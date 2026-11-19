Трамп оценил встречу с Си и Путиным на 12 баллов из 10 и пообещал не принимать решений по Украине без Зеленского.

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Трамп оценил встречу с Си и пообещал не обходить Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Фото: x.com/WhiteHouse, ОП

Кратко:

Трамп хотел представить свою встречу с Си и Путиным как успешную

Путин был крайне возмущен Зеленским из-за атаки на Крымский мост

Президент США Дональд Трамп пообещал не принимать окончательных решений относительно войны в Украине без участия украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом американский президент сообщил в разговоре с журналистом NBC News на борту самолета Air Force One, когда возвращался в США. Об этом сообщает NBC News.

По словам журналиста, Трамп хотел представить свою встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным как успешную. Американский лидер оценил ее на 12 баллов из 10.

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Трамп рассказал, что обсуждал с Си Цзиньпином определенные ограничения в сфере искусственного интеллекта, который сам называет "суперинтеллектом". Однако конкретизировать, о каких именно ограничениях идет речь, президент США не стал.

Основное внимание в разговорах с мировыми лидерами, по словам Трампа, было уделено Украине. Войну с Ираном стороны практически не обсуждали.

Американский президент также рассказал о разговоре с Путиным. По его словам, российский диктатор был крайне возмущен Зеленским из-за атаки на Крымский мост. Трамп добавил, что понимает чувства главы Кремля.

В то же время, когда журналист NBC напомнил ему заявление Зеленского о недопустимости принятия решений по Украине без участия Киева, Трамп фактически согласился с украинским президентом.

"Я не буду принимать никаких окончательных решений по войне в Украине без президента Украины", - заявил американский лидер.

Кроме того, журналист поинтересовался у Трампа его встречей с Путиным и анонсированными переговорами с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые в итоге так и не состоялись. Президент США ответил, что поддерживает хорошие отношения с северокорейским руководителем, однако на этот раз организовать встречу не удалось.

При этом журналист отметил, что после исторических переговоров по-прежнему остается много вопросов относительно их конкретных результатов.

Трамп, в частности, пытался представить в качестве достижения торговое соглашение. Однако критики указывают, что договоренность с Таиландом, подписанная во время его поездки, не содержит конкретных прорывных решений в торговой сфере.

Также американский президент сообщил, что обсуждал с Си Цзиньпином возможность увеличения закупок китайской стороной сельскохозяйственной продукции из США. В частности, речь могла идти о сое, однако Трамп не уточнил, согласился ли китайский лидер увеличить ее импорт и взял ли на себя какие-либо обязательства.

Может ли совместная позиция США и Китая остановить Путина?

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду отмечал, что повлиять на главу Кремля может прежде всего общая позиция Вашингтона и Пекина - но только если сигналы будут однозначными.

"Совместная позиция США и Китая. Совместная позиция Трампа и Си. Если эти две крупнейшие державы дадут однозначные сигналы, это может сработать. Подчеркиваю: однозначные сигналы, потому что Китай очень любит говорить завуалированно, и Си так же часто говорит", - подчеркнул эксперт.

Объясняя, почему Москва до сих пор избегает такого давления, политолог обратил внимание на двойную игру Кремля между двумя державами.

"Путин сидит на двух стульях. Американцам он продает возможность сближения и тем самым ослабления Китая. А Китаю - свою ресурсную базу и то, что это якобы укрепляет Поднебесную в противостоянии с Соединенными Штатами", - пояснил Чаленко.

По его оценке, единая позиция двух держав способна изменить расчеты Кремля.

"Если будет однозначная позиция и Штатов, и Китая относительно завершения российско-украинской войны, тогда это, конечно, заставит Путина де-факто отступить", - подытожил эксперт.

Переговоры о завершении войны - новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский накануне саммита в Шэньчжэне заявлял, что США и Китай могут остановить войну за одну встречу. Он также подчеркнул, что решать судьбу Украины без Киева - ошибка. Эти заявления прозвучали в интервью американскому телеканалу NBC News.

Встреча лидеров в Китае вызвала реакцию союзников Украины. После трехсторонних переговоров представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер срочно отправились в Берлин. Там 19 ноября собираются союзники Украины, а Европа опасается решений по войне без своего участия.

Сам Трамп не скрывал теплого отношения к главе Кремля. В Шэньчжэне американский президент встретился с Путиным и назвал его своим другом. Встреча прошла на полях саммита АТЭС.

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