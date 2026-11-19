Глава украинской дипломатии напомнил, что Россия практически утратила мост к настоящей Ялте в оккупированном Крыму.

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Сибига призвал Путина прекратить войну после его визита в Китай / коллаж: Главред, фото: Википедия, росСМИ

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Сибига ответил на поездку Путина в Китай

Министр призвал диктатора прекратить войну

В декларации Си, Трампа и Путина нет Украины

Поездка российского диктатора Владимира Путина в Китай на трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом не принесла Кремлю желаемого. Украинская дипломатия считает, что Путину пора прекратить войну, которую он никогда не сможет выиграть.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X.

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Глава МИД провел параллель с Ялтинской конференцией 1945 года, где лидеры держав-победительниц определяли послевоенное устройство мира, и напомнил о судьбе оккупированного Крыма.

"Шэньчжэнь - это не Ялта из мечтаний Путина. Между тем Россия практически утратила свой мост к настоящей Ялте в оккупированном украинском Крыму. Пора ему проснуться, спуститься на землю и прекратить войну, которую он никогда не сможет выиграть", - подчеркнул Сибига.

Что известно о встрече в Шэньчжэне?

Трехсторонняя встреча лидера КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и Путина состоялась 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь и длилась около полутора часов. Во время группового фото в первый день саммита Путина поставили в стороне от Си и Трампа.

По итогам встречи была обнародована декларация. В документе упоминаются ядерная безопасность и поставки нефтепродуктов, однако ни Украина, ни Европа в нем не фигурируют - стороны лишь пообещали поддерживать стратегическую стабильность и международную безопасность.

Ранее, во время саммита АТЭС, Трамп назвал Путина своим другом, которого он рад видеть.

Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Может ли совместная позиция США и Китая остановить Путина?

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду отмечал, что повлиять на главу Кремля может прежде всего общая позиция Вашингтона и Пекина - но только если сигналы будут однозначными.

"Совместная позиция США и Китая. Совместная позиция Трампа и Си. Если эти две крупнейшие державы дадут однозначные сигналы, это может сработать. Подчеркиваю: однозначные сигналы, потому что Китай очень любит говорить завуалированно, и Си так же часто говорит", - подчеркнул эксперт.

Объясняя, почему Москва до сих пор избегает такого давления, политолог обратил внимание на двойную игру Кремля между двумя державами.

"Путин сидит на двух стульях. Американцам он продает возможность сближения и тем самым ослабления Китая. А Китаю - свою ресурсную базу и то, что это якобы укрепляет Поднебесную в противостоянии с Соединенными Штатами", - пояснил Чаленко.

По его оценке, единая позиция двух держав способна изменить расчеты Кремля.

"Если будет однозначная позиция и Штатов, и Китая относительно завершения российско-украинской войны, тогда это, конечно, заставит Путина де-факто отступить", - подытожил эксперт.

Переговоры о завершении войны - новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский накануне саммита в Шэньчжэне заявлял, что США и Китай могут остановить войну за одну встречу. Он также подчеркнул, что решать судьбу Украины без Киева - ошибка. Эти заявления прозвучали в интервью американскому телеканалу NBC News.

Встреча лидеров в Китае вызвала реакцию союзников Украины. После трехсторонних переговоров представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер срочно отправились в Берлин. Там 19 ноября собираются союзники Украины, а Европа опасается решений по войне без своего участия.

Сам Трамп не скрывал теплого отношения к главе Кремля. В Шэньчжэне американский президент встретился с Путиным и назвал его своим другом. Встреча прошла на полях саммита АТЭС.

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