Как самостоятельно накраситься на выпускной: результат как у визажиста

Несколько лайфхаков от бьюти-блогера помогут сделать вечерний макияж дома и сэкономить деньги на посещении визажиста.

Макияж на выпускной своими руками / коллаж: Главред, фото: tiktok.com, holodnaya_makeup

Сезон выпускных уже начинается, поэтому стоит задуматься — доверить свой образ профессионалам или сделать макияж самостоятельно дома. Как уверяют бьюти-блогеры, для великолепного результата, как из салона красоты, не нужно тратить много времени и средств.

Главред расскажет, как сделать универсальный макияж на выпускной, который можно легко повторить дома даже без профессиональных навыков.

Макияж на выпускной пошагово: с чего начать

Для идеального вечернего макияжа блогерша Ленка Бьюти из TikTok советует сначала оформить глаза и брови, а уже потом переходить к нанесению тона. Такая техника помогает избежать осыпания теней, пятен и неровностей на коже.

"Я работала сначала с глазами, чтобы скотчем не снять тон. И если что-то осыплется — убрать", — добавила эксперт.

Как нарисовать ровные стрелки: лайфхак со скотчем

Одним из главных секретов идеального макияжа глаз стал обычный скотч. Для этого нужно:

приклеить узкий скотч вдоль нижнего века;

нарисовать стрелку вдоль линии скотча;

растушевать границы кисточкой;

после завершения макияжа аккуратно снять скотч.

"Все знают об этом лайфхаке, но я не знаю, все ли им пользуются. С ним этот макияж получится, даже если ты не умеешь растушевывать и рисовать стрелки", — отметила эксперт.

Макияж глаз на выпускной

Перед нанесением теней эксперт советует обязательно подготовить веки.

"С голым веком не работаю, либо тонирую его, либо наношу консилер или базу", — поделилась Ленка Бьюти.

После этого можно переходить к созданию градиента:

светлый оттенок нанести во внутренний уголок глаза;

более темным цветом проработать складку века;

коричневыми тенями подчеркнуть стрелку;

самым темным оттенком затемнить внешний край.

"Тени пигментированные, поэтому я предварительно стряхиваю их об руку и прорабатываю складку между подвижным и неподвижным веком", — рассказала специалистка.

Для вечернего образа блогерша советует добавить сияния.

"Можно взять сияющие "однушки" или такие рассыпчатые сияющие тени, но их нужно наносить на специальную базу. Пальчиком наношу базу на центр глаза, потому что без нее они могут все у вас осыпаться под глаза", — пояснила эксперт.

Как сделать ресницы гуще без наращивания

Чтобы сделать взгляд выразительнее, блогерша использует пучки ресниц. Работать с ними нужно очень осторожно, чтобы не травмировать глаз.

"Визажисты обычно клеят их сверху на ресницы, но себе это сделать не очень удобно, поэтому я клею под ресницы", — поделилась бьюти-блогерша.

По ее словам, для естественного эффекта достаточно всего нескольких пучков в наружных уголках глаз.

Как сделать стойкий тон и контуринг

Для выпускного макияжа важно, чтобы тон оставался стойким в течение всего вечера. Блогерша поделилась техникой коррекции лица, которая не подведет даже в конце выпускного вечера.

"Хочу сделать двойную коррекцию. Сначала жидкими текстурами, потом сухими. Так она будет более стойкой", — пояснила она. Для максимально натурального результата эксперт советует:

не наносить кремовые продукты сразу на лицо;

набирать текстуры через руку;

деликатно затемнять нижний овал и нос;

дублировать кремовые продукты сухими.

"Лучше не наносить сразу на лицо, а набирать через руку", — подчеркнула специалистка.

Идеальный макияж губ на выпускной

Для губ блогерша выбрала нежный коричневый оттенок, который подходит к разным образам.

"Выбрала такой довольно нежный, универсальный коричневый оттенок, с которым можно сделать множество липкомбо", — отметила эксперт.

Чтобы макияж губ держался дольше, Ленка Бьюти использует несколько этапов:

наносит карандаш;

фиксирует его пудрой;

наносит матовую помаду тонким слоем;

по желанию завершает блеском.

"Таким образом получаются тоненькие слои", — пояснила блогер.

Как сделать макияж стойким на весь вечер

Финальным этапом стал фиксирующий спрей.

"Обычно я наношу такой спрей, который закрепит все слои макияжа, и он будет выглядеть более живым", — подытожила Ленка Бьюти.

Как самостоятельно сделать макияж на выпускной — советы бьюти-блогерши:

О персонаже: Ленка Бьюти Ленка Бьюти — популярная украинская бьюти-блогерша и инфлюенсерша в TikTok, чей контент полностью посвящен искусству макияжа, ежедневному уходу за кожей и честным обзорам косметики. На ее странице, которая уже собрала более 37 тысяч подписчиков, регулярно выходят полезные пошаговые туториалы (например, актуальные образы на выпускной или тематические макияжи), подробные свотчи косметических новинок и практичные подборки средств.

