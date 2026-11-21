Рядом с судном, накренившимся на один борт, заметили буксир, а ночью в регионе объявили об угрозе атаки дронов.

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Российский сухогруз начал тонуть у Геленджика / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/exilenova_plus

Кратко:

Судно накренилось и частично ушло под воду

Рядом с сухогрузом заметили буксир

Официальных заявлений властей РФ об инциденте нет

У берегов Геленджика в Краснодарском крае страны-агрессора РФ тонет российский сухогруз. Судно имеет заметный крен на одну сторону и частично ушло под воду. Об этом днем 21 ноября сообщил мониторинговый канал Exilenova+ .

"У россиян в районе Геленджика Краснодарского края прямо сейчас тонет сухогруз. Судно имеет заметный крен на одну сторону", - говорится в сообщении. видео дня

Рядом с сухогрузом также заметили буксир. Название, флаг и владелец судна пока неизвестны.

На снимке мониторингового канала запечатлен типичный морской балкер класса Handysize или Handymax с собственным погрузочным оборудованием. На палубе видны три погрузочных крана между трюмами, что характерно для судов с четырьмя трюмами.

Такая конструкция позволяет судну разгружаться в портах, где нет береговых кранов. Справа у кормы сухогруза виден морской буксир.

Сухогруз тонет у Геленджика / Фото: скриншот

Видео с судном, которое идет ко дну, можно посмотреть по ссылке.

Связан ли инцидент с атакой дронов на Геленджик

Официальных заявлений от МЧС РФ или властей Краснодарского края о чрезвычайном происшествии с судами в этом районе не поступало. Причина, по которой судно накренилось, также неизвестна.

В то же время ночью 21 ноября в Геленджике и Новороссийске объявили об угрозе атаки БПЛА. Связаны ли эти события, пока не установлено.

Теневой флот России / Инфографика: Главред

Как удары по логистике РФ меняют ситуацию в Черном море

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью "Главреду" обратил внимание, что российская группировка на юге сильно растянута вдоль побережья.

"Российские войска на фронте растянуты на 400–500 км вдоль побережья Азовского и части Черного морей", - отметил эксперт.

Говоря о логистике оккупантов, Свитан подчеркнул, что ключевые сухопутные маршруты в Крым уже находятся под угрозой.

"Таким образом, северный вход в Крым и выход из него сейчас находятся под огневым контролем наших средств поражения", - пояснил Свитан.

Удары по флоту РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, 20 ноября Черноморский флот РФ впервые за полгода вышел в море для нанесения ракетного удара. По словам представителя ВМС Дмитрия Плетенчука, россияне осуществили более 20 пусков ракет, корабли запускали их из гавани. Независимого подтверждения количества пусков нет.

Ночью 19 ноября раздались взрывы возле Крымского моста. Из-за этого было приостановлено движение поездов через мост в Крым. Ранее, 16–17 ноября, обрушилась центральная арка автомобильной части моста.

Осенью ВМС ВСУ также наносили удары по кораблям РФ в Новороссийске. В ночь на 9 сентября фрегат "Адмирал Эссен" был поражён ракетой "Нептун". После удара на палубной надстройке корабля начался пожар.

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