Беларусь должна вступить в войну: сможет ли РФ перекрыть трассу Киев-Чоп

Оккупанты хотят копировать действия ВСУ. Однако гибкая сеть украинских дорог не позволит им реализовать свой план.

https://glavred.info/ukraine/belarus-dolzhna-vstupit-v-voynu-smozhet-li-rf-perekryt-trassu-kiev-chop-10768724.html Ссылка скопирована

Андрей Новак оценил шансы РФ заблокировать логистику на трассе Киев-Чоп / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

О чем сказал Андрей Новак:

Атака на трассу Киев-Чоп не принесет России военного эффекта

Для блокировки дороги Беларуси придется полноценно вступить в войну

Снабжение Украины невозможно перерезать ударом по одному маршруту

Россия не сможет добиться серьезного военного или логистического эффектав случае попыток атаковать трассу Киев-Чоп. Для реализации такого сценария Беларуси пришлось бы фактически полноценно вступить в войну против Украины. Об этом в комментарии Главреду заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, заявления РФ о возможных атаках на трассу Киев-Чоп являются попыткой скопировать действия Украины по уничтожению логистики оккупантов.

видео дня

"Украина уже предпринимает конкретные шаги, направленные на то, чтобы отрезать российский так называемый сухопутный коридор в Крым — трассу Таганрог-Мариуполь-Джанкой. Но здесь есть очень большая разница.", — отметил Новак.

Экономист пояснил, что построенная Россией дорога Таганрог-Мариуполь-Джанкой фактически является единственным сухопутным маршрутом из РФ в оккупированный Крым. В то же время Украина имеет большое количество автомобильных и железнодорожных путей с востока на запад.

"Атака на одну из таких дорог, в частности Киев-Чоп, не является столь критичной и даже близко не будет иметь такого значения, как для России атаки Украины по этому сухопутному коридору", — подчеркнул он.

Новак добавил, что автомобильный транспорт остается очень гибким, поэтому перенаправить поток машин на другие маршруты не составит проблемы.

РФ не сможет парализовать трассу Киев-Чоп без помощи Беларуси

По его мнению, для систематических ударов по трассе России пришлось бы использовать территорию Беларуси.

"Чтобы целенаправленно атаковать дорогу, ее нужно атаковать массово, непрерывно. А это возможно только с территории Беларуси", — отметил Новак.

Он напомнил, что Беларусь пока не вступила в войну против Украины напрямую, хотя в 2022 году предоставляла свою территорию для наступления российских войск и периодически разрешала использование воздушного пространства для атак.

При этом Украина уже предупредила Минск о последствиях возможного полноценного вступления в войну.

"У Украины есть четкие координаты около 500 целей, по которым могут быть нанесены удары. В таком случае за считанные дни может быть уничтожена вся и без того слабая белорусская экономика", — заявил глава Комитета экономистов Украины.

По его словам, именно поэтому с военной точки зрения реализовать план перекрытия трассы Киев-Чоп практически невозможно.

Угроза со стороны Беларуси - последние новости

Как писал Главред, на данный момент признаков масштабного наращивания белорусских войск у границы с Украиной не фиксируется, однако риск провокаций и возможного вторжения сохраняется. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Командующий Силами беспилотных Роберт Бровди с позывным "Мадяр" обратился к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко и сообщил, что Украина уже определила 500 целей на случай наступления со стороны Беларуси.

Аналитики Института изучения войны предупредили, что Минск и Москва синхронно формируют информационный фон, который может стать оправданием для запуска российских ударных беспилотников по Украине с белорусской территории.

Есть ли ядерная угроза со стороны Беларуси: мнение эксперта

Военный эксперт и экс-сотрудник Служба безопасности Украины Иван Ступак заявил, что на данный момент нет доказательств наличия ядерного оружия РФ на территории Беларуси.

По его словам, ядерные боеголовки и ракеты-носители хранятся отдельно, а доступ к ним имеют исключительно специалисты 12-го Главного управления Минобороны РФ. Белорусские военные, как утверждает эксперт, не участвуют в обслуживании ядерного оружия и задействованы лишь в обеспечении внешней безопасности и логистики.

Эксперт также подчеркнул, что в настоящее время Беларусь не представляет ядерной угрозы для Украины. Он считает, что применение ядерного оружия не имеет практического смысла для России.

"Применение ядерки ничего не даст России, в этом нет смысла", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред