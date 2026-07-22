Помидоры будут расти быстрее и дадут большие плоды – чем нужно полить кусты

Опытные садоводы советуют не выбрасывать кухонные отходы, ведь обычный настой из банановой кожуры может стать мощным источником калия и фосфора.

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Как сделать удобрение из отходов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Как приготовить натуральное удобрение для помидоров

Чем можно подкормить помидоры для лучшего роста

Какие питательные вещества содержит банановая кожура

Помидоры нуждаются в правильном уходе не только во время посадки, но и в период активного роста. Один из простых способов улучшить состояние растений можно найти даже среди кухонных отходов.

Главред выяснил, какое удобрение для помидоров можно приготовить из кухонных отходов.

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Королевское садоводческое общество (RHS) рекомендует пересаживать молодые растения томатов на постоянное место, когда температура стабильно держится выше 16 °C. В то же время владельцы теплиц могут высаживать томаты раньше, ведь растения будут защищены от резких перепадов температуры и ночных заморозков.

Если вы интересуетесь садоводством, прочитайте материал: Какие помидоры приносят наибольшую пользу организму: ответ удивит многих.

Чем подкормить помидоры

После того как помидоры хорошо укоренятся, садоводы рекомендуют регулярно подкармливать их, чтобы стимулировать рост, цветение и формирование плодов. Помимо готовых удобрений, эффективным может оказаться простое домашнее средство из кухонных отходов - настой из банановой кожуры.

Банановые кожуры содержат много калия, фосфора и кальция - веществ, необходимых для активного цветения и плодоношения томатов.

Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

Как приготовить удобрение из банановой кожуры

Садовод и автор YouTube-канала My Kitchen Tanja показала, как приготовить такое натуральное удобрение в домашних условиях. По её словам, это средство может помочь не только помидорам, но и перцу, огурцам, клубнике и цветам.

Для приготовления нужно мелко нарезать банановую кожуру, положить её в банку и залить примерно 0,5 литра воды. Смесь оставляют настаиваться на несколько часов или на всю ночь, после чего жидкость процеживают и используют для полива растений.

Смотрите видео о натуральном удобрении для помидоров:

По словам садовода, такую подкормку стоит применять примерно раз в неделю. Она помогает растениям активнее развиваться, образовывать больше цветов и давать лучший урожай.

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Об источнике: канал "My Kitchen Tanja" на YouTube "My Kitchen Tanja" - канал на YouTube, автор которого родом из Сербии. Женщина делится разнообразными рецептами, лайфхаками и советами по уходу за растениями. На данный канал уже подписалось более 2,67 миллиона пользователей.

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