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Стиральная машина расходует лишнее: как экономно стирать летом

Константин Пономарев
22 июля 2026, 13:29
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Выбор времени для стирки способен сократить потребление электроэнергии, уменьшить коммунальные расходы и продлить срок службы техники.
Правильный подход к стирке помогает сократить счета
Правильный подход к стирке помогает сократить счета / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как время запуска стиральной машины влияет на счета за свет
  • Какие часы считаются самыми выгодными для стирки
  • Из-за какой неожиданной ошибки белье приходится стирать снова

Многие включают стиральную машину тогда, когда это удобно, не задумываясь о расходах. Однако время запуска и способ загрузки барабана могут заметно повлиять на потребление электроэнергии и воды.

Правильный подход к стирке помогает не только сократить счета за коммунальные услуги, но и продлить срок службы бытовой техники. Простые изменения в привычках способны сделать использование стиральной машины более экономичным. Об этом пишет Better Homes and Gardens.

видео дня

Стирать лучше полной загрузкой

Авторы рекомендуют не запускать стиральную машину с небольшим количеством вещей. Несколько маленьких стирок обычно расходуют больше воды и электричества, чем одна полноценная загрузка.

При этом важно не перегружать барабан. Если вещей слишком много, нагрузка на двигатель увеличивается, а качество стирки может ухудшиться. Оптимальным считается заполнение барабана в пределах рекомендуемой производителем нормы.

Для больших семей полезно распределять стирку по дням недели. Например, отдельно стирать постельное белье, спортивную одежду, цветные и белые вещи. Такой подход помогает избежать ежедневных запусков машины и делает расход ресурсов более рациональным.

В какое время суток стирать дешевле

По словам эксперта по энергосбережению Кристин Чиавардини, стоимость электроэнергии во многих регионах зависит от нагрузки на электросеть.

Важно не перегружать барабан стиральной машины
Важно не перегружать барабан стиральной машины / Фото: скриншот с Youtube

Наиболее высокое потребление обычно приходится на период с 15:00 до 19:00, когда активно работают кондиционеры и другие бытовые приборы. В это время тарифы у некоторых поставщиков могут быть выше.

Наиболее выгодным временем для запуска стиральной машины считаются:

  • раннее утро;
  • поздний вечер;
  • часы минимальной нагрузки на электросеть.

Именно в эти периоды спрос на электроэнергию ниже, что в некоторых случаях позволяет сократить расходы.

Почему не стоит оставлять белье на ночь

Хотя вечерняя стирка может оказаться экономичнее, специалисты советуют не оставлять мокрую одежду в барабане до утра.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как экономить на электричестве / Инфографика: Главред

Из-за длительного пребывания во влажной среде вещи могут приобрести неприятный запах или покрыться плесенью. В результате белье придется стирать повторно, что сведет на нет всю экономию.

Если запуск машины происходит поздно вечером, рекомендуется вовремя переложить вещи в сушилку или сразу развесить их после окончания цикла.

Смотрите в видео о том, чем выгоднее стирать:

Ранее Главред писал о том, почему летом воняет стиральная машина. Высокая температура и частые стирки могут вызвать неприятный запах. Простые советы помогут вернуть свежесть и чистоту.

Также сообщалось о том, что всего 3 секунды после стирки спасут стиральную машину от дорогого ремонта. Назван простой способ ухода, который помогает предотвратить появление плесени, неприятного запаха и загрязнений внутри прибора.

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Об источнике: Better Homes and Gardens

Better Homes and Gardens - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другими советами для тех, кто увлекается садоводством.

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