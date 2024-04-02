Копеечное средство спасет весь урожай: что положить в лунку при посадке огурцов

Как подготовить почву для посадки огурцов в открытый грунт - овощеводам дали неоценимый совет.

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Что положить в лунку при посадке / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/artellliii72, Pixabay/MetsikGarden

Севообороты являются важно составляющей при выращивании огурцов. Эта культура любит черноземы и богатые питательными веществами почвы, а также хорошо реагирует на внесение навоза, однако посевы огурца на одном и том же земельном участке нужно делать не раньше, чем 3-4 года и чередовать севообороты с другими овощами.

Такими рекомендациями поделилась доктор сельскохозяйственных наук Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины Оксана Сергиенко. Об этом идет речь в материалах, опубликованных НААНУ.

Как подготовить почву для посадки огурцов в открытый грунт

Она рекомендует под посадку огурца в грунт внести:

навоз, можно и свежий: 5-7 кг на кв. м, это где-то ведро;

или 2–3 кг на кв. м птичьего помета;

50 г на кв. м удобрения нитроаммофоска, это где-то три столовых ложки;

после внесения навоза следует перекопать на глубину – 15-20 см.

При этом овощевод рекомендует весной верхний слой земли перекопать неглубоко на 2-4 сантиметра. А в период роста также можно удобрять растение удобрениями, которые можно найти в магазинах.

Как правильно высаживать огурцы: советы овощевода

По словам специалиста, норма высева огурца – 5-6 г на 10 кв. м.

При этом эксперт говорит о том, что семена огурца долго сохраняет всхожесть. Сходство огурцов держит 6-8 лет, а если условия оптимальны, то и 10 лет.

Ученая-овощевод советует сеять семена в два-три срока. "Например, прогрелась почва до 15 градусов – высеяли первую партию семян. Сначала пойдут ранние – где-то в конце июня, а затем поздние – в сентябре", – рассказывает доктор сельскохозяйственных наук.

Важно также обращать внимание на глубину заделки огурца – 5-6 см.

В случае временного понижения температуры в период всходов, их желательно укрыть агроволокном или пленкой, или на ночь полить теплой водой.

Когда высаживать огурцы в открытый грунт

Дачникам и огородникам рекомендуют не спешить, а дождаться оптимальной температуры. Огурцы начинают сеять в начале мая – первая декада, когда уже устанавливается устойчивое потепление. Повторно можно посеять в конце мая-начале июня, после уборки ранних овощей, например редиса.

Важно не забывать о том, что овощи любят простор и солнце. Однако, если есть огород с тени, то именно огурец там и можно посеять.

Смотрите видео - когда и как высаживать огурцы в открытый грунт:

Как ухаживать за почвой при посадке огурцов

По словам доктора сельхоз наук, огурцы можно высевать огурцы гнездовым способом. В лунку сеется 4-6 семян и расстояние между гнездами в рядочке – 30 см.

При гнездном способе высадки оставляют 2-3 растения, если ленточный способ, то растения оставляют на расстоянии 10-12 см друг от друга.

Уточняется, что поливать огурец лучше вечером или утром обязательно теплой водой. При этом следите, чтобы вода полностью вошла в грунт. Норма полива – 20-25 литров на кв. м. В жаркую погоду полезен освежающий полив из воронки – 5-6 л теплой воды на кв. м. "Огурец любит увлажненную почву", – добавила Сергиенко.

Что известно об Институте овощеводства и бахчеводства Это главное научное учреждение, основанное в 1947 году, возглавляющее и координирующее научно-исследовательские работы по вопросам овощеводства и бахчеводства. Основные направления работы сосредоточены на решении приоритетных фундаментальных и прикладных задач по разработке генетических, биотехнологических и физиолого-биохимических методов создания высокоадаптированных исходных материалов для селекции овощных и бахчевых растений. Также специалисты института занимаются созданием конкурентоспособных, устойчивых к комплексу биотических и абиотических факторов гибридов и сортов овощных и бахчевых растений, пригодных для современных технологий производства. Институт также научно обеспечивает внедрение инновационных разработок в агропромышленном производстве, говорится в материалах ИОБ.

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