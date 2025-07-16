Урожай можно собирать до осени: как обрабатывать огурцы аспирином

Кусты становятся здоровыми, мощными и плодовитыми

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Зачем обрабатывать огурцы аспирином / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Зачем обрабатывать огурцы аспирином

Как приготовить раствор

Если вы мечтаете собирать свежие, сочные и хрустящие огурцы до самой осени — самое время вмешаться. Причем не с помощью дорогой химии, а с обычным аспирином из аптечки.

Зачем обрабатывать огурцы аспирином

Аспирин активирует природные механизмы защиты у растений и стимулирует их развитие говорят на YouTube-канале "Советы биолога". Вот что он делает с огурцами:

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снижает риск заболеваний (мучнистая роса, корневая гниль);

ускоряет рост и формирование завязей;

усиливает цветение и улучшает вкус плодов;

делает листья плотными, а плети — более живучими.

Проще говоря, кусты становятся здоровыми, мощными и плодовитыми.

Как приготовить раствор аспирина для огурцов

Все просто:

Возьмите 2 таблетки аспирина по 500 мг (без оболочки). Разотрите в порошок. Сначала растворите в стакане тёплой воды, потом доведите объём до 10 литров.

Когда обрабатывать огурцы

Чтобы эффект был максимальным, опрыскивайте растения по схеме:

Первый раз — на стадии 3–4 настоящих листьев или сразу после высадки.

Второй — в начале цветения.

— в начале цветения. Третий — при массовом образовании завязей.

— при массовом образовании завязей. Затем — раз в 2–3 недели до конца сезона.

Лучше всего проводить обработку в пасмурную погоду, утром или вечером, чтобы раствор не испарялся слишком быстро.

После такой обработки листья становятся ярко-зелёными и плотными,

появляется больше завязей и боковых побегов, плоды растут дольше, не желтеют и не горчат.

Кроме того, заметно увеличивается урожайность, а огурцы продолжают плодоносить до осени.

Смотрите видео о том, зачем поливать огурцы раствором с аспирином:

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