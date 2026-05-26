Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Черешня больше никогда не будет червивой: как спасти урожай от вишневой мухи

Дарья Пшеничник
26 мая 2026, 22:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Личинка вишневой мухи не только портит вкус ягод, но и вызывает их дальнейшее массовое загнивание на дереве.
Черешня больше никогда не будет червивой: как спасти урожай от вишневой мухи
Как защитить сад от вишневой мухи / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia

Вы узнаете:

видео дня
  • Когда начинается лето вишневой мухи
  • Как защитить сад от этого вредителя

Садоводы оказались на пороге самой опасной фазы сезона: именно сейчас начинается массовый вылет вишневой мухи — вредителя, способного уничтожить урожай черешни и вишни буквально за несколько дней. Внешне ягоды могут выглядеть спелыми и безупречными, но внутри часто скрывается личинка длиной до полусантиметра.

Она не только портит вкус, но и вызывает быстрое загнивание плодов прямо на дереве. Об этом пишет ТСН.

Когда муха выходит на охоту

Первые сигналы появления вредителя садоводы получают благодаря желтым клейким ловушкам. Мухи активно реагируют на яркий цвет, и именно их появление на ловушках свидетельствует о том, что летание началось. В народе ориентиром считают цветение акации — этот период почти всегда совпадает с активностью вредителя.

Самая точная подсказка — сами плоды. Когда зеленая ягода достигает примерно сантиметра в диаметре и начинает светлеть, наступает критический момент. Именно тогда муха откладывает яйца, а через неделю в мякоти уже появляются личинки.

Одна обработка вместо двух: как работает современная практика

Несмотря на традиционные рекомендации проводить два опрыскивания, опытные садоводы все чаще придерживаются другой тактики: одной, но точно рассчитанной обработки. Успех зависит от правильного момента — когда ягода уже светлеет, но еще не начала окрашиваться.

Чем защитить деревья

Системные препараты считаются самыми надежными, ведь проникают внутрь плода и действуют даже во время дождей. "Эксирель" и его аналог "Кораген" обеспечивают длительную защиту и быстро впитываются растением. "Актара" остается классическим решением, которое эффективно действует и на взрослых мух, и на личинок.

Комбинированные средства, такие как "Энжио", сочетают мгновенное контактное действие с внутренней защитой. "Актеллик" применяют в случаях массового заражения, ведь его пары проникают даже в густую крону.

Важное правило: у большинства препаратов срок ожидания составляет две недели, поэтому на ультраранних сортах черешни химические обработки недопустимы — там придется полагаться только на ловушки.

Погодные риски: когда обработка может навредить

Температурные колебания весны способны свести на нет даже самый точный график. Инсектициды нельзя вносить перед заморозками или во время резкого похолодания — это создает двойной стресс для дерева. Работать стоит только после стабилизации среднесуточной температуры выше +10 °C. Оптимальные условия — от +12 °C до +15 °C, в тихое утро или вечер, когда раствор дольше держится на поверхности и лучше впитывается.

Почему именно сейчас важно действовать

Вишневая муха не дает второго шанса: упустив момент, садовод рискует потерять весь урожай. Именно поэтому нынешний период — ключевой. Правильно выбранное время, внимательный мониторинг и грамотно подобранный препарат позволят сохранить ягоды целыми, сочными и без неприятных "сюрпризов" внутри.

Смотрите видео о методах борьбы с вишневой мухой и обработке:

Интересное по теме:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Черешня сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

