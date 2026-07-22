Стиральная машина расходует лишнее: как экономно стирать летом

Выбор времени для стирки способен сократить потребление электроэнергии, уменьшить коммунальные расходы и продлить срок службы техники.

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Правильный подход к стирке помогает сократить счета / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как время запуска стиральной машины влияет на счета за свет

Какие часы считаются самыми выгодными для стирки

Из-за какой неожиданной ошибки белье приходится стирать снова

Многие включают стиральную машину тогда, когда это удобно, не задумываясь о расходах. Однако время запуска и способ загрузки барабана могут заметно повлиять на потребление электроэнергии и воды.

Правильный подход к стирке помогает не только сократить счета за коммунальные услуги, но и продлить срок службы бытовой техники. Простые изменения в привычках способны сделать использование стиральной машины более экономичным. Об этом пишет Better Homes and Gardens.

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Стирать лучше полной загрузкой

Авторы рекомендуют не запускать стиральную машину с небольшим количеством вещей. Несколько маленьких стирок обычно расходуют больше воды и электричества, чем одна полноценная загрузка.

При этом важно не перегружать барабан. Если вещей слишком много, нагрузка на двигатель увеличивается, а качество стирки может ухудшиться. Оптимальным считается заполнение барабана в пределах рекомендуемой производителем нормы.

Для больших семей полезно распределять стирку по дням недели. Например, отдельно стирать постельное белье, спортивную одежду, цветные и белые вещи. Такой подход помогает избежать ежедневных запусков машины и делает расход ресурсов более рациональным.

В какое время суток стирать дешевле

По словам эксперта по энергосбережению Кристин Чиавардини, стоимость электроэнергии во многих регионах зависит от нагрузки на электросеть.

Важно не перегружать барабан стиральной машины / Фото: скриншот с Youtube

Наиболее высокое потребление обычно приходится на период с 15:00 до 19:00, когда активно работают кондиционеры и другие бытовые приборы. В это время тарифы у некоторых поставщиков могут быть выше.

Наиболее выгодным временем для запуска стиральной машины считаются:

раннее утро;

поздний вечер;

часы минимальной нагрузки на электросеть.

Именно в эти периоды спрос на электроэнергию ниже, что в некоторых случаях позволяет сократить расходы.

Почему не стоит оставлять белье на ночь

Хотя вечерняя стирка может оказаться экономичнее, специалисты советуют не оставлять мокрую одежду в барабане до утра.

Как экономить на электричестве / Инфографика: Главред

Из-за длительного пребывания во влажной среде вещи могут приобрести неприятный запах или покрыться плесенью. В результате белье придется стирать повторно, что сведет на нет всю экономию.

Если запуск машины происходит поздно вечером, рекомендуется вовремя переложить вещи в сушилку или сразу развесить их после окончания цикла.

Смотрите в видео о том, чем выгоднее стирать:

Ранее Главред писал о том, почему летом воняет стиральная машина. Высокая температура и частые стирки могут вызвать неприятный запах. Простые советы помогут вернуть свежесть и чистоту.

Также сообщалось о том, что всего 3 секунды после стирки спасут стиральную машину от дорогого ремонта. Назван простой способ ухода, который помогает предотвратить появление плесени, неприятного запаха и загрязнений внутри прибора.

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Об источнике: Better Homes and Gardens Better Homes and Gardens - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другими советами для тех, кто увлекается садоводством.

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