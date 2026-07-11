Комбриг ВСУ ушел в бега: раскрыто громкое подозрение в похищении и убийстве

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все детали произошедшего в 155 ОМБр.

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В Сухопутных войсках прокомментировали громкий скандал / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Правоохранители продолжают устанавливать все детали произошедшего

Экс-командиру 155-й ОМБр и другим фигурантам сообщили о подозрении в похищении и убийстве

Сухопутные войска ВСУ сообщили, что оказывают содействие правоохранителям в расследовании дела, связанного с военнослужащими 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001).

При этом в ведомстве отметили, что преждевременное раскрытие части сведений может негативно повлиять на ход следственных действий.

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В сообщении говорится, что правоохранительные органы продолжают устанавливать все детали произошедшего. Со стороны Сухопутных войск предоставляются необходимые документы, информация и помощь в проведении предусмотренных законом процедур.

"Часть информации не может быть обнародована на данном этапе, поскольку её разглашение может навредить расследованию. Это не является попыткой скрыть факты или уклониться от ответственности.

Все сведения, которые можно было обнародовать без ущерба для следствия, уже опубликованы. Дальнейшие комментарии относительно хода расследования относятся к компетенции правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что заинтересованы в полном и независимом выяснении всех обстоятельств дела.

"При наличии правовых оснований причастные лица должны понести ответственность в порядке, установленном законом", - говорится в сообщении.

/ facebook.com/UALandForces

Заявление Военной службы правопорядка

Экс-командиру 155-й ОМБр и другим фигурантам сообщили о подозрении в похищении и убийстве двух гражданских в Киевской области, заявили в Военной службе правопорядка.

По поручению главка правоохранители установили всех причастных, провели задержание в нескольких областях Украины и собрали необходимые доказательства.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного преступления.

/ Facebook/UA.Military.Police

Командира в/ч А5001 объявили в розыск: идет расследование

Командира воинской части А5001 Вооруженных сил Украины объявили в розыск. В самой части представители правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия в рамках открытого производства.

Сообщается, что военнослужащие и другие лица, которые проходят по делу, временно отстранены от выполнения служебных обязанностей. При этом они оказывают содействие следствию и взаимодействуют с правоохранителями в рамках расследования.

Как писал Главред, в Министерстве обороны прокомментировали ситуацию, сложившуюся на позициях в зоне ответственности 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении фронта. В МО заверили, что новый командир 14-й бригады взял вопрос обеспечения питанием бойцов на фронте под контроль.

Ранее стали известны новые подробности скандала военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады, которые оказались на переднем крае без еды и поддержки на фронте. В Офисе военного омбудсмена сообщили о серьёзных проблемах с обеспечением военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб отреагировал на скандал с голодающими бойцами ВСУ. По результатам выявленных нарушений проводится расследование комплексной комиссией Сухопутных войск.

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Об источнике: Сухопутные войска ВСУ Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

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