22:26Мир
500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

19:57Война
Польша запустит производство ракет Patriot с одобрения США - детали

Польша запустит производство ракет Patriot с одобрения США - детали

19:45Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

"Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий

"Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий

Последние новости

23:43

"На последнем издыхании": ослабленный Сильвестр Сталлоне появился с тростью

22:51

Черешня больше никогда не будет червивой: как спасти урожай от вишневой мухи

22:41

Денежный успех уже на пороге: четырем знакам зодиака повезет больше всех

22:26

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

22:13

Эффект за 2 минуты: как избавиться от мух в доме с помощью простого метода

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
21:47

Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

21:42

Известный украинский актер поразил похудением на 40 кг: фото до и после

21:41

Сигналы, которые замечают единицы: как на самом деле извиняются котыВидео

21:34

Допьете или выльете — сколько дней хранится открытое вино разных сортов

Реклама
21:25

Кондиционер не нужен: немецкий способ охладить воздух без электричества

21:22

Чтобы оборачивались мужчины: дизайнер назвал стильные акценты

21:11

Усиление мобилизации в Украине: увеличилось ли количество групп ТЦК в Черкасской области

21:03

Избранники судьбы: рожденные в какие три месяца обладают сильной защитой

20:46

Вирусный лайфхак с фольгой возле Wi-Fi-роутера: действительно ли он работает

20:41

"Половина умерла уже": Киркоров пожаловался на завистливых одноклассников

20:15

Не камыш и не тростник: как на самом деле называют растение с коричневой "сосиской"

20:12

Без всякой химии: муравьи навсегда забудут дорогу к растениям

19:57

500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

19:45

Польша запустит производство ракет Patriot с одобрения США - детали

19:19

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

Реклама
19:12

Гендиректор назвал привычки, которые незаметно опустошают кошелек

19:10

Очередные обстрелы Киева: Денисенко предупредил, к чему готовится Кремльмнение

19:08

Две ложки под куст: простая подкормка, которая увеличит урожай голубики

19:01

Забытое украинское слово "стрих": что оно на самом деле означает

18:44

Кому 27 мая молиться об исцелении от тяжелых болезней: какой церковный праздник

18:34

"Туман в голове": где в Украине находится самое опасное подземелье на планетеВидео

18:25

Соседка "из ада" 15 лет заставляла пару бояться выходить из дома

18:16

"Вас не вылечит": Бадоев вышел с заявлением по поводу "романа" с Барских

18:06

Почему калина под окном может вызвать слезы: старинные украинские поверья

17:44

Взрывы в Житомирской области: в ОВА раскрыли последствия ночной атаки врага

17:39

Почему на шоколаде появляется белый налет и можно ли его есть: ответ точно удивит

17:31

Беларусь заявила об атаке более сотни дронов из Украины – в ГПСУ сделали заявление

17:27

Что делать, если ребенок не хочет чистить зубы: мама-стоматолог поделилась советами

17:23

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

17:12

Мужчина нашел сумку, набитую деньгами, а позже оказался в полиции

17:03

Будут ли удары по Киеву, которыми угрожает РФ, ежедневными: что ответили в Кремле

17:01

Курс валют изменится: что будет с долларом и евро 27 мая

16:47

НДС на посылки из-за границы до 150 евро пока не будет: депутаты проголосовали

16:39

РФ ударила по Запорожью: количество жертв резко возросло, в городе пожары

16:29

Как самостоятельно накраситься на выпускной: результат как у визажистаВидео

Реклама
16:27

Украинцы стремительно беднеют: от каких продуктов вынуждены отказываться граждане

16:21

Зачем на самом деле в лифте нужно зеркало: настоящая причина удивит многих

16:15

Отвалился: у Волочковой случился конфуз прямо на сценеВидео

15:57

Будет ли Россия бить по правительственному кварталу в Киеве – в Госдуме ответили

15:38

Найдена скрытая настройка iPhone, которая может снижать скорость интернета

15:23

Одинокий пельмень в кастрюле: сына фигуриста РФ жестко высмеяли за "талант"Видео

15:11

Ночью может быть новая ракетная атака на Украину: мониторы назвали возможные цели

15:00

Новый рецепт горячих бутербродов за 17 минут - проще не бывает

14:56

Врежет сильное похолодание: синоптик назвала точную дату

14:56

Как отпугнуть ос от дома раз и навсегда: дешевый метод, который работает лучше химии

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять