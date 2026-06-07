Яблоки больше не будут червивыми: чем следует обработать деревья в июне

Опрыскивать яблони от плодожорки следует в период, когда на деревьях только появляются первые цветки и начинается массовый вылет бабочек.

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Как уберечь яблоки от червей / Коллаж Главред, фото: pixabay

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Что делать, чтобы в яблоках не было червей

Чем стоит опрыскать дерево в июне

В разгар сезона садоводы часто замечают червивые яблоки, и причина этого хорошо известна — яблоневая плодожорка, бабочка, личинки которой способны уничтожить значительную часть урожая. Специалисты напоминают, что бороться с вредителем можно не только химическими препаратами — ряд проверенных натуральных растворов также дает хороший результат, пишет УНИАН.

Когда обрабатывать яблони — критический период

Плодожорка откладывает яйца на листьях и завязях именно тогда, когда дерево начинает цвести. Именно этот момент считается лучшим для первой обработки — она отпугивает бабочек до того, как они успеют заселить плоды.

После цветения рекомендуют провести еще две обработки с интервалом около двух недель. Лучшее время — вечер, когда нет ветра и осадков, чтобы раствор дольше держался на листьях.

Эксперты отмечают, что даже самое эффективное средство не сработает в полную силу, если не убирать опавшие поврежденные плоды и не очищать старую кору, где могут прятаться личинки.

Натуральные средства против плодожорки — что действительно работает

Травяные настои — полынь, пижма, лопух, хвоя. Сырье настаивают сутки, кипятят, процеживают и обрабатывают крону, особенно молодые завязи.

— полынь, пижма, лопух, хвоя. Сырье настаивают сутки, кипятят, процеживают и обрабатывают крону, особенно молодые завязи. Табачный отвар — резкий запах табака отпугивает бабочек и снижает риск повторного заражения.

— резкий запах табака отпугивает бабочек и снижает риск повторного заражения. Отвар острого перца — аромат держится долго и делает дерево менее привлекательным для различных видов вредителей.

— аромат держится долго и делает дерево менее привлекательным для различных видов вредителей. Настой ботвы томатов — содержит природные гликоалкалоиды, токсичные для многих насекомых.

Специалисты отмечают, что если проблему заметили уже летом, когда личинки активно развиваются внутри плодов, народные методы могут оказаться менее эффективными, и тогда придется комбинировать их с другими мерами.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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