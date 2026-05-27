РФ готовит опасный план атак через Беларусь: какие области и трассы под угрозой

Дарья Пшеничник
27 мая 2026, 09:42
Аналитики предполагают, что Кремль может использовать заявления Минска как повод для "ответных ударов" - но не войсками, а беспилотниками.
Лукашенко, Путин
Путин готовит новую операцию из Беларуси / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Главное из новости:

  • Москва и Минск готовят почву для оправдания ударов
  • ISW фиксирует новую тактику Кремля
  • Белорусское направление становится угрозой со стороны дронов

Минск и Москва синхронно формируют информационный фон, который может стать оправданием для запуска российских ударных беспилотников по Украине с белорусской территории. Об этом предупреждают в Институте изучения войны в своем свежем отчете.

Аналитики обращают внимание на заявление генерал-лейтенанта Совбеза Беларуси Александра Вольфовича, который сообщил о якобы 116 попытках украинских БПЛА пересечь границу республики за последнюю неделю. Он также утверждал, что часть дронов якобы пыталась атаковать белорусскую пограничную инфраструктуру.

В отчете отмечается, что эти заявления прозвучали на фоне предупреждений Киева о давлении Кремля на Минск с требованием провести операции против Украины или одного из государств НАТО. Несмотря на это, аналитики подчеркивают:

"Беларусь вряд ли начнет наземное вторжение против Украины. ISW независимо не наблюдала и не подтверждала никакого наращивания белорусских сил на белорусско-украинской границе, которое было бы достаточным для наземного вторжения. России также не хватает резервов, необходимых для поддержки белорусских войск в случае наземного вторжения в Украину".

Удары с белорусской территории

Несмотря на низкую вероятность наземной операции, в ISW считают, что Москва может использовать заявленные Минском "инциденты" с БПЛА, чтобы обосновать запуск ударных дронов с территории Беларуси.

Такой сценарий позволил бы российским операторам непрерывно атаковать украинские наземные линии связи на западе и северо-западе страны — направления, которые сейчас трудно поразить с российской территории с достаточной точностью и полезной нагрузкой.

Американские специалисты отмечают, что использование белорусских площадок может расширить возможности "Шахедов" и "Молний" для ударов по автомагистрали М-06 и железнодорожным маршрутам, соединяющим Украину с Польшей.

В отчете упоминается и подтвержденный украинскими чиновниками случай от 22 декабря 2025 года, когда российский оператор, базировавшийся в Беларуси, нанес удар FPV-управляемым "Шахедом" по грузовому поезду вблизи Коростеня.

"Заявления Вольфовича и недавние украинские предупреждения в отношении Беларуси свидетельствуют о том, что Россия создает информационные условия для дальнейшего использования Минска в собственных военных целях. В частности, для ударов по стратегически важным объектам глобального наблюдения в тылу западной Украины", — заключают аналитики.

Возможно ли наступление из Беларуси на Киев — мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что теоретически наступление со стороны Беларуси возможно, однако пока нет никаких признаков подготовки к таким действиям.

По его словам, Государственная пограничная служба не наблюдает скопления российских войск вблизи украинской границы. В то же время эксперт допускает возможность новой попытки России осуществить наступление на Киев, но подчеркивает, что события по сценарию 2022 года уже не повторятся.

"Такой вариант есть. Однако все будет совсем не так, как в 2022 году. Не будет такого молниеносного продвижения российских войск с севера на Киев", — указал он.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Угроза со стороны Беларуси — последние новости по теме

Военный эксперт Иван Ступак заявил о том, что Кремль намеренно создает "горячие точки" на границах Украины, чтобы заставить распылять оборонительные силы. По его словам, план РФ заключается в создании ловушки для ВСУ с втягиванием Беларуси в войну.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказал мнение, что полномасштабное наступление из Беларуси пока маловероятно, а в случае угрозы Украина отреагирует максимально жестко и своевременно. Подоляк отметил, что Украина готова ответить на возможное вторжение с белорусской территории.

Как ранее сообщал Главред, военный эксперт Иван Ступак раскрыл замысел России по втягиванию Беларуси в войну против Украины. По его словам, это имеет целью растяжение оборонных ресурсов Украины и создание дополнительной угрозы на севере. Он добавил, что Москва сознательно применяет эти методы для психологического давления и стратегического влияния.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

