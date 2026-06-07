Яблоки больше не будут червивыми: чем следует обработать деревья в июне

Вы узнаете:
- Что делать, чтобы в яблоках не было червей
- Чем стоит опрыскать дерево в июне
В разгар сезона садоводы часто замечают червивые яблоки, и причина этого хорошо известна — яблоневая плодожорка, бабочка, личинки которой способны уничтожить значительную часть урожая. Специалисты напоминают, что бороться с вредителем можно не только химическими препаратами — ряд проверенных натуральных растворов также дает хороший результат, пишет УНИАН.
Когда обрабатывать яблони — критический период
Плодожорка откладывает яйца на листьях и завязях именно тогда, когда дерево начинает цвести. Именно этот момент считается лучшим для первой обработки — она отпугивает бабочек до того, как они успеют заселить плоды.
После цветения рекомендуют провести еще две обработки с интервалом около двух недель. Лучшее время — вечер, когда нет ветра и осадков, чтобы раствор дольше держался на листьях.
Эксперты отмечают, что даже самое эффективное средство не сработает в полную силу, если не убирать опавшие поврежденные плоды и не очищать старую кору, где могут прятаться личинки.
Натуральные средства против плодожорки — что действительно работает
- Травяные настои — полынь, пижма, лопух, хвоя. Сырье настаивают сутки, кипятят, процеживают и обрабатывают крону, особенно молодые завязи.
- Табачный отвар — резкий запах табака отпугивает бабочек и снижает риск повторного заражения.
- Отвар острого перца — аромат держится долго и делает дерево менее привлекательным для различных видов вредителей.
- Настой ботвы томатов — содержит природные гликоалкалоиды, токсичные для многих насекомых.
Специалисты отмечают, что если проблему заметили уже летом, когда личинки активно развиваются внутри плодов, народные методы могут оказаться менее эффективными, и тогда придется комбинировать их с другими мерами.
Интересное по теме:
- Урожай томатов можно потерять за считанные дни: как распознать опасных вредителей
- Замена банановой кожуре: какие кухонные отходы идеально подходят для подкормки помидоров
- Морковь вырастет ровной, сладкой и без трещин: чем подкормить ее в июне
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред