Путин пытался скрыть унижение: в ISW объяснили массированный удар по Киеву 24 мая

Применение ракеты "Орешник" по Украине могло использоваться Россией в качестве ядерных испытаний.

ISW увидел в ударах оккупантов по Украине попытку скрыть слабость России

Ключевые факты:

РФ ударила по Киеву сотнями дронов и ракет

В ISW связали атаку с провалом парада Путина

Военкоры РФ раскритиковали удары как бесполезные

В ночь на 24 мая армия РФ нанесла массированный удар по Украине, применив сотни дронов и десятки ракет. Во время атаки оккупанты использовали и баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Главной мишенью российских войск стал Киев.

Аналитики американского Институт изучения войны считают, что массированная атака на Киев стала частью усилий российского диктатора Владимира Путина "стереть унижение, связанное с парадом Победы". По мнению экспертов, Кремль пытался продемонстрировать силу.

"Ранее Кремль угрожал нанести удары по центрам "принятия решений" в Киеве, в частности с помощью "Орешника", если украинские войска нанесут удары по параду 9 мая в Москве, чего Украина не сделала. Кремль угрожал использовать "Орешники" в дни, предшествовавшие Дню победы, вероятно, с целью скрыть слабость России и ее неспособность надежно защищать большие части воздушного пространства России от глубоких ударов Украины", - отметили в ISW.

"Российский удар по Киеву является частью постоянных усилий Путина забыть о своем унижении, полученном на параде победы, поскольку он пытается продемонстрировать силу после своего широко раскритикованного парада", – добавили аналитики.

Для чего РФ могла применить ракету "Орешник"

Эксперты ISW предполагают, что российские войска могли использовать "Орешник" для испытания и совершенствования систем доставки ядерного оружия. При этом один из источников сообщил, что ракета якобы несла кинетические снаряды вместо обычного взрывного заряда.

РС-26 Рубеж

В ISW указали на нарушение Россией "перемирия"

Аналитики подчеркивают, что российский удар полностью нарушает дух трехдневного перемирия в День победы, которое Украина соблюдала, и демонстрирует тот факт, что Путин не склонен соблюдать какие-либо соглашения, которые не приносят ему существенной выгоды.

Российские военкоры раскритиковали удары по Украине

Российские националистические военные блогеры назвали удары 24 мая в основном символическими и связали их с неудачами армии РФ на фронте. Они заявили, что дорогостоящие атаки не имеют значительной военной ценности.

Отдельной критике подвергся удар "Орешником" по Белой Церкви, который, по словам блогеров, не имел четкой военной цели.

Возмущение среди российских блогеров вызвал и тот факт, что дорогостоящие ракетные удары не помогают армии РФ на фоне дефицита ресурсов и отсутствия продвижения на фронте.

"Один из военных блогеров утверждал, что российское военное командование ошибается, отдавая приоритет дорогостоящим ударам, учитывая нехватку у российских войск достаточного количества FPV-дронов на линии фронта", — отмечают аналитики ISW.

Другой блогер заявил, что украинские силы продолжают успешно атаковать российскую логистику на оккупированных территориях, а удары по Киеву не способны этому помешать.

Как Россия объяснила массированную атаку 24 мая

Минобороны РФ заявило, что российские войска применили ракеты "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон" якобы в ответ на украинские "террористические атаки" и удары по гражданским объектам в России.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что атака стала ответом на украинский удар по оккупированному Старобельску в Луганской области, в результате которого, по версии РФ, якобы погибли дети.

Украинский Генштаб 22 мая сообщил об ударе по штабу российского центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" возле оккупированного Старобельска. Российская сторона утверждала, что объектом атаки было общежитие педагогического колледжа.

В ISW подчеркнули, что обвинения России противоречат практике самой РФ, которая систематически наносит удары по гражданскому населению и использует тактику, максимально увеличивающую ущерб мирным жителям.

Ракетно-дроновый удар по Украине 24 мая 2026 - что известно

Как писал Главред, ночью 24 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

В результате очередной российской атаки в ночь на 24 мая на территории Киевской области зафиксированы повреждения жилых домов, складских и хозяйственных построек, а также возгорания в нескольких районах области.

В Белоцерковском районе, куда РФ била Орешником, сотрудникам ГСЧС пришлось тушить 3 гаража.

Кроме того, от российских ударов в Киеве пострадали стадион имени Лобановского, музей Чернобыль, Национальный художественный музей Украины, церковь на Почтовой.

По состоянию на утро 25 мая, в стационарах городских больниц находится 21 пострадавший в результате атаки врага на столицу 24 мая. В частности, двое детей.

"Всего в Киеве пострадали 86 человек. Два человека погибли", - сообщил мэр Кличко в понедельник.

По данным ГосЧС, число пострадавших в Киеве после массированной атаки возросло до 87 человек, среди них трое несовершеннолетних. Два человека погибли.

Повреждения гражданской и административной инфраструктуры зафиксированы на 49 локациях столицы. В Шевченковском районе, где в результате попадания разрушен подъезд пятиэтажки, спасатели деблокировали тела двух погибших женщин.

Спасатели демонтировали 165 кв. м поврежденных железобетонных плит. Ликвидация последствий продолжается.

Тем временем Министерство обороны Украины готовит адекватный ответ после удара "Орешником" по Белой Церкви, в котором раскрываются секретные операции и планы восстановления безопасности региона. В ведомстве подчеркивают важность защиты военных объектов. Ответные меры будут усилены для предотвращения новых атак.

РФ готовит новый удар по Украине - прогноз

Вечером 24 мая мониторинговые каналы писали о том, что Украина снова может оказаться под атакой российских ракет и дронов. Сейчас уровень угрозы держится на среднем уровне.

В течение вечера была осуществлена передислокация 2-х самолетов Ту-95МС из Энгельса на Оленью. Всего на Оленье 7 самолетов Ту-95МС.

На среднем уровне также находится угроза применения баллистического вооружения.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

