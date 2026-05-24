Дело не в дефиците краски: почему в СССР было так мало черных автомобилей

В Советском Союзе черные автомобили были большой редкостью. Оказалось, что причина заключалась не в моде или дефиците краски, а в особенностях производства.

Автомобили в СССР

В Советском Союзе автомобили поражали разнообразием цветов: от ярко-желтого до насыщенного фиолетового. Однако черные машины были редкостью и чаще всего относились к представительскому классу. Сегодня ситуация изменилась, ведь черный, белый и серый стали самыми популярными цветами на рынке. Подробнее расскажет Главред.

Как сообщает Телеграф, причина отсутствия черных автомобилей в СССР заключалась не в предпочтениях граждан или дефиците краски, а в тогдашних особенностях производства. Об этой простой технической детали сегодня мало кто знает.

Большинство советских автомобилей, в частности ГАЗ-М20 "Победа", изготавливали методом ручной доработки. Это означало, что каждый элемент кузова мастера подгоняли вручную, поскольку автоматизированных систем на заводах тогда еще не было.

Черный цвет сразу показывал все дефекты кузова

Такой подход имел существенный недостаток, ведь даже самые опытные рабочие не могли сделать поверхность кузова идеально ровной. На черном цвете любые мелкие несовершенства, вмятины или сварные швы были очень заметны под солнцем, что сильно портило внешний вид машины.

Почему советские заводы выбирали яркие цвета

Именно поэтому советские автопроизводители отдавали предпочтение другим цветам: зеленому, желтому, бирюзовому или серому. Эти оттенки хорошо маскировали недостатки ручной работы и делали автомобили визуально более аккуратными.

Как технологии изменили ситуацию

Со временем технологии начали развиваться, и на советских дорогах стали появляться черные автомобили других моделей. Однако их количество все равно оставалось незначительным, поскольку цветные машины уже стали привычными для людей и считались гораздо более практичными в быту.

Об источнике: Телеграф Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

