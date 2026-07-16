Достаточно двух ложек: чем сейчас подкормить абрикосы, чтобы урожай был слаще

Агроном объяснил, какое недорогое удобрение повышает сахарность плодов и готовит дерево к зиме.

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Чем подкормить плодовые деревья летом: схема обработки сада сульфатом калия / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Чем опрыскать абрикосы и персики перед созреванием

Как повысить сахаристость плодов плодовых деревьев

Летнюю подкормку садовых деревьев перед созреванием плодов можно провести практически бесплатно. Известный агроном и автор популярного YouTube-канала "Дача агронома" Игорь рассказал о копеечном средстве, которое стоит около 2,50 гривны за одну обработку, но делает плоды значительно слаще и ароматнее.

Главред выяснил, чем подкормить абсикос летом.

видео дня

Чем подкормить плодовые деревья летом для сладости плодов

По словам специалиста, этот проверенный временем раствор работает даже лучше, чем дорогой монофосфат калия, который традиционно покупают дачники.

"Всего две ложки старого, дешевого удобрения сделают ваши абрикосы, персики и другие фрукты медовыми на вкус. Даже если до сбора урожая осталось совсем мало времени, начинать подкормку все равно стоит - результат вас приятно удивит", - отмечает агроном.

Сульфат калия вместо монофосфата: почему это выгоднее для плодов

Главным удобрением для сада в июле и августе специалист называет именно сульфат калия (калий сернокислый). Его секрет кроется в уникальном сочетании действующих веществ.

"Основным удобрением для деревьев летом должен быть именно сульфат калия, а не монофосфат. Дело в том, что он содержит калий и серу. Именно сера стимулирует растение активно усваивать другие полезные вещества из почвы и быстро транспортировать их в плоды, где они превращаются в сахар", - объясняет Игорь.

Помимо очевидной пользы для вкуса, по словам агронома, сульфат калия значительно выгоднее с финансовой точки зрения: килограмм этого удобрения стоит примерно 62 гривны, а на одно ведро воды понадобится всего две ложки (это около 2,50 грн).

Пошаговая схема летней подкормки деревьев

Для достижения максимального эффекта специалист советует чередовать два вида обработок с интервалом в одну неделю:

1. Корневая подкормка (основа урожая)

Как приготовить: растворите 40 граммов (примерно 2 столовые ложки) сульфата калия в 10 литрах тёплой воды.

Как вносить: предварительно обильно полейте деревья чистой водой. Затем полейте готовым раствором землю строго по контуру приствольного круга (под кроной дерева). Повторяйте процедуру каждые 10–14 дней.

Смотрите видео о том, как правильно вносить калийные удобрения под деревья летом:

2. Внекорневая подкормка (по листьям)

Как приготовить: растворите 20 граммов монофосфата калия в 10 литрах воды.

Как вносить: опрыскайте этим раствором крону дерева по листьям в вечернее время или в пасмурную погоду, чтобы избежать солнечных ожогов.

"Золотая схема" от агронома: за лето проведите 2 корневые подкормки сульфатом калия и 2 внекорневые опрыскивания монофосфатом калия с интервалом в 1 неделю между ними. Финальную обработку проведите за две недели до начала сбора плодов.

Что делать, если есть время только на одну обработку

Если ресурсы ограничены или фрукты уже почти созрели, агроном советует не распылять силы и провести одну, но самую эффективную процедуру.

"Если вы можете провести только одну обработку, обязательно выбирайте сульфат калия для корневой подкормки. Никакое опрыскивание листьев (ни монофосфатом, ни другими быстродействующими препаратами) не способно полноценно заменить качественное корневое питание", - подытожил специалист.

Что любит и чего не любит абрикос / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал делает акцент на полезных лайфхаках для дачников, позволяющих избежать потерь урожая.

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