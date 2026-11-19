Тем, кто планирует впервые оформить пособие на оплату коммунальных услуг, необходимо успеть обратиться в Пенсионный фонд до 30 ноября включительно.

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Субсидия на отопительный сезон 2026–2027 - до какого числа нужно подать заявление / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

До какого числа подавать заявление на субсидию в 2026 году

Как оформить субсидию на отопление

Когда назначают жилищную субсидию

Подать заявление на жилищную субсидию, чтобы получать выплаты с начала отопительного сезона, украинцы могут до 30 ноября 2026 года включительно. После этой даты помощь будет назначаться только с месяца обращения. В то же время большинству нынешних получателей субсидий повторно подавать документы не нужно. О порядке назначения выплат на отопительный сезон 2026–2027 сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

До какого числа оформить субсидию на отопление в 2026 году

Жилищная субсидия назначается с месяца обращения до окончания отопительного сезона, который продлится до апреля 2027 года. Для расчетов установлены два периода: неотопительный - с 1 мая по 30 сентября, отопительный - с 1 октября по 30 апреля.

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От даты обращения зависит, за какой период домохозяйство сможет получить государственную помощь. В Пенсионном фонде отдельно подчеркнули предельный срок подачи документов.

"В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям, поступившим с 1 декабря, - с месяца, в котором было подано обращение", - говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Кому необходимо повторно подавать заявление на субсидию

В октябре 2026 года Пенсионный фонд проводит перерасчет жилищных субсидий на новый отопительный сезон. Для большинства домохозяйств процедура происходит автоматически. Это касается также тех, у кого в неотопительный период размер помощи составлял ноль гривен.

В то же время отдельным категориям граждан необходимо самостоятельно обратиться в территориальный орган ПФУ. Речь идет прежде всего о тех, кто ранее не получал жилищной субсидии и планирует оформить её впервые.

Также повторное обращение необходимо домохозяйствам, в которых изменился состав зарегистрированных лиц. Подать документы могут и граждане, которым ранее отказали из-за задолженности за коммунальные услуги, если они уже погасили долг или заключили договор о его реструктуризации.

Право на подачу заявления сохраняется и для тех, кто оспаривает вопрос задолженности за ЖКУ в судебном порядке.

Смотрите видео о том, как подать заявление на субсидию онлайн:

Какие документы нужны для оформления жилищной субсидии

Для назначения государственной помощи необходимо подготовить два основных документа - заявление и декларацию по установленным формам. В зависимости от обстоятельств Пенсионный фонд может запросить дополнительные подтверждения.

В частности, если человек арендует жилье, ему может понадобиться договор аренды. При наличии задолженности, которая была реструктуризирована, необходимо предоставить копию соответствующего договора.

В отдельных случаях также могут понадобиться документы, подтверждающие фактическое место проживания, справка о статусе внутренне перемещенного лица, решение суда или письменное объяснение относительно доходов, информация о которых отсутствует в налоговых органах.

Отдельный порядок предусмотрен для домохозяйств, которые отключены от централизованного отопления и используют бытовые электроприборы для обогрева. В таком случае решение о назначении субсидии принимается на основании акта обследования материально-бытовых условий.

В документе должен быть зафиксирован факт отключения жилья от централизованного теплоснабжения и использования электроприборов для отопления. Акт составляется должностным лицом исполнительного органа по обращению гражданина.

Как подать заявление на субсидию в Пенсионный фонд

Украинцы могут самостоятельно выбрать удобный способ подачи документов. Для этого не обязательно лично посещать сервисный центр Пенсионного фонда.

Предусмотрены следующие варианты оформления:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

по почте на адрес территориального органа ПФУ;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;

через мобильное приложение "Пенсионный фонд";

через уполномоченных должностных лиц территориальных общин;

в центрах предоставления административных услуг;

через портал "Дия".

При расчете субсидии на отопительный сезон учитываются доходы за первый и второй кварталы текущего года. Для пенсионеров принимается во внимание размер начисленной пенсии за август 2026 года.

Кому назначается жилищная субсидия / Инфографика: Главред

Субсидии и выплаты в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области проинформировало об условиях скидки для отдельных льготников. В сообщении отмечалось, что скидка 50% на коммунальные услуги распространяется на определенные категории, в частности на семьи погибших защитников. Согласно сообщению, для части льготников проверка дохода проводится с порогом в 4660 гривен на человека в 2026 году.

Государственная служба статистики обнародовала данные об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги за год. Согласно обнародованным данным, тарифы выросли почти вдвое для отдельных услуг в период с октября 2025 года по октябрь 2026 года. В статистике указано, что стоимость централизованного водоснабжения выросла на 106,5%, водоотведения - на 99,3%, а годовая инфляция в октябре достигла 11%.

Пенсионный фонд Украины сообщил о новых требованиях к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту в 2027 году. В пресс-релизе отмечается, что с 1 января 2027 года вступит в силу норма об изменении требований к стажу для выхода на пенсию в 60 лет. В документе указано, что для выхода на пенсию в 60 лет с 1 января 2027 года необходимо иметь не менее 34 лет страхового стажа, а в 2028 году требование увеличится до 35 лет.

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