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Овощное ассорти с грибами на зиму - оригинальный рецепт яркого салата

Марина Иваненко
17 июля 2026, 20:08
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Овощное ассорти удивит необычным сочетанием овощей и шампиньонов. Этот рецепт овощного ассорти поможет приготовить яркую и ароматную закуску на зиму.
Вкусное, красочное ассорти с грибами на зиму
Вкусное, красочное ассорти с грибами на зиму / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте подробнее:

  • Рецепт овощного ассорти на зиму
  • Как правильно замариновать овощи и грибы

Если вы ищете интересный и необычный рецепт консервирования, обязательно попробуйте приготовить это яркое овощное ассорти. Главная особенность этой домашней заготовки заключается в том, что к привычным летним овощам добавляют свежие шампиньоны, которые прекрасно дополняют вкус. Такой салат получается не только вкусным, но и очень ярким благодаря сочетанию разноцветных овощей и грибов. Главред расскажет, как его приготовить.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Смаколики Юли".

видео дня

Необычный секрет рецепта: зачем вымачивать овощи и грибы

Для этого салата лучше всего использовать мелкие огурцы и небольшие целые шампиньоны. Если грибы крупные, их можно разрезать пополам. Болгарский перец нарезают полосками, а лук - кольцами.

Все подготовленные ингредиенты заливают холодной подсоленной водой и оставляют на два часа. За это время овощи и грибы впитывают необходимое количество соли и становятся более насыщенными по вкусу.

Автор кулинарного канала подчеркивает:

Хорошо всё перемешиваю, чтобы соль растворилась. Соль должна быть обычная каменная, не йодированная, и высыпаю сюда все овощи и грибы.

Через два часа соленую воду полностью сливают - она больше не понадобится. Овощи и грибы раскладывают в чистые банки, на дно которых предварительно кладут зонтики укропа.

Видео о том, как приготовить овощное ассорти с шампиньонами на зиму, можно посмотреть здесь:

Как правильно приготовить маринад для овощного ассорти

Для маринада отдельно смешивают воду, сахар и 9-процентный уксус. Уксус рекомендуется добавлять в конце, когда вода с сахаром уже закипит.

Горячим маринадом заливают банки с овощами, после чего их ставят в кастрюлю с горячей водой для стерилизации.

Автор рецепта объясняет:

Налила горячую воду в кастрюлю примерно до половины банок, у меня получилось чуть больше, и стерилизую 15 минут. Затем их вынимаю, закручиваю крышки, переворачиваю вверх дном.

После стерилизации банки заворачивают в полотенце или одеяло и оставляют до полного остывания. Благодаря этому овощи остаются хрустящими, а шампиньоны - плотными и упругими. Готовый салат можно хранить всю зиму в кладовой или погребе.

Как правильно стерелизовать банки
Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Ингредиенты на 11 полулитровых банок

Основные ингредиенты:

  • мелкие огурцы - 2 кг;
  • мелкие шампиньоны - 500 г;
  • болгарский перец (разных цветов) - 7 шт.;
  • лук - 3–4 шт.;
  • веточки укропа.

Для солевого раствора:

  • вода - 10 стаканов;
  • каменная нейодированная соль - 1 стакан (250 мл).

Для маринада:

  • вода - 3 стакана;
  • сахар - 3 стакана;
  • уксус 9% - 1,5 стакана.

Если готового маринада не хватит, чтобы полностью покрыть овощи, можно приготовить ещё половину порции.

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Об источнике: "Смаколики Юли"

"Смаколики Юли" - украинский кулинарный YouTube-канал, на котором автор Юлия делится простыми рецептами домашней кухни. Здесь публикуются пошаговые рецепты повседневных и праздничных блюд, выпечки, десертов, консервирования и традиционных украинских лакомств. Канал ориентирован на простое и доступное приготовление блюд из доступных продуктов.

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