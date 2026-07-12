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Зачем ставить кофейную гущу с содой в холодильник: незаменимый лайфхак

Марина Иваненко
12 июля 2026, 13:53
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Кофейная гуща и сода помогают нейтрализовать неприятные запахи и отпугивать насекомых. Где использовать смесь для достижения наилучшего эффекта.
Зачем ставить кофейную гущу в холодильник
Зачем ставить кофейную гущу в холодильник / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Зачем смешивать кофейную гущу с содой
  • Где смесь лучше всего поглощает неприятные запахи
  • Как это средство помогает отпугивать насекомых

Сочетание использованной кофейной гущи и пищевой соды (бикарбоната натрия) - простой и натуральный способ избавиться от неприятных запахов и отпугнуть насекомых. Благодаря своим свойствам эта смесь не маскирует посторонние запахи, а помогает их нейтрализовать. Главред расскажет, как правильно приготовить это средство и где его использовать.

Как сообщает Liverpool Echo со ссылкой на экспертов издания TheKitchn, кофе содержит азот, который способствует нейтрализации посторонних запахов. Кофейная гуща хорошо впитывает неприятные запахи, а пищевая сода усиливает этот эффект, оставляя легкий кофейный аромат.

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Где использовать смесь

Натуральный поглотитель запахов пригодится в разных местах дома.

На кухне - поставьте открытую емкость в холодильник или морозильную камеру, чтобы устранить запахи продуктов, или возле мусорного ведра.

В автомобиле - смесь поможет избавиться от запаха затхлости в салоне.

Рядом с домашними животными - её можно разместить рядом с кошачьим лотком или местом, где спит питомец.

Для максимального эффекта насыпьте высушенную кофейную гущу, смешанную с содой, в широкую неглубокую емкость и поставьте её в нужном месте.

Как смесь помогает бороться с насекомыми

Помимо устранения запахов, это натуральное средство может помочь отпугнуть некоторых насекомых. Специалисты по садоводству WWNursery отмечают, что комары, пауки и другие насекомые обладают хорошо развитым обонянием, поэтому насыщенный аромат кофе для них неприятен.

Емкости со смесью рекомендуют ставить на патио, балконе или подоконниках. Это может помочь отпугнуть: комаров; ос; пауков; других нежелательных насекомых.

В то же время стоит помнить, что эффективность такого способа зависит от вида насекомых и не может полностью заменить специализированные средства защиты.

Как приготовить смесь

Приготовление занимает всего несколько минут.

Высушите кофейную гущу.

Разложите использованную кофейную гущу тонким слоем на тарелке или противне и дождитесь полного высыхания. Это поможет избежать появления плесени.

Смешайте ингредиенты.

Пересыпьте сухую кофейную гущу в миску или открытый контейнер, добавьте две-три столовые ложки пищевой соды и тщательно перемешайте.

Поставьте емкость.

Поставьте её там, где нужно нейтрализовать неприятные запахи или уменьшить количество насекомых. Для поддержания эффекта смесь рекомендуется периодически заменять на свежую.

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Об источнике: Liverpool Echo

Liverpool Echo - британское региональное новостное издание, основанное в 1879 году в Ливерпуле. Сайт liverpoolecho.co.uk освещает местные и национальные новости, события Мерсисайда, криминальную хронику, политику, бизнес, культуру, образ жизни, а также спортивные новости, уделяя особое внимание футбольным клубам "Ливерпуль" и "Эвертон". Издание входит в медиагруппу Reach plc, одного из крупнейших издателей региональной прессы в Великобритании.

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