Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Беларусь должна вступить в войну: сможет ли РФ перекрыть трассу Киев-Чоп

Анна Ярославская
29 мая 2026, 12:43
google news Подпишитесь
на нас в Google
Оккупанты хотят копировать действия ВСУ. Однако гибкая сеть украинских дорог не позволит им реализовать свой план.
Андрей Новак, трасса
Андрей Новак оценил шансы РФ заблокировать логистику на трассе Киев-Чоп / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

О чем сказал Андрей Новак:

  • Атака на трассу Киев-Чоп не принесет России военного эффекта
  • Для блокировки дороги Беларуси придется полноценно вступить в войну
  • Снабжение Украины невозможно перерезать ударом по одному маршруту

Россия не сможет добиться серьезного военного или логистического эффектав случае попыток атаковать трассу Киев-Чоп. Для реализации такого сценария Беларуси пришлось бы фактически полноценно вступить в войну против Украины. Об этом в комментарии Главреду заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, заявления РФ о возможных атаках на трассу Киев-Чоп являются попыткой скопировать действия Украины по уничтожению логистики оккупантов.

видео дня

"Украина уже предпринимает конкретные шаги, направленные на то, чтобы отрезать российский так называемый сухопутный коридор в Крым — трассу Таганрог-Мариуполь-Джанкой. Но здесь есть очень большая разница.", — отметил Новак.

Экономист пояснил, что построенная Россией дорога Таганрог-Мариуполь-Джанкой фактически является единственным сухопутным маршрутом из РФ в оккупированный Крым. В то же время Украина имеет большое количество автомобильных и железнодорожных путей с востока на запад.

"Атака на одну из таких дорог, в частности Киев-Чоп, не является столь критичной и даже близко не будет иметь такого значения, как для России атаки Украины по этому сухопутному коридору", — подчеркнул он.

Новак добавил, что автомобильный транспорт остается очень гибким, поэтому перенаправить поток машин на другие маршруты не составит проблемы.

РФ не сможет парализовать трассу Киев-Чоп без помощи Беларуси

По его мнению, для систематических ударов по трассе России пришлось бы использовать территорию Беларуси.

"Чтобы целенаправленно атаковать дорогу, ее нужно атаковать массово, непрерывно. А это возможно только с территории Беларуси", — отметил Новак.

Он напомнил, что Беларусь пока не вступила в войну против Украины напрямую, хотя в 2022 году предоставляла свою территорию для наступления российских войск и периодически разрешала использование воздушного пространства для атак.

При этом Украина уже предупредила Минск о последствиях возможного полноценного вступления в войну.

"У Украины есть четкие координаты около 500 целей, по которым могут быть нанесены удары. В таком случае за считанные дни может быть уничтожена вся и без того слабая белорусская экономика", — заявил глава Комитета экономистов Украины.

По его словам, именно поэтому с военной точки зрения реализовать план перекрытия трассы Киев-Чоп практически невозможно.

Угроза со стороны Беларуси - последние новости

Как писал Главред, на данный момент признаков масштабного наращивания белорусских войск у границы с Украиной не фиксируется, однако риск провокаций и возможного вторжения сохраняется. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Командующий Силами беспилотных Роберт Бровди с позывным "Мадяр" обратился к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко и сообщил, что Украина уже определила 500 целей на случай наступления со стороны Беларуси.

Аналитики Института изучения войны предупредили, что Минск и Москва синхронно формируют информационный фон, который может стать оправданием для запуска российских ударных беспилотников по Украине с белорусской территории.

Есть ли ядерная угроза со стороны Беларуси: мнение эксперта

Военный эксперт и экс-сотрудник Служба безопасности Украины Иван Ступак заявил, что на данный момент нет доказательств наличия ядерного оружия РФ на территории Беларуси.

По его словам, ядерные боеголовки и ракеты-носители хранятся отдельно, а доступ к ним имеют исключительно специалисты 12-го Главного управления Минобороны РФ. Белорусские военные, как утверждает эксперт, не участвуют в обслуживании ядерного оружия и задействованы лишь в обеспечении внешней безопасности и логистики.

Эксперт также подчеркнул, что в настоящее время Беларусь не представляет ядерной угрозы для Украины. Он считает, что применение ядерного оружия не имеет практического смысла для России.

