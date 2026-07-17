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Урожай будет храниться месяцами: когда выкапывать ранний картофель

Мария Николишин
17 июля 2026, 21:15
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Огородникам рассказали, как определить идеальный момент для сбора урожая картофеля.
Урожай будет храниться месяцами: когда выкапывать ранний картофель
Когда копать ранний картофель / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Когда созревает ранний картофель
  • Как правильно собрать урожай для длительного хранения

Ранний картофель - популярная культура в Украине, ведь он созревает гораздо быстрее обычного картофеля. Однако чтобы урожай действительно был большим и долго хранился, во время сбора нужно ориентироваться не только на календарь, но и на само растение.

Главред решил разобраться, когда лучше всего выкапывать ранний картофель.

видео дня

За какое время созревает ранний картофель

Первый урожай раннего картофеля собирают в июне-июле, но он долго не хранится. В то же время второй раз ранний картофель собирают в конце июля и начале августа, пишет Gardenary.

Точное время сбора зависит от сорта картофеля и погоды. В среднем ранний картофель созревает через 45–60 дней после появления всходов, а некоторым сортам требуется до 75 дней.

Как понять, что картофель можно выкапывать

Не стоит ориентироваться только на календарь при сборе картофеля. В частности, следует обратить внимание на два признака: картофель уже достиг желаемого размера, а кожура не стирается от легкого прикосновения пальцем.

Если же кожура легко снимается, картофель лучше оставить в почве еще на несколько дней. За это время он окрепнет, а урожай станет качественнее.

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Когда копать картофель для хранения

Если урожай предназначен не только для летнего стола, но и для зимних запасов, спешить не стоит. В таком случае нужно дождаться, когда ботва начнет желтеть, подсыхать и постепенно ложиться на землю. В этот период кожура становится значительно прочнее, поэтому урожай лучше переносит транспортировку и дольше хранится.

Как и когда копать картофель – видео:

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Об источнике: Gardenary

Gardenary - это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание продуктов питания дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden - компактного и эстетичного огорода. Платформу основала садовый дизайнер Николь Берк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году.

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Николь Берк выпустила несколько книг по садоводству.

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