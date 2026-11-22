Американские аналитики отмечают, что такие заявления российских чиновников противоречат сообщениям о недавних предложениях США по прекращению войны.

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Кремль хочет присвоить большую часть Украины / Коллаж: Главред, фото: МИД РФ, deepstatemap

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Лавров назвал Киев и центр Украины "российскими землями"

В ISW напомнили о кампании Кремля, начавшейся ещё в 2022 году

Заявления РФ противоречат мирным предложениям США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил Киев, юго-восток и большую часть центральной Украины якобы "бесспорно традиционно российскими землями". Такая риторика свидетельствует о том, что Кремль по-прежнему открыто заявляет о намерении установить контроль над большей частью Украины, в частности над столицей, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Это заявление глава российской дипломатии сделал в недавнем интервью. Он также подчеркнул, что Москва должна достичь всех целей войны и преодолеть якобы русофобию на "территории, которую сейчас называют Украиной".

Американские аналитики обращают внимание на то, что постоянные заявления российских чиновников о неизменности максималистских целей Москвы противоречат сообщениям о недавних американских предложениях по прекращению войны.

Пропаганда с долгой историей

В ISW отмечают, что подобные послания не новы. Еще в 2022 году, перед полномасштабным вторжением, Россия запустила масштабную информационную кампанию. Она продвигала идею завоевания большей части страны и превращения западных областей в небольшое остаточное государство.

Аналитики также напоминают, какими аргументами Москва годами обосновывает свою агрессию.

"Высокопоставленные чиновники Кремля неоднократно публично подчеркивали стремление РФ контролировать большую часть Украины. Москва давно пытается оправдать свои вторжения в соседнюю страну в 2014-х и 2022-х годах, лживо утверждая, что эти районы украинской территории являются „традиционно" российскими. Кремлевские чиновники специально назвали города Харьков, Николаев и Одессу "российскими", - говорится в отчете.

Аппетиты шире "Новороссии"

В Кремле также регулярно упоминают так называемую "Новороссию". Это вымышленный регион, к которому Москва относит весь юг и восток Украины и объявляет эти земли "неотъемлемой" частью РФ.

Однако новое заявление Лаврова касается гораздо большей территории, чем привычное российское толкование этого понятия.

В ISW давно отмечают, что Кремль вторгся в Украину в 2022 году, в частности, для того, чтобы вновь полностью контролировать украинское государство. Предыдущие попытки Москвы достичь этого провалились.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Зеленский заявил о планах Кремля в отношении Европы: какие страны он назвал

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что интересы Москвы могут выходить за пределы Украины. По его словам, потенциально в поле зрения России могут оказаться Финляндия, Швеция, Венгрия и страны Балтии.

Также украинский лидер обратил внимание на роль американского военного присутствия в Европе. По его словам, в ходе переговоров с представителями США обсуждалось будущее европейской безопасности после окончания войны и возможные изменения механизмов защиты государств континента.

Зеленский считает, что намерения Кремля связаны с более масштабным пересмотром геополитического баланса в Европе, включая существующие границы и распределение влияния.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко ответил на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об "исторически русских землях".

Напомним, диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин призвал украинцев "переходить на нашу сторону" и якобы думать о будущем своих детей. Такое заявление он сделал в интервью сербскому режиссёру Эмиру Кустурице для фильма "Первого канала" "Наше крещение. Предстоятель", посвящённого 80-летию патриарха РПЦ Кирилла.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора российский диктатор Владимир Путин якобы выразил желание завершить войну против Украины дипломатическим путем.

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