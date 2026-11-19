О чем идет речь в материале:
- До какого числа подавать заявление на субсидию в 2026 году
- Как оформить субсидию на отопление
- Когда назначают жилищную субсидию
Подать заявление на жилищную субсидию, чтобы получать выплаты с начала отопительного сезона, украинцы могут до 30 ноября 2026 года включительно. После этой даты помощь будет назначаться только с месяца обращения. В то же время большинству нынешних получателей субсидий повторно подавать документы не нужно. О порядке назначения выплат на отопительный сезон 2026–2027 сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.
До какого числа оформить субсидию на отопление в 2026 году
Жилищная субсидия назначается с месяца обращения до окончания отопительного сезона, который продлится до апреля 2027 года. Для расчетов установлены два периода: неотопительный - с 1 мая по 30 сентября, отопительный - с 1 октября по 30 апреля.
От даты обращения зависит, за какой период домохозяйство сможет получить государственную помощь. В Пенсионном фонде отдельно подчеркнули предельный срок подачи документов.
"В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям, поступившим с 1 декабря, - с месяца, в котором было подано обращение", - говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.
Кому необходимо повторно подавать заявление на субсидию
В октябре 2026 года Пенсионный фонд проводит перерасчет жилищных субсидий на новый отопительный сезон. Для большинства домохозяйств процедура происходит автоматически. Это касается также тех, у кого в неотопительный период размер помощи составлял ноль гривен.
В то же время отдельным категориям граждан необходимо самостоятельно обратиться в территориальный орган ПФУ. Речь идет прежде всего о тех, кто ранее не получал жилищной субсидии и планирует оформить её впервые.
Также повторное обращение необходимо домохозяйствам, в которых изменился состав зарегистрированных лиц. Подать документы могут и граждане, которым ранее отказали из-за задолженности за коммунальные услуги, если они уже погасили долг или заключили договор о его реструктуризации.
Право на подачу заявления сохраняется и для тех, кто оспаривает вопрос задолженности за ЖКУ в судебном порядке.
Смотрите видео о том, как подать заявление на субсидию онлайн:
Какие документы нужны для оформления жилищной субсидии
Для назначения государственной помощи необходимо подготовить два основных документа - заявление и декларацию по установленным формам. В зависимости от обстоятельств Пенсионный фонд может запросить дополнительные подтверждения.
В частности, если человек арендует жилье, ему может понадобиться договор аренды. При наличии задолженности, которая была реструктуризирована, необходимо предоставить копию соответствующего договора.
В отдельных случаях также могут понадобиться документы, подтверждающие фактическое место проживания, справка о статусе внутренне перемещенного лица, решение суда или письменное объяснение относительно доходов, информация о которых отсутствует в налоговых органах.
Отдельный порядок предусмотрен для домохозяйств, которые отключены от централизованного отопления и используют бытовые электроприборы для обогрева. В таком случае решение о назначении субсидии принимается на основании акта обследования материально-бытовых условий.
В документе должен быть зафиксирован факт отключения жилья от централизованного теплоснабжения и использования электроприборов для отопления. Акт составляется должностным лицом исполнительного органа по обращению гражданина.
Как подать заявление на субсидию в Пенсионный фонд
Украинцы могут самостоятельно выбрать удобный способ подачи документов. Для этого не обязательно лично посещать сервисный центр Пенсионного фонда.
Предусмотрены следующие варианты оформления:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
- по почте на адрес территориального органа ПФУ;
- онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;
- через мобильное приложение "Пенсионный фонд";
- через уполномоченных должностных лиц территориальных общин;
- в центрах предоставления административных услуг;
- через портал "Дия".
При расчете субсидии на отопительный сезон учитываются доходы за первый и второй кварталы текущего года. Для пенсионеров принимается во внимание размер начисленной пенсии за август 2026 года.
Субсидии и выплаты в Украине - последние новости по теме
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