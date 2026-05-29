Помидоры будут большими и мясистыми: что обязательно нужно сделать в июне

Читайте в материале:
- Что обязательно нужно сделать с помидорами в июне
- Что делать, чтобы был хороший урожай помидоров
- Как правильно прореживать завязь томатов
Июнь — ключевой месяц для формирования будущего урожая томатов. Именно в этот период растения активно наращивают завязь, и от правильного ухода зависит, получите ли вы крупные, мясистые плоды или только мелкие и водянистые.
Что нужно сделать с помидорами в июне
Чтобы получить действительно крупные плоды, эксперты по садоводству рекомендуют проводить прореживание кистей. Этот метод заключается в удалении части завязи на ветке, чтобы оставшиеся плоды получали максимум питательных веществ и вырастали значительно крупнее. Это особенно важно для крупных сортов (например, "Воловое сердце"), ведь чрезмерное количество мелких помидоров может привести к ломке веток под их весом.
Когда проводить прореживание
Специалисты советуют ориентироваться на количество сформировавшихся кистей. В теплице обрезку начинают, когда на кусте появляется семь плодовых ветвей. Для открытого грунта достаточно четырех. Именно начало лета — идеальный момент, ведь растение только начинает завязывать плоды, и вы фактически задаете направление его развития, определяя, куда оно будет направлять энергию и питательные вещества.
Как правильно прореживать завязь
Рекомендуем оставлять на одной кисти тепличных томатов от четырех до шести плодов. Остальные завязи следует удалять. Для этого регулярно осматривайте кусты и отщипывайте самые мелкие или деформированные плоды. Оставляйте только самые крупные и здоровые завязи. Такую ревизию стоит проводить в течение всего первого месяца лета, чтобы растение не тратило силы на слабые плоды.
Посмотрите видео об основных ошибках, которые допускают огородники при формировании первых кистей у томатов:
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
