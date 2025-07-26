После сбора урожая: как ухаживать за абрикосом летом, чтобы он дал ещё больше плодов

Вы узнаете:
- Что нужно сделать летом для хорошего урожая абрикоса в следующем году
- Почему важно ограничивать количество азота при внесении удобрений
- Как правильно ухаживать за абрикосом после сбора урожая
Уход за абрикосовым деревом после плодоношения - залог хорошего урожая в следующем году. Главред разобрался, что делать с абрикосом после сбора урожая.
Если вам интересно, как спасти плоды, если ветка дерева сломалась из-за ветра, читайте материал: Сломалась ветка: как реанимировать дерево и спасти урожай.
Садовод и автор Youtube-канала Игорь критикует рассказал, что нужно обязательно сделать летом после того, как вы собрали все абрикосы с дерева.
По его словам, сначала нужно провести обрезку, потом внести сухие удобрения, а затем - перейти к внекорневым подкормкам.
Можно ли обрезать абрикос после плодоношения
Итак, первым делом нужно постричь обрезать жировики — это те вертикальные ветки, которые тянутся вверх. После такой обрезки дерево станет более низким.
Чем подкормить абрикос, чтобы был богатый урожай
Во-вторых, после того как дерево потратило много сил на формирование плодов, его нужно подкормить. Игорь советует использовать комплексное удобрение с низким содержанием азота:
- азот — 5;
- фосфор — 15;
- калий — 25;
- дополнительно — магний, сера и бор.
Садовод советует выбирать такое удобрение, где азота будет минимум (до 8 максимум), потому что впоследствии абрикос нужно будет подкормить цинком и бором, а они тоже могут содержать азот.
Абрикосовое дерево желательно подкормить суперфосфатом, в котором содержится 17% кальция.
Комплексное удобрение Игорь заделывает граблями под террасу - там, где можно хорошо культивировать почву. Если площадь приствольного круга составляет около 20 м², то расход будет около 800 г удобрения.
Суперфосфат вносится в ту часть круга, где трава и культивация невозможна.
"Там я делаю отверстия ломом на глубину 30–40 см вдоль канавки от капельного полива и засыпаю 600 г суперфосфата", - рассказал садовод.
Также нужно обязательно хорошо полить всю площадь, чтобы восполнить влагу после жары и обрезки и чтобы удобрения начали растворяться.
После основного полива и питания переходим к внекорневой обработке. Цинк и бор помогут дереву перенаправить питание с плодов в древесину и почки. Эта процедура станет отличной подготовкой к зиме и будущему цветению.
Можно использовать отдельно цинк и бор, а можно взять комплексное удобрение с их содержанием. Главное — чтобы азота было минимум. Это очень важно, поскольку азот после обрезки может вызвать рост новых побегов, которые не успеют вызреть и плохо перенесут зиму.А ещё такие ветки будут цвести позже, а значит — не попадут в основную схему обработок от болезней (например, манилиоза), что создаёт риск заражения всего дерева.
Смотрите видео - Три срочных действия летом для богатого урожая в следующем году:
Ранее Главред писал, что август - время, когда нужно подготавливать сад к зиме. От того, какие манипуляции вы проведете, будет зависеть цветение весной и урожай летом. Как делать интенсивную подкормку для деревьев, которые активно плодоносят, а также как бороться с камедетечением и паршой, читайте в материале: Что нужно сделать в саду до конца августа: секреты интенсивной подкормки.
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