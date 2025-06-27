Нужно ли подвязывать огурцы: огородник рассказала секрет богатого урожая

Существуют два способа выращивания огурцов. Каждый из них имеет и плюсы, и минусы.

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Как выращивать огурцы - два способа / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Зачем подвязывать огурцы

Из чего сделать опору для огурцов

Огурцы - довольно популярная культура, которую выращивают многие огородники. Огурцы можно выращивать на шпалерах и в стелющемся виде. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и подходит для разных условий. На Youtube-канале CaliKim29 Garden & Home DIY рассказали, какой метод выращивания огурцов наиболее оптимальный и как сажать огурцы, чтобы получить богатый урожай.

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Если вас интересуют советы по сбору урожая, читайте материал: Урожай будете собирать до поздней осени: когда и как правильно срывать огурцы.

Два способа выращивания огурцов

Стелящийся метод. Он позволяет огурцам расти естественным образом на земле. Его минус в том, что он требует больше места. Однако обеспечивает более естественный рост и легкий доступ при посадке и сборе урожая.

Если вы выбираете этот способ выращивания, то располагайте растения на расстоянии от 30 до 60 см, в зависимости от сорта.

Между рядами можно использовать мульчу (например, древесную щепу) для удержания влаги и борьбы с сорняками.

На этапе активного роста при необходимости удобряйте почву.

Огурцам можно позволить просто стелиться по земле / скриншот

Чтобы продлить период сбора урожая, сажайте огурцы в несколько этапов с интервалом в 2–3 недели. Таким образом, вы не получите избыточное количество огурцов в один период, а растянете получение урожая во времени.

Второй способ подразумевает вертикальное выращивание огурцов с использованием шпалеры. Он идеально подойдет для тех огородников, у которых ограничено пространство на участке, ведь таким образом можно сэкономить место.

Кроме того, улучшится циркуляция воздуха, а значит снизится риск грибковых заболеваний.

Вертикальный способ такж облегчает уход за растением и сбор урожая: плоды будут хорошо видны и легко доступны.

Вертикальный способ выращивания огурцов / скриншот

Из чего сделать опору для огурцов

Не стоит "изобретать велосипед", советуют огородники. Используйте доступные материалы: Т-образные стойки, металлические трубы, соединители ПВХ и даже обычную пластиковую сетку.

Огурцы легко вьются по сетке, а усики сами находят опору. Шпалера длиной 1,8–2,5 метра способна вместить несколько кустов.

Шпалера нужна для того, чтобы направить огурцы вверх, но если есть место, можно дать плетям возможность стелиться по земле.

"Они могут выйти из грядки в проход, поэтому вы можете просто поднять их и вплести в шпалеру из арматурной сетки. Когда растение растёт вверх, я начинаю понемногу удалять нижние листья, чтобы улучшить вентиляцию. Обрезку нужно всегда делать постепенно", - рассказали на канале.

Еще один вариант подвязки огурцов - это использование арочной шпалеры из арматурной сетки между двумя приподнятыми грядками.

"Очень просто и дёшево. Просто направляйте плети вверх по мере роста. Можно даже использовать обычный кол, оцинкованную металлическую сетку", - говорит огородница.

Смотрите видео - Два способа выращивания огурцов:

Как писал Главред, обрезка помидоров необходима для оптимизации роста и увеличения урожая помидоров. Удаление нижних листьев и пасынков позволяет улучшить вентиляцию и снизить риск заболеваний растений. Кроме того, обрезка томатов позволяет сформировать куст, который легче обрабатывать и который будет более устойчив к внешним условиям. Какие есть способы обрезки помидоров, читайте в материале: Урожай будет бесконечным: как использовать срезанные пасынки томатов.

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