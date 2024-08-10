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Покраснеют прямо на глазах: как ускорить созревание томатов

Анна Ярославская
10 августа 2024, 11:03
108
Чтобы помидоры быстрее покраснели, можно использовать химические и механические способы. Кроме того, есть один секретный ход, который знают не все огородники.
Помидоры
Чем подкормить томаты для быстрого созревания плодов / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Погода в августе часто бывает нестабильной. И не всегда весь выращенный урожай томатов успевает созреть. Чтобы труд не пропал зря, можно ускорить созревание помидоров прямо на кустах.

К слову, если дачный участок не очень большой, то на одной грядке можно совмещать разнообразные овощные культуры, пряные травы, цветы и даже ягоды. Главное - делать это правильно. Ведь если подобрать правильных компаньонов, то они улучшат вкусовые качества друг друга, повысят плодородие земли и улучшат урожай. Если вам интересно, что посадить рядом с помидорами, чтобы был хороший урожай, читайте материал: Что сажать с помидорами для щедрого урожая: список хороших и опасных соседей.

Что нужно сделать, чтобы помидоры быстрее созрели

Чтобы помидоры быстрее покраснели, можно использовать как химические, так и механические способы. Кроме того, есть один секретный ход, который знают не все огородники.

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Стоит отметить, что многие считают, что томат должен обязательно созреть на кусте. Но если они растут в открытом грунте, то это не всегда возможно, поскольку они открыты всем ветрам и фитофтора может погубить урожай раньше, чем вы его дождетесь.

Если плод побелел, значит, он больше уже не растет. Его нужно сорвать и отнести в теплое помещение для дозревания. Чтобы ускорить этот процесс, рядом можно положить несколько спелых помидоров - томаты будут краснеть прямо на глазах.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика
Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика Главреда

Чем подкормить томаты для быстрого созревания плодов

Чтобы ускорить созревание помидоров, возьмите 50 грамм суперфосфата и разведите в 10 литрах горячей воды.

Когда суперфосфат растворится, раствор нужно процедить и опрыскать томаты по листу. Суперфосфат очень ускоряет созревание.

Также можно использовать борную кислоту. Ее нужно развести из расчета один грамм на один литр воды.

Что делать с зелеными помидорами, чтобы они покраснели

Огородники часто применяют механические способы, которые способствуют дозреванию плодов.

Во-первых, томат нужно покрутить. Ели развернуть плоды таким образом, чтобы они оказались на солнце, то они будут созревать гораздо скорее.

И второй способ - секретный. Понадобится обыкновенная булавка. С ее помощью нужно сделать небольшой накол возле плодоножки всех томатов, которые уже побелели. Эта маленькая микротравма значительно ускорит дозревание. Примерно через 7-10 дней помидоры покраснеют.

Третий способ. Чтобы куст полностью вызрел, его нужно немного потянуть вверх и надорвать корни. Стоит учитывать, что при этом способе помидоры уже не будут расти в размере. Какие есть - такие и покраснеют.

Если вы хотите, чтобы томаты и созревали, и подрастали, то нужно взять острый нож, отступить 12-15 сантиметров от уровня почвы и стебель надрезать. Разрез должен быть 5-6 сантиметров длиной. В него нужно засунуть пластмассовую или деревянную палочку (можно использовать палочку от мороженого или ватную палочку).

Если позволяют условия, томаты можно прикрыть полиэтиленовой пленкой. Но этот способ актуален, если растений небольшого роста.

Что значит хороший урожай томатов

Нормальным урожаем считается полтора-два килограмма с куста томата.

Но если сорта высокого роста, то богатым урожаем будет считаться около 4 кг с одного куста.

Ранее Главред писал, что фитофтора - главный враг томатов. Появляется она из-за грибка, споры которого могут находиться в земле, на остатках растений, инвентаре и даже на семенах. Болезнь активно развивается в условиях повышенной влажности и недостаточной вентиляции. Читайте: Как избавиться от фитофторы на помидорах: народные методы, которые точно помогут.

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