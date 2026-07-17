Овощное ассорти с грибами на зиму — оригинальный рецепт яркого салата

Овощное ассорти удивит необычным сочетанием овощей и шампиньонов. Этот рецепт овощного ассорти поможет приготовить яркую и ароматную закуску на зиму.

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Вкусное, красочное ассорти с грибами на зиму / Коллаж: Главред, скриншоты

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Рецепт овощного ассорти на зиму

Как правильно замариновать овощи и грибы

Если вы ищете интересный и необычный рецепт консервирования, обязательно попробуйте приготовить это яркое овощное ассорти. Главная особенность этой домашней заготовки заключается в том, что к привычным летним овощам добавляют свежие шампиньоны, которые прекрасно дополняют вкус. Такой салат получается не только вкусным, но и очень ярким благодаря сочетанию разноцветных овощей и грибов. Главред расскажет, как его приготовить.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Смаколики Юли".

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Необычный секрет рецепта: зачем вымачивать овощи и грибы

Для этого салата лучше всего использовать мелкие огурцы и небольшие целые шампиньоны. Если грибы крупные, их можно разрезать пополам. Болгарский перец нарезают полосками, а лук - кольцами.

Все подготовленные ингредиенты заливают холодной подсоленной водой и оставляют на два часа. За это время овощи и грибы впитывают необходимое количество соли и становятся более насыщенными по вкусу.

Автор кулинарного канала подчеркивает:

Хорошо всё перемешиваю, чтобы соль растворилась. Соль должна быть обычная каменная, не йодированная, и высыпаю сюда все овощи и грибы.

Через два часа соленую воду полностью сливают - она больше не понадобится. Овощи и грибы раскладывают в чистые банки, на дно которых предварительно кладут зонтики укропа.

Видео о том, как приготовить овощное ассорти с шампиньонами на зиму, можно посмотреть здесь:

Как правильно приготовить маринад для овощного ассорти

Для маринада отдельно смешивают воду, сахар и 9-процентный уксус. Уксус рекомендуется добавлять в конце, когда вода с сахаром уже закипит.

Горячим маринадом заливают банки с овощами, после чего их ставят в кастрюлю с горячей водой для стерилизации.

Автор рецепта объясняет:

Налила горячую воду в кастрюлю примерно до половины банок, у меня получилось чуть больше, и стерилизую 15 минут. Затем их вынимаю, закручиваю крышки, переворачиваю вверх дном.

После стерилизации банки заворачивают в полотенце или одеяло и оставляют до полного остывания. Благодаря этому овощи остаются хрустящими, а шампиньоны - плотными и упругими. Готовый салат можно хранить всю зиму в кладовой или погребе.

Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Ингредиенты на 11 полулитровых банок

Основные ингредиенты:

мелкие огурцы - 2 кг;

мелкие шампиньоны - 500 г;

болгарский перец (разных цветов) - 7 шт.;

лук - 3–4 шт.;

веточки укропа.

Для солевого раствора:

вода - 10 стаканов;

каменная нейодированная соль - 1 стакан (250 мл).

Для маринада:

вода - 3 стакана;

сахар - 3 стакана;

уксус 9% - 1,5 стакана.

Если готового маринада не хватит, чтобы полностью покрыть овощи, можно приготовить ещё половину порции.

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Об источнике: "Смаколики Юли" "Смаколики Юли" - украинский кулинарный YouTube-канал, на котором автор Юлия делится простыми рецептами домашней кухни. Здесь публикуются пошаговые рецепты повседневных и праздничных блюд, выпечки, десертов, консервирования и традиционных украинских лакомств. Канал ориентирован на простое и доступное приготовление блюд из доступных продуктов.

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