В "Укроборонпроме" уволили руководителей после взрывов в Вишневом - детали

Предварительное расследование установило, что они нарушили закон и правила безопасного хранения боеприпасов.

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В "Укроборонпроме" уволили руководителей после взрывов в Вишневом / Коллаж: Главред, фото: ОВА, скриншот

Кратко:

После взрывов в Вишневом уволили руководителей двух предприятий

Они нарушили закон и правила безопасного хранения боеприпасов

На предприятиях проводятся проверки безопасности

Руководителей двух государственных предприятий уволили после обстрела Вишневого в Киевской области.

Причиной стали нарушения требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов, выявленные в ходе предварительного расследования. Об этом сообщило АО "Украинская оборонная промышленность".

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В компании отметили, что также уволили других должностных лиц, чьи действия могли привести к тяжким последствиям. Все виновные, помимо увольнения, будут нести и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

"АО "УОП" полностью сотрудничает со Службой безопасности Украины и другими органами досудебного расследования, предоставляя всю необходимую информацию и документы", - отметили в компании.

Кроме того, на всех предприятиях общества продолжается комплексная проверка соблюдения требований по безопасному хранению и обращению со средствами поражения.

Взрывы в Вишневом - последние новости

Как ранее писал Главред, установлены первые причастные к трагедии в Вишневом, где после удара российских ракет по складам с оружием произошел взрыв и пожар. Все виновные должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что объект в Вишневом Киевской области, где 6 июля произошла повторная детонация после российского удара, не входит в сферу управления Вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь Генштаба Дмитрий Лиховой подчеркнул, что в силе остается приказ Главнокомандующего, запрещающий размещать склады боеприпасов вблизи жилой застройки.

Напомним, в результате массированного удара РФ по Киеву и области погибли 22 человека, почти 90 получили ранения. Наиболее сложная ситуация - в Вишневом, где после атаки произошла вторичная детонация. Зеленский поручил СБУ и разведке выяснить причины взрыва.

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Об источнике: Укроборонпром Укроборонпром – акционерное общество "Укроборонпром", в рамках которого объединены украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса. Управляется государством. В составе Укроборонпром большое количество предприятий, 21 из них – на территории оккупированных Крыма и Донбасса. Укроборонпром – это предприятие стратегического значения для экономики и безопасности Украины, пишет Википедия.

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