Что нужно сделать в саду до конца августа: секреты интенсивной подкормки

Здоровый сад осенью начинается в августе.

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Интенсивный уход в августе — залог крепкого сада осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему в августе важно подкормить сад

Как убрать заболевания коры и камедь

Какие подкормки нужно вносить в августе и сентябре

Август - время, когда нужно подготавливать сад к зиме. От того, какие манипуляции вы проведете, будет зависеть цветение весной и урожай летом.

На Youtube-канале Игорь критикует рассказали, как делать интенсивную подкормку для деревьев, которые активно плодоносят, а также как бороться с камедетечением и паршой.

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Как остановить камедетечение

Для борьбы с камедетечением и трещинами на коре деревьев в августе следует развести 50 грамм медного купороса в 0,5 литра теплой воды, чтобы получить 10% раствор.

Полученным раствором нужно смазывать все повреждения, трещины и "язвы" на коре дерева.

Обработку проводить с интервалом раз в неделю или раз в две недели.

Достаточно всего трех таких обработок, чтобы грибковые заболевания и язвы на дереве хорошо подсохли и заросли.

Какие удобрения лучше всего вносить в августе

В середине августа важно провести Интенсивную подкормку для активно плодоносящих деревьев. Это обеспечит хорошую перезимовку, активное цветение весной и высокий урожай на следующий год. В начале-середине сентября проводится вторая, "обычная" подкормка в сухом виде.

Садовод советует использовать безaзотные подкормки (азот менее 5%, в идеале 0%). В это время года деревьям важны калий и фосфор для укрепления корневой системы и плодовых почек.

Можно использовать готовые комплексные осенние подкормки с низким содержанием азота. Также можно приготовить удобрение самостоятельно из суперфосфата и двойного суперфосфата (ингредиенты смешивать пополам). К раствору добавляется борная кислота (0,5 г на ведро воды) для компенсации недостатка бора при использовании суперфосфатов. Борную кислоту предварительно растворяют в теплой воде.

Поскольку удобрения плохо растворяются, для "интенсивной" подкормки их заливают крутым кипятком и настаивают сутки. Полученный концентрированный раствор разводят водой до необходимой концентрации (45 г удобрений на квадратный метр приствольного круга, то есть примерно 3 столовые ложки на ведро воды).

Подкормка вносится только вт хорошо увлажненную и пролитую почву.

Вторую подкормку (в сентябре) вносят в сухом виде (45 г на квадратный метр) и культивируют в почву.

Для старых или менее интенсивно плодоносящих деревьев достаточно одной подкормки в сухом виде. Вносить ее следует в конце августа – первой половине сентября. В сухую погоду рекомендуется внести удобрение раньше и хотя бы раз полить дерево после этого.

Смотрите видео - Что нужно обязательно сделать в саду в августе:

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Об источнике: Youtube-канал "Игорь критикует" "Садоводство - это мое хобби, на своем канале я делюсь своим удачным и любым опытом в уходе за растениями на своем участке и не только", - пишет о своем канале автор. Он отмечает, что его цель - получать обильный и качественный урожай, внедряя эффективные методы растениеводства в саду и огороде. "Жена меня вечно упрекает, что я все критикую и все мне не нравится. Но я просто хочу, чтоб все было максимально эффективно и правильно", - добавил мужчина. На Youtube-канал "Игорь критикует" подписаны 130 тысяч человек. Опубликовано 424 видео. Автор живет в Украине и открыл свой канал 12 ноября 2022 года.

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