ВСУ впервые поразили Су-57, стрелявший Х-69: чем эти самолеты так ценны для ВКС РФ

Су-57 способен переносить ракеты Х-69, которыми была уничтожена Трипольская ТЭС.

https://glavred.info/ukraine/vsu-vpervye-porazili-su-57-strelyavshiy-h-69-chem-eti-samolety-tak-cenny-dlya-vks-rf-10571612.html Ссылка скопирована

ВСУ впервые поразили Су-57 ВКС РФ / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Defense Express, ГУР

9 июня Украина впервые с начала полномасштабного вторжения РФ поразила новейший истребитель Су-57 во время атаки на аэродром "Ахтубинск". Удар по данному самолету стал частью охоты ВСУ на военную авиацию россиян далеко за пределами фронта.

Разбираем подробности спецоперации ГУР и то, почему Су-57 так ценны для РФ.

видео дня

Удар в почти 600 км от Украины - все что известно об атаке

Ночью аэродром "Ахтубинск" - в 600 км от границы Украины - сотрясло от взрывов. По сообщению СМИ, военный объект атаковали беспилотники.

Спутниковые снимки подтвердили, что во время налета на территории аэродрома находились истребители. Один из них - Су-57 - был задет ударом БПЛА.

Степень повреждения по имеющимся снимкам установить нельзя, но по воронке и характерным пятнам пожара можно допустить, что Су-57 таки существенно пострадал, о чем отчитывается пресс-служба ГУР.

Пресса пишет, что атака была спланированной спецоперацией ГУР. В самой разведке подробности в настоящее время не разглашают.

Последствия удара по аэродрому "Ахтубинск" / Фото: ГУР

Су-57 - чем так ценны для россиян

Российские паблики называют Су-57 самолетом "пятого поколения", хотя, как отмечает Defense Express, это не совсем правда.

Ценность этих истребителей заключается в их количестве. По открытым данным 2022 года, всего в изготовленном виде у россиян было 6 единиц Су-57, теперь стало 5.

Технические характеристики позволяют оккупантам применять Су-57, не входя в воздушное пространство Украины. Впервые ВС РФ использовали этот самолет в апреле 2022 года для ударов ракетами по объектам в Кировоградской области и прифронтовой инфраструктуре Одесской области.

Что известно о Defense Express Defense Express — украинская информационно консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Выдает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Британская разведка писала, что Су-57 применяются Россией не раньше лета 2022 года - не только для пусков крылатых ракет, но и ракет "воздух-воздух".

Су-57 может переносить на бортах ракеты Х-59 и Х-69 (которой была уничтожена, в частности, Трипольская ТЭС), а также КАБы-1500.

Россия использует данные истребители очень осторожно из-за их небольшого количества и боязни потерять возможности для экспорта.

Общая цена истребителя Су-57 составляет 8-10 млрд. рублей.

Су-57 - основные характеристики / Инфографика: Главред

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред