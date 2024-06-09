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Атака на аэродром "Ахтубинск": под удар попал не только Су-57

Яна Ставская
9 июня 2024, 14:55
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Российские пропагандисты жалуются на "невидимые" дроны.
Атака на аэродром
В России признают новые потери в боевой авиации / Коллаж Главреда. Фото: Новинарня, российские паблики

Российские пропагандисты со ссылкой на источники в Генштабе подтверждают поражение истребителя "пятого поколения" Су-57 в ходе атаки ВСУ на аэродром "Ахтубинск" в 600 км от украинской границы.

По данным пропутинского ресурса "Кремлевская табакерка", под удар беспилотников, помимо прочего, попали также два комплекса ПВО "Панцирь-С1" и С-300, прикрывавшие военный объект.

Одна установка "практически полностью уничтожена", другую, возможно, отремонтируют, говорится в сообщении пропагандистов.

видео дня

Су-57, утверждают российские паблики, получил "серьезные повреждения", оккупанты еще попытаются его отремонтировать, но это займет примерно полгода.

В российском Генштабе ноют, что удар якобы был нанесен "невидимыми" дронами - то есть, беспилотниками, которые якобы "не может сбить ни одна система ПВО мира".

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Удар по Ахтубинску - главное

Ночью аэродром "Ахтубинск" - в 600 км от границы Украины - сотрясло от взрывов. По сообщению СМИ, военный объект атаковали беспилотники.

Спутниковые снимки подтвердили, что во время налета на территории аэродрома находились истребители. Один из них - Су-57 - был задет ударом БПЛА.

Ценность этих истребителей заключается в их количестве. По открытым данным 2022 года, всего в изготовленном виде у россиян было 6 единиц Су-57, теперь стало 5.

Су-57 может переносить на бортах ракеты Х-59 и Х-69 (которой была уничтожена, в частности, Трипольская ТЭС), а также КАБы-1500.

Общая цена истребителя Су-57 составляет 8-10 млрд рублей.

Су-57 инфографика
Су-57 - основные характеристики / Инфографика: Главред

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