Глава французской дипломатии ответил на сообщения о тайной миссии Volia и вспомнил Марин Ле Пен, которая не ездит в Киев.

https://glavred.info/ukraine/nam-nechego-skryvat-franciya-obyasnila-gde-v-ukraine-ee-voennye-10813562.html Ссылка скопирована

Франция объяснила, где в Украине ее военные / Коллаж: Главред, фото: Facebook/UkraineMFA, president.gov.ua

Главное из заявления:

Барро признал военный персонал в посольстве в Киеве

Министр отверг обвинения в сокрытии миссии от парламента

Подготовка ВСУ в основном проходит в Польше

Франция признала, что в Украине находятся ее дипломаты и военный персонал - они работают в посольстве в Киеве. Так Париж ответил на сообщения о необъявленной миссии Volia, в рамках которой французские военные якобы уже несколько месяцев находятся в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в X, опубликовав 19 ноября отрывок своего интервью радиостанции RTL.

видео дня

Министр подчеркнул, что французский персонал в Киеве, как и жители украинской столицы, почти каждую ночь просыпается от ракетных ударов страны-агрессора РФ.

"У нас есть в Киеве, в нашем посольстве, дипломаты и военный персонал, которые находятся там, чтобы обеспечивать наши отношения с Украиной, которых почти каждую ночь будят ракеты [главы Кремля Владимира] Путина. Это присутствие Франции в Украине мы признаем. Нам нечего скрывать", - сказал Барро.

Скрывали ли присутствие военных от парламента?

Барро не согласился с тем, что Париж скрывал присутствие французских военных от депутатов. По его словам, подготовка украинских военнослужащих, в частности десятков тысяч бойцов в Польше, неоднократно обсуждалась.

Министр также отметил, что парламентарии, которые приезжают в Киев, знают о французском присутствии. В этом контексте он упомянул лидера ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен, которая Украину не посещает.

Кроме того, Барро подчеркнул, что Франция поддерживает украинский народ, который борется за свою свободу и безопасность.

Что известно о миссии Volia?

16 ноября RFI со ссылкой на источники сообщило, что французские военные, возможно, уже несколько месяцев находятся в Украине в рамках необъявленной миссии Volia. По данным издания, они обучают украинских военных, а также обслуживают и ремонтируют переданное Францией вооружение.

В боевых действиях, по данным источников, они не участвуют. При этом, по информации RFI, правительство не уведомило парламент о деятельности миссии, хотя конституция Франции требует информировать депутатов об отправке военных за границу и целях операции в течение трех дней после ее начала.

17 ноября Барро, как сообщает Euronews, отверг прямое участие Франции в войне. По его словам, речь идет об обучении и обслуживании техники, а большая часть подготовки проходит в Польше, далеко от линии фронта.

Могла ли Франция отправить военных в Украину без решения Макрона?

Бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав в комментарии Fox News отметил, что такое решение не могло быть принято в обход президента Франции.

"Не могу представить, что французские военные были бы развернуты в Украине без одобрения верховного главнокомандующего", - заявил Бридлав.

При этом генерал напомнил, что сами по себе учебные объекты на территории Украины не являются чем-то новым.

"Учебные объекты внутри Украины - это не новость", - пояснил он.

По его оценке, желающих помогать Украине непосредственно на ее территории среди союзников немало.

"Думаю, немало стран НАТО с удовольствием приняли бы участие в помощи там", - добавил экс-командующий.

Французские военные в Украине - новости

Как сообщал Главред, в январе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после мирного соглашения в Украину могут быть направлены тысячи французских солдат. По словам Макрона, они будут участвовать в восстановлении украинской армии и войдут в состав многонациональных сил. Он подчеркнул, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях.

Накануне лидеры Украины, Франции и Великобритании встретились на саммите коалиции желающих. Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер подписали декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональные силы после завершения войны. Первой линией сдерживания российской агрессии, по словам Макрона, останутся ВСУ.

Идея отправить западных военных в Украину обсуждается в Париже с 2024 года. Тогда Франция готовила коалицию для отправки инструкторов, которые обучали бы украинских военных непосредственно в Украине. С таким обращением Генштаб Франции, по данным Welt, обратился к США, Великобритании, Польше, странам Балтии и Скандинавии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред