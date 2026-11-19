Главное из заявления:
- Барро признал военный персонал в посольстве в Киеве
- Министр отверг обвинения в сокрытии миссии от парламента
- Подготовка ВСУ в основном проходит в Польше
Франция признала, что в Украине находятся ее дипломаты и военный персонал - они работают в посольстве в Киеве. Так Париж ответил на сообщения о необъявленной миссии Volia, в рамках которой французские военные якобы уже несколько месяцев находятся в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в X, опубликовав 19 ноября отрывок своего интервью радиостанции RTL.
Министр подчеркнул, что французский персонал в Киеве, как и жители украинской столицы, почти каждую ночь просыпается от ракетных ударов страны-агрессора РФ.
"У нас есть в Киеве, в нашем посольстве, дипломаты и военный персонал, которые находятся там, чтобы обеспечивать наши отношения с Украиной, которых почти каждую ночь будят ракеты [главы Кремля Владимира] Путина. Это присутствие Франции в Украине мы признаем. Нам нечего скрывать", - сказал Барро.
Скрывали ли присутствие военных от парламента?
Барро не согласился с тем, что Париж скрывал присутствие французских военных от депутатов. По его словам, подготовка украинских военнослужащих, в частности десятков тысяч бойцов в Польше, неоднократно обсуждалась.
Министр также отметил, что парламентарии, которые приезжают в Киев, знают о французском присутствии. В этом контексте он упомянул лидера ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен, которая Украину не посещает.
Кроме того, Барро подчеркнул, что Франция поддерживает украинский народ, который борется за свою свободу и безопасность.
Что известно о миссии Volia?
16 ноября RFI со ссылкой на источники сообщило, что французские военные, возможно, уже несколько месяцев находятся в Украине в рамках необъявленной миссии Volia. По данным издания, они обучают украинских военных, а также обслуживают и ремонтируют переданное Францией вооружение.
В боевых действиях, по данным источников, они не участвуют. При этом, по информации RFI, правительство не уведомило парламент о деятельности миссии, хотя конституция Франции требует информировать депутатов об отправке военных за границу и целях операции в течение трех дней после ее начала.
17 ноября Барро, как сообщает Euronews, отверг прямое участие Франции в войне. По его словам, речь идет об обучении и обслуживании техники, а большая часть подготовки проходит в Польше, далеко от линии фронта.
Могла ли Франция отправить военных в Украину без решения Макрона?
Бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав в комментарии Fox News отметил, что такое решение не могло быть принято в обход президента Франции.
"Не могу представить, что французские военные были бы развернуты в Украине без одобрения верховного главнокомандующего", - заявил Бридлав.
При этом генерал напомнил, что сами по себе учебные объекты на территории Украины не являются чем-то новым.
"Учебные объекты внутри Украины - это не новость", - пояснил он.
По его оценке, желающих помогать Украине непосредственно на ее территории среди союзников немало.
"Думаю, немало стран НАТО с удовольствием приняли бы участие в помощи там", - добавил экс-командующий.
Французские военные в Украине - новости
Как сообщал Главред, в январе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после мирного соглашения в Украину могут быть направлены тысячи французских солдат. По словам Макрона, они будут участвовать в восстановлении украинской армии и войдут в состав многонациональных сил. Он подчеркнул, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях.
Накануне лидеры Украины, Франции и Великобритании встретились на саммите коалиции желающих. Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер подписали декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональные силы после завершения войны. Первой линией сдерживания российской агрессии, по словам Макрона, останутся ВСУ.
Идея отправить западных военных в Украину обсуждается в Париже с 2024 года. Тогда Франция готовила коалицию для отправки инструкторов, которые обучали бы украинских военных непосредственно в Украине. С таким обращением Генштаб Франции, по данным Welt, обратился к США, Великобритании, Польше, странам Балтии и Скандинавии.
Читайте также:
- Европейцев зовут на переговоры в Москву - что задумал Путин
- Переговорный театр ради Трампа - почему Европа не верит в мир с Путиным
- Европа присоединится к переговорам по Украине в Абу-Даби - что известно
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред