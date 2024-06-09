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Франция готовит коалицию для отправки инструкторов в Украину: какие страны против - Welt

Юрий Берендий
9 июня 2024, 16:27
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СМИ отмечают, что Макрон пытается продвинуть идею введения иностранных инструкторов в Украину под эгидой уже существующей миссии ЕС в Украине (EUMAM).
Франция готовит коалицию для отправки инструкторов в Украину: какие страны против - Welt
Франция обратилась к 10-ти странам ЕС и к США для формирования коалиции / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, wikipedia.org

Франция официально обратилась к 10-ти странам Европы и США для создания коалиции стран для отправки инструкторов для обучения украинских военных непосредственно на территории Украины. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, начальник Генерального штаба Франции Тьери Бурар на прошлой неделе направил письмо в США, Великобританию, Польшу, Нидерланды, Латвию, Литву, Эстонии, Данию, Швецию с обращением к правительству этих стран принять участие в международной коалиции по обучению украинских военных в Украине.

Welt утверждает, что в Германию не поступило письмо от Бурара. По данным источников в Брюсселе, господствующая немецкая коалиция в последние недели несколько раз во внутренних обсуждениях подчеркивала, что немецкие солдаты не будут участвовать в такой учебной миссии.

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Также американцы отказались от приглашения, но Вашингтон все равно его получил, отмечает издание. По словам неназванных дипломатов Евросоюза, Макрон все еще пытается осуществить тренировочную миссию под эгидой уже существующей миссии ЕС в Украине (EUMAM), но для этого нужно изменить ее мандат.

Однако, отмечает Welt, это вполне возможно: миссия все равно будет пересмотрена летом, и ее придется продлить в ноябре.

Однако европейские дипломаты заявили, что в Брюсселе существует сопротивление предложениям из Парижа: большинство стран-членов ЕС выступают против обучения бойцов непосредственно в Украине.

Например, правительства Германии, Италии и Испании обеспокоены тем, что обучение военных в Украине может "повысить риск эскалации и глубже втянуть Запад в войну", отмечают СМИ.

"Венгрия же на встрече министров обороны ЕС в конце мая подчеркнула, что у Украины якобы больше "нет реальных шансов выиграть войну", передает Welt.

В дипломатических кругах ЕС также отмечали, что с военной точки зрения есть несомненные преимущества в тренировке украинских военных непосредственно в их стране: обучение было бы лучше адаптировано к потребностям Сил обороны, и солдатам не пришлось бы покидать свою страну для обучения за рубежом.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины высказал мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Введение западных военных в Украину - что известно об инициативе Макрона

Напомним, как ранее сообщал Главред, Франция стремится избежать эскалации войны, но хочет помочь Украине в обороне. Поэтому Париж планирует создать коалицию партнеров, готовых направить своих инструкторов в Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Экс-командующий полка морской пехоты Франции Пер де Йонг отметил, что французские войска уже длительное время находятся в Украине, и официальное объявление об их отправке повлияет лишь на количество военных.

Россия пригрозила, что французские инструкторы станут "законной целью", если их отправят в Украину. Франция заявила, что не оставит без ответа такие угрозы со стороны Кремля.

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