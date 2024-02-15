Чем обработать семена помидор от фитофторы: копеечное средство спасет урожай

Лучшее средство от фитофторы на помидорах - чем можно обработать семена.

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Фитофтора на помидорах что делать / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/peter-facebook, Pixabay/AKuptsova

Опытные дачники и огородники давным-давно усвоили важную истину – от того, как подготовить семена и рассаду, во многом зависит богатство урожая. Для этого, среди прочего, стоит выполнять основные рекомендации по ухаживанию за семенами.

Одним из наиболее важных условий получения хорошего урожая – обработка семян, в частности, томатов, перед посадкой. Для того, чтобы урожай удивил огородников, необходимо соблюдать условия по дезинфекции семян.

Дезинфекция

Для дезинфекции применяются простые средства, доступные каждому садоводу. Среди них:

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Трехпроцентная перекись водорода (разбавляют двумя частями воды и вымачивают семена от 3 до 12 часов, после чего промывают и просушивают);

Однопроцентный перманганат калия (необходимо замачивать до 20 минут);

Борная кислота (0,2 грамма на 1 литр воды – семена держать в растворе в течение суток).

Чем можно обеззаразить семена

Перед посадкой посевной материал необходимо обеззараживать. Специалисты говорят, что это уничтожает инфекцию и предотвращает риск заражения различными заболеваниями.

С этой целью посевной материал необходимо оставить на 15-30 минут в специальном растворе. Действующее вещество:

Марганцовка;

Сода;

Зеленка.

Как долго замачивать семена томатов перед посадкой

Огородникам советуют замачивать семена томатов перед посадкой для борьбы с вредителями. Для этого подойдет даже обычная марля. Положите семена в марлевый мешочек и поместите в специальный раствор, температурой не более 25 градусов. Время обработки – до 12 часов. При этом каждые четыре часа не забывайте менять воду.

Чего боится грибок фитофторы

Следует помнить о том, что грибок фитофторы буквально не переносит кислую среду. Он наотрез отказывается размножаться в кисломолочной продукции. Для многих — это относительно простой и безболезненный способ избавления почвы от грибка фитофторы. С целью обработки используют литр обычной кисломолочной продукции. Ее необходимо развести в ведре воды и обработать растения.

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