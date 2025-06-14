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Урожай будет бесконечным: как использовать срезанные пасынки томатов

Анна Ярославская
14 июня 2025, 15:30
85
Срезанные пасынки можно укоренять для получения новых кустов помидоров.
Помидоры
Как и когда обрезать растения томатов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Какие есть способы обрезки помидоров
  • Почему важно удалять нижние листья и пасынки у помидорного куста
  • Как можно использовать срезанные пасынки

Обрезка помидоров необходима для оптимизации роста и увеличения урожая помидоров. Удаление нижних листьев и пасынков позволяет улучшить вентиляцию и снизить риск заболеваний растений. Кроме того, обрезка томатов позволяет сформировать куст, который легче обрабатывать и который будет более устойчив к внешним условиям.

На Youtube-канале Classy Flowers рассказали все нюансы правильной и своевременной обрезки помидоров.

видео дня

К слову, знали ли вы, что существует один секретный способ, который заставит помидоры быстрее покраснеть. Детальнее читайте в материале: Покраснеют прямо на глазах: как ускорить созревание томатов.

Как и когда обрезать растения томатов

Существуют два самых главных способа обрезки помидорного куста, которые применяются для недетерминатных сортов.

Недетерминантный сорт - это куст помидора, который растёт в виде виноградной лозы и может плодоносить больше года. Это многолетнее растение, но в средних и холодных широтах живет лишь один год.

Детерминантные сорта - это те помидоры, которые растут в виде сформированных и невысоких однолетних кустов и в обрезке не нуждаются.

Первый способ обрезки помидоров самый простой. Он применяется для выращивания томатов в открытом грунте для средних и холодных широт, где зима прерывает вегетацию томата и созревание плодов в октябре-ноябре.

"Для теплиц же и теплого климата верхушечное прищипывание, ограничивающее количество плодовых веток, может отличаться и определяется желанием садовода", - отметила садовод.

Когда нужно обрезать помидоры

Время, когда нужно начинать обрезать томаты, всегда совпадает с появлением первого цветоноса. В это время необходимо удалить все нижние листья и пасынки, то есть боковые побеги.

Дело в том, что пасынки будут оттягивать на свой рост питательные вещества и будут замедлять созревание плодов. Нижние листья пожелтеют. Это является нормальным процессом. Однако они вместо фотосинтеза и направления энергии к плодам сами потребляют энергию сахара от плодов.

Кроме того, нижние листья ухудшает вентиляцию воздуха в нижней части помидорного куста и сами могут быть источником и аккумулятором патогенных бактерий и грибков, поскольку находятся очень близко к почве.

После этой обрезки помидорный куст нужно оставить в покое, пока на нем не образуется необходимое количество цветоносных побегов для климатических зон 4 и 5.

Сколько веток оставлять на помидорах

Максимальное количество плодносящих веток должно быть пять-шесть. Все зависит от времени посадки и времени, оставшегося до первых заморозков.

Необходимо оставить еще два листика на последнем цветоносе и прищепнуть макушку.

Куст должен выглядеть вот так:

Первый способ обрезки помидоров
Первый способ обрезки помидоров / скриншот

Второй способ обрезки куста применяется тогда, когда под первым цветоносом образуется хороший развитый крупный пасынок. В этом случае удаляются все остальные пасынки и листья, оставляя только этот крупный пасынок и один лист под ним. Это делается для того, чтобы сохранить мощный пасынок, который направит свои силы на развитие плодов.

Такой метод обрезки позволяет сформировать более сильный куст, распределяя плодовые веточки между главным стеблем и оставленным пасынком в пропорции примерно 60 на 40%.

Этот метод имеет преимущество, так как можно сформировать куст, которому не нужна очень высокая подпорка.

Второй способ обрезки помидоров
Второй способ обрезки помидоров / скриншот

Как использовать срезанные пасынки

Срезанные пасынки помидоров можно использовать для получения дополнительных кустов помидоров.

"Не все знают, что если поставить их просто воду, то всего лишь через три-четыре дня на них образуются корешки. Если вы проводите обрезку томатов где-то в июне, то получить таким нехитрым способом бесплатные дополнительные кусты помидор не составит особого труда. Хотя новые помидоры будут отставать от материнских кустов, но всё же успеют до заморозков образовать по три-четыре плодовые веточки, ведь летом помидоры растут гораздо быстрее, чем весной", - поделилась садовод.

Срезанные пасынки очень быстро дают корни
Срезанные пасынки очень быстро дают корни / скриншот

Чтобы срезанные пасынки помидоров можно было использовать для получения дополнительных кустов, обрезайте их размером примерно 5-7 см. Лучше всего выбирать развитые и толстые пасынки. Поместите срезанные пасынки в емкость с водой. После того как образуются корни, их можно пересадить в почву.

Смотрите видео - Как формировать помидоры пошаговая инструкция:

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Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеями для декорирования и дает советы по садоводству.

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