлять энергию и питательные вещества.

Как правильно прореживать завязь

Рекомендуем оставлять на одной кисти тепличных томатов от четырех до шести плодов. Остальные завязи следует удалять. Для этого регулярно осматривайте кусты и отщипывайте самые мелкие или деформированные плоды. Оставляйте только самые крупные и здоровые завязи. Такую ревизию стоит проводить в течение всего первого месяца лета, чтобы растение не тратило силы на слабые плоды.

