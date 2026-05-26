  Новости
  Война

Будут ли удары по Киеву, которыми угрожает РФ, ежедневными: что ответили в Кремле

Дарья Пшеничник
26 мая 2026, 17:03
Выступая перед российскими СМИ, Песков фактически подтвердил, что Кремль рассматривает возможность регулярных атак.
Планирует ли РФ ежедневные обстрелы Киева / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное из новости:

  • Кремль намекает на новые удары по Киеву
  • Песков игнорирует реакцию Запада

Удар по Киеву, нанесенный Россией 24 мая, может стать не разовой акцией — Кремль открыто дает сигнал, что подобные атаки способны повторяться. Об этом заявил спикер режима Дмитрий Песков, комментируя новые угрозы Москвы в отношении украинской столицы, пишет NV.

Выступая перед российскими СМИ, он фактически подтвердил, что Кремль рассматривает возможность регулярных атак, но не хочет привязывать их к четкой периодичности. На вопрос, означают ли заявления МИД РФ, что удары могут стать ежедневными, Песков ответил фразой, которую отказался объяснять:

"Системность — это не периодичность, системность не равна периодичности".

По его словам, у Москвы якобы нет информации о реакции Вашингтона на новые угрозы. В то же время в Кремле знают о позиции европейских столиц и представителей ЕС в Киеве, но демонстрируют показательное безразличие к этим заявлениям.

Песков подчеркнул, что для российских властей важно только собственное предупреждение, адресованное Украине. Реакции партнеров Киева, по его словам, не влияют на решение Москвы.

Какова цель угроз РФ о нанесении ударов по Киеву

Как писал Главред, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко пояснил, что из-за отсутствия ощутимых стратегических успехов на фронте российское руководство все больше делает ставку на террор против гражданского населения и попытки запугать жителей Украины, в частности Киева.

В комментарии РБК-Украина он отметил, что такие действия Кремля направлены прежде всего на создание психологического давления на украинское общество.

Кроме того, одной из целей России является влияние на присутствие международных дипломатических миссий в Киеве, а также продолжение попыток заставить иностранные представительства покинуть украинскую столицу, как это уже было в начале полномасштабного вторжения.

Еще одним мотивом таких атак, по его оценке, является стремление отвлечь внимание российского населения от ударов по территории РФ и показать якобы контроль над ситуацией, несмотря на неспособность Москвы эффективно защищать собственные регионы и столицу.

"Россияне думают, что обстрелами Киева и других городов они уберегут Москву. На самом же деле они лишь усилят присутствие войны в Москве и не только. Уберечь от этого может только мир, которого Путин не хочет", — резюмировал он.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Как писал ранее Главред, глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров страна-агрессор Россия официально предупредила США о начале системных ударов по Киеву.

Анализ Института изучения войны (ISW) показал, что масштабная атака РФ на Киев 24 мая была необходима для сокрытия унижения Кремля после Парада Победы. Использование баллистической ракеты "Орешник" эксперты связывают с тестированием систем доставки ядерного оружия. Российское правительство стремилось продемонстрировать силу, несмотря на критику даже со своей стороны.

В заявлении МИД России были анонсированы системные удары по предприятиям ВПК и центрам управления в Киеве. Россия утверждает, что удары направлены на военную инфраструктуру, и обвинила Украину в террористических действиях. В МИД угрожают иностранцам быстро покинуть столицу и призывают жителей не приближаться к военным объектам.

О личности: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков — заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

