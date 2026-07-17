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На кухне нашли скрытую опасность: виновата обычная разделочная доска

Константин Пономарев
17 июля 2026, 17:15
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Деревянные и пластиковые разделочные доски отличаются не только материалом, но и способом ухода. Перечислены основные плюсы и возможные недостатки.
Шеф-повар призвал отказаться от разделочных досок
Шеф-повар призвал отказаться от разделочных досок / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, tiktok.com/@chefjoshyjin

Вы узнаете:

  • Какая разделочная доска считается безопаснее
  • Почему на пластике появляется больше царапин
  • Как продлить срок службы деревянной доски

Многие используют пластиковые разделочные доски каждый день, не задумываясь о том, что со временем они могут стать местом скопления бактерий.

Популярный шеф-повар и автор кулинарного контента Джоши рассказал, почему, по его мнению, для домашней кухни лучше выбрать деревянную доску и как правильно за ней ухаживать. Своим мнением он поделился в одном из видео в TikTok.

видео дня

По словам повара, деревянные разделочные доски имеют сразу несколько преимуществ перед пластиковыми. Прежде всего они меньше затупляют ножи, обладают естественными антибактериальными свойствами и при правильном уходе могут прослужить несколько лет.

Почему шеф-повар советует деревянные доски

В своем видео Джоши отметил, что деревянные доски не стоит обрабатывать агрессивными химическими средствами. Для ежедневного ухода достаточно тщательно вымыть их теплой водой с мылом, а после использования обязательно поставить вертикально, чтобы поверхность полностью высохла.

Если на доске появились следы от продуктов, неприятный запах или шероховатости, верхний слой можно аккуратно обновить. По словам шеф-повара, это помогает продлить срок службы изделия.

Шеф-повар советует деревянные доски
Шеф-повар советует деревянные доски / Фото: tiktok.com/@chefjoshyjin

Он также считает, что нет необходимости покупать дорогие модели. Для домашнего использования вполне подойдет недорогая деревянная доска, которую рекомендуется менять примерно раз в три–пять лет в зависимости от состояния.

Почему пластиковые доски вызывают вопросы

Особое внимание Джоши уделил пластиковым разделочным доскам. По его словам, после длительного использования на поверхности появляются многочисленные царапины, в которых могут задерживаться остатки пищи и влага.

Кроме того, он отметил, что пластиковые доски становятся более скользкими при нарезке влажных продуктов, что повышает риск случайных порезов.

Особое внимание Джоши уделил пластиковым разделочным доскам
Особое внимание Джоши уделил пластиковым разделочным доскам / Фото: tiktok.com/@chefjoshyjin

Шеф-повар также предупредил, что частое мытье пластиковых досок в посудомоечной машине со временем ускоряет износ материала. По этой причине он рекомендует использовать такие доски только для легких задач, например нарезки фруктов или овощей, а для мяса приобрести отдельную деревянную.

Как избежать размножения бактерий

Одним из главных советов повара стало использование разных разделочных досок для сырого мяса и для овощей или готовых продуктов. Такой подход помогает снизить риск перекрестного загрязнения бактериями во время приготовления пищи.

Джоши также подчеркнул, что для очистки разделочных досок достаточно обычной воды с мылом, а применять агрессивные химические средства для "стерилизации" он не рекомендует.

Пользователи поделились своими советами

Советы шеф-повара вызвали активное обсуждение в комментариях. Многие пользователи согласились с его мнением и рассказали, что уже давно используют только деревянные доски.

Некоторые отметили, что при появлении шероховатостей поверхность можно аккуратно обработать сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумагой.

"Я профессиональный повар. Этот парень абсолютно прав во всем. Хочу лишь добавить, что если вы хотите, чтобы ваша деревянная доска прослужила дольше, время от времени протирайте ее минеральным маслом", - написал один из них.

Cмотрите в видео о том, какие лучше использовать разделочные доски:

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