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Всего 3 секунды после стирки спасут стиральную машину от дорогого ремонта

Константин Пономарев
18 июля 2026, 13:53
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Назван простой способ ухода за стиральной машиной, который помогает предотвратить появление плесени, неприятного запаха и загрязнений внутри прибора.
Простая привычка помогает сохранить стиральную машину
Простая привычка помогает сохранить стиральную машину / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Из-за какой привычки внутри стиральной машины появляется плесень
  • Как простой трюк помогает избежать неприятного запаха
  • Почему обычный уксус снова оказался полезен в быту

Плесень в стиральной машине является распространенной проблемой, которая может привести к появлению неприятного запаха на одежде и снижению качества стирки.

Влажность внутри стиральной машины, особенно вокруг резинового уплотнителя и отсека для моющих средств, создает благоприятную среду для размножения бактерий и грибка. Если после стирки эти участки остаются мокрыми, риск образования плесени значительно возрастает. Об этом пишет Mirror.

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Простая привычка, которая помогает сохранить стиральную машину

Пользовательница форума Mumsnet Фенелла Бествик рассказала, что ей пришлось потратить целый день на удаление черной плесени с резинового уплотнителя. Несмотря на то что дверца стиральной машины всегда оставалась открытой после использования, проблема продолжала возвращаться.

В ответ участники форума поделились советом, который многие считают самым эффективным способом профилактики.

По словам пользователей, после каждой стирки достаточно:

  • быстро протереть резиновый уплотнитель дверцы;
  • вытереть насухо отсек для моющего средства;
  • оставить дверцу и выдвижной ящик слегка открытыми до полного высыхания.

Многие отметили, что на выполнение этих действий уходит всего несколько секунд, однако именно эта привычка позволяет избежать появления плесени даже спустя несколько лет эксплуатации стиральной машины.

Стиральная машинка
Стиральная машинка / Скриншот YouTube

Один из участников форума рассказал, что его стиральная машина работает почти пять лет, а уплотнитель до сих пор остается чистым благодаря регулярному протиранию после каждой стирки.

"Оставляйте дверцу открытой после каждого использования, а затем потратьте три секунды на протирание этих двух участков. Ей уже почти пять лет, и уплотнение безупречное", - написал он.

Другие пользователи также сообщили, что никогда не сталкивались с плесенью после того, как начали придерживаться этого правила.

Что делать, если плесень уже появилась

Если грибок уже образовался на резиновом уплотнителе, специалисты по уборке рекомендуют использовать раствор столового уксуса.

Для удаления плесени рекомендуют приготовить раствор из равных частей теплой воды и столового уксуса. Полученную смесь наносят на резиновый уплотнитель мягкой тканью, тщательно обрабатывая загрязненные участки, после чего оставляют примерно на 15 минут. Затем поверхность промывают чистой теплой водой и насухо вытирают тканью.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика
Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине / Главред

Уксус способен проникать глубже в структуру загрязнений, чем обычный отбеливатель, благодаря чему помогает удалить плесень не только с поверхности.

Ранее Главред писал о том, почему летом воняет стиральная машина. Высокая температура и частые стирки могут вызвать неприятный запах. Простые советы помогут вернуть свежесть и чистоту.

Также сообщалось о том, что черный налет в ванной исчезнет за час. Если заметить проблему на ранней стадии, избавиться от нее можно с помощью простых средств, которые есть практически на каждой кухне.

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Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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