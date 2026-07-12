Зачем ставить кофейную гущу с содой в холодильник: незаменимый лайфхак

Читайте в материале:
- Зачем смешивать кофейную гущу с содой
- Где смесь лучше всего поглощает неприятные запахи
- Как это средство помогает отпугивать насекомых
Сочетание использованной кофейной гущи и пищевой соды (бикарбоната натрия) - простой и натуральный способ избавиться от неприятных запахов и отпугнуть насекомых. Благодаря своим свойствам эта смесь не маскирует посторонние запахи, а помогает их нейтрализовать. Главред расскажет, как правильно приготовить это средство и где его использовать.
Как сообщает Liverpool Echo со ссылкой на экспертов издания TheKitchn, кофе содержит азот, который способствует нейтрализации посторонних запахов. Кофейная гуща хорошо впитывает неприятные запахи, а пищевая сода усиливает этот эффект, оставляя легкий кофейный аромат.
Где использовать смесь
Натуральный поглотитель запахов пригодится в разных местах дома.
На кухне - поставьте открытую емкость в холодильник или морозильную камеру, чтобы устранить запахи продуктов, или возле мусорного ведра.
В автомобиле - смесь поможет избавиться от запаха затхлости в салоне.
Рядом с домашними животными - её можно разместить рядом с кошачьим лотком или местом, где спит питомец.
Для максимального эффекта насыпьте высушенную кофейную гущу, смешанную с содой, в широкую неглубокую емкость и поставьте её в нужном месте.
Как смесь помогает бороться с насекомыми
Помимо устранения запахов, это натуральное средство может помочь отпугнуть некоторых насекомых. Специалисты по садоводству WWNursery отмечают, что комары, пауки и другие насекомые обладают хорошо развитым обонянием, поэтому насыщенный аромат кофе для них неприятен.
Емкости со смесью рекомендуют ставить на патио, балконе или подоконниках. Это может помочь отпугнуть: комаров; ос; пауков; других нежелательных насекомых.
В то же время стоит помнить, что эффективность такого способа зависит от вида насекомых и не может полностью заменить специализированные средства защиты.
Как приготовить смесь
Приготовление занимает всего несколько минут.
Высушите кофейную гущу.
Разложите использованную кофейную гущу тонким слоем на тарелке или противне и дождитесь полного высыхания. Это поможет избежать появления плесени.
Смешайте ингредиенты.
Пересыпьте сухую кофейную гущу в миску или открытый контейнер, добавьте две-три столовые ложки пищевой соды и тщательно перемешайте.
Поставьте емкость.
Поставьте её там, где нужно нейтрализовать неприятные запахи или уменьшить количество насекомых. Для поддержания эффекта смесь рекомендуется периодически заменять на свежую.
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Об источнике: Liverpool Echo
Liverpool Echo - британское региональное новостное издание, основанное в 1879 году в Ливерпуле. Сайт liverpoolecho.co.uk освещает местные и национальные новости, события Мерсисайда, криминальную хронику, политику, бизнес, культуру, образ жизни, а также спортивные новости, уделяя особое внимание футбольным клубам "Ливерпуль" и "Эвертон". Издание входит в медиагруппу Reach plc, одного из крупнейших издателей региональной прессы в Великобритании.
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