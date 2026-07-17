Россияне умоляют магов "притянуть" бензин в баки на фоне кризиса — разведка

Из-за дефицита и черного рынка топлива россияне обращаются к колдунам, которые обещают магическим образом снизить расход бензина.

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Из-за топливного кризиса россияне платят шарлатанам тысячи рублей / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/exilenova_plus

Кратко:

Кремль пытается сдержать топливный кризис с помощью лимитов и талонов

Россияне обращаются за помощью к магам

Ритуалы стоят от 1,5 до 16 тыс. рублей

Топливный кризис в России продолжает обостряться, и во многих регионах страны водители вынуждены круглосуточно стоять в очередях, чтобы заправить всего 10–20 литров бензина. На фоне дефицита бензина и роста цен часть россиян ищет спасения в магии. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

Кремль официально продолжает уверять, что ситуация находится "под контролем". В то же время власти вводят нормы, лимиты, графики, ограничения и талоны, знакомые еще с постсоветских времен.

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Тем временем часть россиян решила искать "сверхъестественные" способы экономии топлива. Российские маги и колдуны начали активно предлагать услуги по "очищению" автомобилей от негативной энергетики и проведению ритуалов, которые якобы могут снизить расход бензина.

За определённую плату эзотерики предлагают различные "магические решения". В частности, за 1,5 тысячи рублей клиентам обещают провести "отливку воском", которая должна устранить негативное воздействие. За 7 тысяч рублей можно заказать установку "рунического става", а за 9 тысяч - поиск "магических игл" в салоне автомобиля.

Для тех, кто готов потратиться больше, предлагают специальные обереги и ритуалы. Например, оберег "Медвежья лапка" стоит около 15 тысяч рублей, а полноценный обряд с солью и золотым украшением - 16 тысяч рублей. По словам продавцов таких услуг, он якобы способен не только снизить расход топлива, но и "притянуть" бензин или дизель в бак.

В то же время клиентов предупреждают, что о проведенном ритуале нельзя рассказывать другим, иначе "магия" якобы потеряет силу.

Когда топливный кризис в РФ повлияет на фронт - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар заявил, что проблемы с топливом в России могут сказаться на её военных возможностях, однако ключевым фактором станет не сам дефицит топлива, а способность Украины нарушить логистику его поставок в армию РФ.

По его словам, обеспечение войск топливом остается одним из главных приоритетов для российского командования. В то же время эффект от атак будет зависеть от того, насколько серьезно будет повреждена система поставок топлива на фронт.

"Произойдет ли это в июле или в августе - зависит от того, насколько успешно удастся изолировать линию фронта от топливного обеспечения", - отметил эксперт.

Он добавил, что отдельные перебои с поставками топлива уже фиксируются на некоторых направлениях. Кроме того, в российских информационных ресурсах появляются сообщения о проблемах с заправкой тяжелой военной техники.

Ситуация с топливом в России и Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в начале июля российский премьер Владимир Путин впервые публично признал проблемы с обеспечением автомобильным топливом на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и топливной инфраструктуре. В ряде регионов образовались очереди на АЗС, введены ограничения на продажу бензина, а цены на топливо достигли рекордных значений.

Также Россия усилила удары по автозаправочным станциям, топливным базам и логистической инфраструктуре Украины, пытаясь затруднить поставки топлива для военных и гражданских лиц. Тогдашний министр экономики Алексей Соболев заявил, что топливный рынок Украины остается стабильным, а необходимые объемы бензина и дизельного топлива имеются в наличии.

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов ("Флеш") заявил, что удары РФ по гражданским АЗС в прифронтовых регионах направлены не на уничтожение военной логистики, а на запугивание населения. По его словам, дефицита топлива для украинцев не будет, поскольку логистика и поставки будут адаптированы.

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Об источнике: Служба внешней разведки Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведотделов региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно--технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СЗР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

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