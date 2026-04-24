Скрывали правду и теряли позиции: Генштаб отреагировал на скандал с голодающими бойцами ВСУ

Анна Ярославская
24 апреля 2026, 08:38
По результатам выявленных нарушений проводится расследование комплексной комиссией Сухопутных войск.
Генштаб жестко отреагировал: командиров сняли после скандала / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/14ombr/

Главное из заявления Генштаба:

  • Командира 14 ОМБр отстранили от должности
  • Командир 10 АК уволен и понижен
  • Предыдущее руководство скрывало реальную ситуацию и допустило ошибки в снабжении

В ВСУ произошли кадровые изменения из-за проблем с обеспечением бойцов. Командира 14-й отдельной механизированной бригады отстранили, а командира 10-го армейского корпуса уволили с понижением. Об этом утром 24 апреля сообщили в Генштабе ВСУ.

В частности, в Генштабе сообщили, что прежнее руководство скрывало реальную ситуацию, допустило просчеты в снабжении и потерю позиций.

"Выявлена ​​проблема с поставкой продовольствия на одну из позиций бригады", - говорится в сообщении.

Ситуацию усложняют постоянные удары РФ по переправе через Оскол в районе Купянска — сейчас логистика осуществляется с помощью плавсредств и тяжелых дронов.

"Командованием предпринимаются меры по усилению противовоздушной обороны и противодроновой защиты в этом направлении. Осуществляется наращивание системы радиоэлектронной борьбы", - добавили в Генштабе.

Недавно на позиции доставили продовольствие, при возможности бойцов планируют эвакуировать.

Какие кадровые решения приняты

В Генштабе заявили, что был принят ряд кадровых решений. В частности, отстранен от должности командир 14 ОМБр, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.

Командиром 14 ОМБр назначен полковник Тарас Максимов, а 10 армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.

По результатам выявленных нарушений проводится расследование комплексной комиссией Сухопутных войск.

"В настоящее время завершается служебное расследование в отношении должностных лиц 14 ОМБр, по результатам которого будут приняты соответствующие управленческие решения, а материалы расследования будут направлены в правоохранительные органы для предоставления соответствующих правовых оценок", - говорится в сообщении.

Новое командование бригады и корпуса принимает все возможные меры для нормализации ситуации и налаживания обеспечения военнослужащих на боевых позициях.

Также Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины определена задача командующему группировкой объединенных сил генерал-майору Михаилу Драпатому, в чьем подчинении находится 10 армейский корпус, относительно проведения проверки всестороннего обеспечения военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае.

Скандал с голодающими бойцами на фронте - что известно

На днях в соцсетях появились сообщения, что несколько бойцов 14-й ОМБр, прикрепленных к 30-й бригаде и находящихся на позициях, уже теряют сознание из-за отсутствия еды и воды. Были опубликованы фотографии истощенных военнослужащих. Сообщалось, что украинские защитники были вынуждены есть дождевых червей.

Родственники некоторых военнослужащих записали и выложили в Сети видеообращение с просьбой спасти мужчин.

Жена одного из этих военных, Анастасия С. в комментарии для ТСН.ua рассказала, что ее муж воюет с 26 февраля 2022 года и находится на позиции девятый месяц, другие военные — "также по 9, 10, 12 месяцев".

По словам Анастасии, проблемы с продуктами на позициях начались в декабре прошлого года.

"Когда парни заходили на позиции, весили более 80–90 кг, а сейчас их вес около 50. Они — не одни такие, с нами (родственниками этих военных, — ред.) связываются другие женщины. Выходит, что проблема намного масштабнее. Мой муж мне рассказывал, что, например, им скинули еду, после чего 15 дней еды нет. Затем сбрасывают снова, после чего еды нет 10 дней. Больше всего без еды были 17 дней. По рациям их не слышали или не хотели слышать. Он говорит, что кричали, умоляли о том, что нет еды, нет воды", — рассказала женщина.

По ее словам, на позициях военным приходилось пить дождевую воду и есть снег. Информацию активистов о том, что им якобы приходилось есть дождевых червей, она не подтвердила.

Женщина добавила, что у этих военных не было нормальной связи, иначе они могли бы систематически получать посылки от родных.

Она рассказал, что после того, как началась огласка, ситуация исправляется.

"Сейчас новый командир, комбриг. Он позвонил нам и сообщил, что ситуация решается. И она действительно решается. Муж написал мне, что сейчас поел столько, сколько не ел 8 месяцев. Это он написал сегодня (23 апреля). Предыдущий командир нам говорил, что везде ездил и требовал сбросить ребятам еду, но не сбрасывали. Может, сейчас ищут крайнего. Ребята сейчас едят понемногу, у них высохли желудки, они не знают, будет у них завтра еда или нет", — рассказала Анастасия.

Как писал Главред, в Министерстве обороны прокомментировали ситуацию, сложившуюся на позициях в зоне ответственности 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении фронта. В МО заверили, что новый командир 14-й бригады взял вопрос обеспечения питанием бойцов на фронте под контроль.

В 14-й отдельной механизированной бригаде сообщили, что ситуацию контролирует новый командир, а поставки еды затрудняют проблемы с логистикой.

Что известно о 14 ОМБр

14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого – соединение из Волыни со штабом в городе Владимир.

Бригаду образовали в декабре 2014 года из расформированной части 51-й ОМБр. После этого подразделения были вовлечены в зимние бои 2015 года за Дебальцево.

В начале полномасштабного вторжения 14 ОМБр принимала участие в боях за Киевщину, а в 2023 году получила президентское отличие "За мужество и отвагу".

С 2024 года бригада воюет в Харьковской области.

Что происходит на Купянском направлении

Как писал Главред, российские войска усилили давление на Купянском направлении, пытаясь атаковать с севера и востока. В то же время, по словам украинских военных, существенных успехов у оккупантов нет. Об этом 19 апреля сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. Он отметил, что попытки врага продвинуться к городу заканчиваются неудачами, а наибольшая активность сейчас фиксируется именно с восточной стороны.

21 апреля Трегубов сообщил, что враг пытается оказать давление на украинские позиции и сузить плацдарм ВСУ к востоку от Оскола.

В самом Купянске зафиксировано около 10 активных позиций россиян, которые пытаются перехватить инициативу, но несут потери.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Реклама