"Применение ядерки ничего не даст России, в этом нет смысла", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Андрей Новак Чоп новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накроет аномальный холод: где ударит град и усилится ветер

Украину накроет аномальный холод: где ударит град и усилится ветер

14:57Синоптик
РФ готовит новый массированный обстрел Украины: Зеленский предупредил об угрозе

РФ готовит новый массированный обстрел Украины: Зеленский предупредил об угрозе

14:40Украина
Последние дни весны будут особенно холодными: синоптики назвали дату потепления

Последние дни весны будут особенно холодными: синоптики назвали дату потепления

11:56Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

Муравьи сбегут за одну ночь: дешевый домашний трюк удивит многих

Муравьи сбегут за одну ночь: дешевый домашний трюк удивит многих

Угроза массированного ракетного удара: обстрел возможен уже в ближайшее время

Угроза массированного ракетного удара: обстрел возможен уже в ближайшее время

Последние новости

14:57

Украину накроет аномальный холод: где ударит град и усилится ветер

14:54

Получила приговор и лишилась всего: Повалий расплатилась за предательство Украины

14:40

РФ готовит новый массированный обстрел Украины: Зеленский предупредил об угрозе

14:13

Одна солнечная панель вместо электросети удивила домовладельцевВидео

14:07

"Я очень экономная": известная актриса рассказала о своих расходах в Киеве

Украина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – КоваленкоУкраина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – Коваленко
14:06

"Попа перевернулась": участница "Холостяка" пострадала от неудачной пластикиВидео

14:02

Почему клубнику стоит замачивать в соленой воде: секрет опытных хозяекВидео

13:51

Сюмбюль ага из "Великолепного века" стал горячим красавчиком: как выглядит актер

13:32

Самолет Эпштейна вскрыли спустя годы и застыли от увиденногоВидео

Реклама
13:14

"Мои кровинки": Сумская нежно высказалась о внуках от "российской" дочери

13:14

"Жилье для ВПЛ 60+": возрастным переселенцам обещают почти бесплатные квартиры

13:12

26-летний патрульный застрелился во время службы в Ровно: первые детали трагедии

12:50

Помидоры будут большими и мясистыми: что обязательно нужно сделать в июне

12:43

Беларусь должна вступить в войну: сможет ли РФ перекрыть трассу Киев-Чоп

12:38

Подкормка огурцов в июне: как увеличить урожай и избежать пожелтенияВидео

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 30 мая: Петухам - скандал, Кроликам - широкие жесты

12:08

"Не буду шутовским кузеном": Николас Кейдж сменил фамилию

11:56

Мужчина нашел в земле предмет и не поверил его настоящей ценности

11:56

Последние дни весны будут особенно холодными: синоптики назвали дату потепления

11:41

Дроны крушат логистику оккупантов: ГУР заблокировало сухопутный коридор в КрымВидео

Реклама
11:36

В Украине растет чудо-гриб со вкусом курицы: где его можно найтиВидео

11:12

Почему 30 мая нельзя ходить в лес: какой церковный праздник

11:04

"Эх ты, Дроня": путинист Шаман использовал Галкина и нарвался на ответВидео

10:58

Школа полностью уничтожена: оккупанты цинично атаковали приграничья ЧерниговщиныФото

10:50

Какие люди связаны с высшими силами: даты рождения с уникальной энергетикой

10:43

Российский дрон упал на жилой дом в Румынии: Бухарест инициирует 4 статью НАТО

10:42

Как правильно использовать вентилятор в жару и не навредить себе

10:11

"Нельзя исключать вторжения": в ГПСУ оценили ситуацию на границе с Беларусью

10:01

От колорадского жука не останется и следа: чем обработать картофель в июнеВидео

09:55

"Можно без конверта": Никитюк сделала неожиданное заявление о свадьбеВидео

09:53

Регионы России снова в огне, после атаки дронов горят важные объекты: детали

09:14

Украинские гимнастки на чемпионате Европы устроили бойкот гимнам РФ и Беларуси

08:59

Нужно ли включать поворотник: тест по ПДД ставит в тупик каждого второгоВидео

08:33

Детей Путина и Кабаевой обучают педагоги из ЮАР и Британии - расследование СМИ

08:12

РФ атаковала турецкое гражданское судно в Черном море: есть раненыеФото

08:10

Красная линия для Минска: Новак рассказал, чем обернется попытка РФ заблокировать трассу Киев-Чопмнение

07:44

Пожары, выбитые окна и раненые: РФ ударила по жилым домам в ЗапорожьеФото

06:53

Российский дрон пересек границу Румынии и рухнул на крышу многоэтажки: детали

05:58

Гороскоп на завтра, 30 мая: Девам — трудности, Козерогам — путешествие

05:34

Кто получит подарок небес в начале лета: гороскоп на июнь 2026Видео

Реклама
05:11

Чем пугали детей в СССР: абсурдные запреты, которые можно услышать и по сей день

04:30

Счастье уже на пороге: для каких знаков зодиака конец мая станет особенным

04:09

Как правильно брать кота на руки: большинство допускает ошибку, пугающую животноеВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке магазина одежды за 25 с

03:37

Как правильно перевозить ребенка в автокресле - главное, что должны знать родители

03:11

Вечерний полив против утреннего: когда лучше всего поливать растения летом

02:15

Сенсация из космоса: учёные наткнулись на новую таинственную планету

01:06

Десятки ракет в месяц: прогноз сроков массированных ударов РФ по Украине

00:01

Транспортный удар по кошельку: киевлянам раскрыли новые цены на проезд

28 мая, четверг
23:58

Россия атакует Украину "ракетным винегретом": эксперт предупредил о новых ударахВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять