Хитрый секрет богатого урожая: когда сажать помидоры в открытый грунт

Когда пересаживать рассаду помидор в открытый грунт - что положить в лунку.

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Когда высаживать рассаду помидоров / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Couleur, Pixabay/Irina_kukuts

Опытные дачники и огородники знают о том, что помидоры относятся к теплолюбивым культурам, поэтому их высаживание в открытый грунт можно проводить только при устойчиво теплой погоде. А при высадке необходимо контролировать оптимальную температуру, которая колеблется в пределах 15-29°С.

При этом специалисты говорят о том, что лучшие урожаи помидоров удается собирать при поддержании влажности почвы на протяжении всего периода вегетации на уровне 70% HB (наименьшая влагоемкость). Об этом говорится в материалах Института питания растений.

Как правильно выращивать помидоры

Подчеркивается, что при отсутствии достаточного количества влаги, заметно снижается урожайность помидоров. При этом при высадке томатов необходимо следить за высокими показателями плодородия почвы, к которым очень чувствительна культура. Помидоры лучше высаживать в рыхлые почвы с достаточным содержанием органических веществ.

При этом важно поддерживать правильную последовательность питания помидоров при выращивании. До цветения помидоры нужно снабжать в первую очередь калием и фосфором. А на следующих этапах стоит уделить внимание активному росту листьев. Для этого следует обеспечить усиленное азотное питание.

Чем подкормить помидоры

Специалисты обращают внимание на то, что потребность в азоте увеличивается с переходом от начала вегетации к цветению, затем уменьшается к фазе спелости. Однако следует учитывать, что избыточное питание азотом задерживает плодоношение и созревание плодов.

Овощеводы говорят, что важную роль в питании для выращивания помидоров играет фосфор. Растения быстро реагируют на дефицит этого элемента питания в почве, ведь фосфор наиболее положительно влияет на развитие и рост помидоров, если растения достаточно снабжены им на начальном этапе вегетации.

Смотрите видео - новые сорта и гибриды помидора:

Что любит помидор: какие удобрения помогут получить богатый урожай

При выращивании следует помнить о том, что помидоры обладают хорошей реакцией на внесение как минеральных, так и органических удобрений. Вместе с тем отмечается, что многое зависит от условий выращивания и бедные органические вещества почвы требуют непосредственного внесения под помидоры органического удобрения в форме хорошо перепревшего навоза.

Следует внимательно следить за дозами минеральных удобрений для применения под помидоры. Они определяются в зависимости от планируемого урожая, содержания питательных веществ в почве, режима влаги и дозы внесенных органических удобрений. Если минеральные удобрения вносятся вместе с навозом, то их норму сокращают на 30-40%.

Что положить в лунку при посадке помидор в открытый грунт

Высокой эффективностью отмечается внесение удобрений при посадке рассады в лунки, в частности фосфорных, ведь тогда они сосредотачиваются у основной массы корней, что позволяет растениям быстро их использовать.

Однако если под выращивание помидоров внесли недостаточное количество удобрений осенью или растения выглядят слаборазвитыми, следует применить подкормку, наилучшего эффекта от которой следует ожидать, если она проводилась в условиях достаточной увлажненности или во время орошения:

первая подкормка проводится через 10-12 суток после посадки;

вторая подкормка проводится в начале плодообразования.

Что такое помидор? Томат или помидор — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Выращивание помидор: что говорят агрономы

Агрономы в один голос говорят о том, что это зависит от того, в каких условиях выращивают помидоры. При этом следует внимательно следить за температурой грунта.

При выращивании томатов в теплице, высаживать рассаду в грунт можно в конце марта или начале апреля;

При выращивании помидоров в открытом грунте, высаживать можно в конце мая или начале июня.

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