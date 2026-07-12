В "Укроборонпроме" уволили руководителей после взрывов в Вишневом - детали

Кратко:
- После взрывов в Вишневом уволили руководителей двух предприятий
- Они нарушили закон и правила безопасного хранения боеприпасов
- На предприятиях проводятся проверки безопасности
Руководителей двух государственных предприятий уволили после обстрела Вишневого в Киевской области.
Причиной стали нарушения требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов, выявленные в ходе предварительного расследования. Об этом сообщило АО "Украинская оборонная промышленность".
В компании отметили, что также уволили других должностных лиц, чьи действия могли привести к тяжким последствиям. Все виновные, помимо увольнения, будут нести и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
"АО "УОП" полностью сотрудничает со Службой безопасности Украины и другими органами досудебного расследования, предоставляя всю необходимую информацию и документы", - отметили в компании.
Кроме того, на всех предприятиях общества продолжается комплексная проверка соблюдения требований по безопасному хранению и обращению со средствами поражения.
Взрывы в Вишневом - последние новости
Как ранее писал Главред, установлены первые причастные к трагедии в Вишневом, где после удара российских ракет по складам с оружием произошел взрыв и пожар. Все виновные должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что объект в Вишневом Киевской области, где 6 июля произошла повторная детонация после российского удара, не входит в сферу управления Вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь Генштаба Дмитрий Лиховой подчеркнул, что в силе остается приказ Главнокомандующего, запрещающий размещать склады боеприпасов вблизи жилой застройки.
Напомним, в результате массированного удара РФ по Киеву и области погибли 22 человека, почти 90 получили ранения. Наиболее сложная ситуация - в Вишневом, где после атаки произошла вторичная детонация. Зеленский поручил СБУ и разведке выяснить причины взрыва.
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Об источнике: Укроборонпром
Укроборонпром – акционерное общество "Укроборонпром", в рамках которого объединены украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса. Управляется государством.
В составе Укроборонпром большое количество предприятий, 21 из них – на территории оккупированных Крыма и Донбасса.
Укроборонпром – это предприятие стратегического значения для экономики и безопасности Украины, пишет Википедия.
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