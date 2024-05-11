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Что сажать с помидорами для щедрого урожая: список хороших и опасных соседей

Анна Ярославская
11 мая 2024, 14:31
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Некоторые культуры прекрасно уживаются друг с другом, а некоторые - могут погубить урожай. Что же можно сажать рядом с помидорами?
Помидоры
Названы лучшие компаньоны для помидор / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Если дачный участок не очень большой, то на одной грядке можно совмещать разнообразные овощные культуры, пряные травы, цветы и даже ягоды. Главное - делать это правильно. Ведь если подобрать правильных компаньонов, то они улучшат вкусовые качества друг друга, повысят плодородие земли и улучшат урожай. Главред разобрался, что посадить рядом с помидорами, чтобы был хороший урожай.

Кстати, если вы не хотите, чтобы огурцы выросли горькими и невкусными, важно помнить, какие овощи - плохие соседи для огурцов. Читайте материал: Раскрыт секрет шикарного урожая: что посадить рядом с огурцами.

Что можно посадить рядом с томатами в открытом грунте

Итак, грамотное распределение разных культур позволяет добиться хороших результатов. При создании комбинированных грядок следует придерживаться некоторых правил.

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Прежде всего учитывается размер растений. То есть обязательно нужно чередовать высокие культуры и низкие.

Также в одной компании можно выращивать солнцелюбивые и теневыносливые растения. Например, высокие кусты томатов будут создавать естественную тень для тех культур, которые в них нуждаются. Шпинат, салаты можно сажать рядом с томатами, фасолью или горохом.

Хорошим компаньоном для капусты являются шалфей и розмарин, а вот бархатцы прекрасно уживаются с любыми культурами.

Какие цветы посадить рядом с помидорами

Томаты хорошо уживаются с теми цветами, которые являются репеллентами, то есть они защищают помидоры от поражения вредителями.

Например, календула отпугивает червей. Бархатцы и настурция защищают от белокрылки, жуков, капустной моли, тли.

Васильки и астры привлекают насекомых, которые борются с вредителями.

А если томаты высаживать рядом с розами, то можно защитить розы от пятнистости.

Что посадить рядом с помидорами, чтобы был хороший урожай

Прекрасными соседями, рядом с томатами, особенно в теплице, являются пряные травы.

В частности, базилик отпугивает томатных червей, комаров и мух. Кроме того, базилик способствует росту растений и улучшает их вкус.

Томаты прекрасно уживаются и с мятой, и с огуречной травой. Но, к сожалению, эти растения разрастаются. Однако они полезны для томатов. В частности, огуречная трава защищает кусты от томатных червей, а мята отпугивает и муравьев, мышей, капустную моль, и повышает иммунитет томатов.

Важно учитывать, что огуречная трава и мята разрастаются, поэтому их лучше не сажать в теплице. Но на огороде мята, посаженная рядом с помидорами, обеспечит хороший урожай томатов.

Хорошие компаньоны для помидор - лук и чеснок. Они отпугивают насекомых-вредителей, тлю, жуков, разных клещей и даже слизней.

Если вы выращиваете томаты в открытом грунте, то рядом всегда сажайте либо капусту брокколи, либо раннюю морковь, так как их глубокие корни разрыхляют почву. Это способствует доступу кислорода и воды к корням помидоров.

Для помидорной грядки прекрасно подойдут шпинат и листовой салат. Эти растения невысокие и не будут мешать томату. Кроме того, они быстро созревают, далее их срезают и освобождается место.

Что такое помидор?

Томат или помидор — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Что нельзя сажать рядом с помидорами

Есть такие культуры, которые никак не могут уживаться рядом с томатами. Например, это картофель. Эти растения имеют одинаковые болезни, поэтому их лучше высаживать в разных частях огорода.

Кукуруза и белокочанная капуста тормозят рост томатов.

Капуста кольраби, абрикос, грецкий орех - не самые лучшие соседи, поскольку также тормозят рост томатов.

Группы овощей для комбинированной грядки

  • огурцы+горох +редис;
  • огурцы+салат+пекинская капуста;
  • огурцы+морковь+лук;
  • томаты+фасоль+редис;
  • томаты+фасоль+кольраби;
  • томаты+салат+укроп;
  • томаты+базилик+ шпинат;
  • чеснок+салат+ свекла;
  • чеснок+морковь+горох;
  • картофель+укроп+капуста позднеспелая.
Какие растения нельзя выращивать совместно
Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика Главред

Ранее Главред писал, что делать, если лук идёт в стрелку, и как этого избежать.

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