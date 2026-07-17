Урожай будет храниться месяцами: когда выкапывать ранний картофель

Огородникам рассказали, как определить идеальный момент для сбора урожая картофеля.

https://glavred.info/sad-ogorod/urozhay-budet-hranitsya-mesyacami-kogda-vykapyvat-ranniy-kartofel-10781426.html Ссылка скопирована

Когда копать ранний картофель / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Когда созревает ранний картофель

Как правильно собрать урожай для длительного хранения

Ранний картофель - популярная культура в Украине, ведь он созревает гораздо быстрее обычного картофеля. Однако чтобы урожай действительно был большим и долго хранился, во время сбора нужно ориентироваться не только на календарь, но и на само растение.

Главред решил разобраться, когда лучше всего выкапывать ранний картофель.

видео дня

За какое время созревает ранний картофель

Первый урожай раннего картофеля собирают в июне-июле, но он долго не хранится. В то же время второй раз ранний картофель собирают в конце июля и начале августа, пишет Gardenary.

Точное время сбора зависит от сорта картофеля и погоды. В среднем ранний картофель созревает через 45–60 дней после появления всходов, а некоторым сортам требуется до 75 дней.

Как понять, что картофель можно выкапывать

Не стоит ориентироваться только на календарь при сборе картофеля. В частности, следует обратить внимание на два признака: картофель уже достиг желаемого размера, а кожура не стирается от легкого прикосновения пальцем.

Если же кожура легко снимается, картофель лучше оставить в почве еще на несколько дней. За это время он окрепнет, а урожай станет качественнее.

Почему картофель мелкий: 7 главных ошибок / Инфографика: Главред

Когда копать картофель для хранения

Если урожай предназначен не только для летнего стола, но и для зимних запасов, спешить не стоит. В таком случае нужно дождаться, когда ботва начнет желтеть, подсыхать и постепенно ложиться на землю. В этот период кожура становится значительно прочнее, поэтому урожай лучше переносит транспортировку и дольше хранится.

Как и когда копать картофель – видео:

Читайте также:

Об источнике: Gardenary Gardenary - это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание продуктов питания дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden - компактного и эстетичного огорода. Платформу основала садовый дизайнер Николь Берк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году. Сайт публикует практические материалы по выращиванию овощей, зелени, ягод и трав. Делает акцент на приподнятых грядках, планировании посадок и органическом подходе. Предлагает образовательные курсы, руководства, книги и консультации. Николь Берк выпустила несколько книг по садоводству.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред