ВМС ударили ракетой "Нептун" по фрегату РФ "Адмирал Эссен" — начался пожар

ВМС Украины нанесли удар ракетой "Нептун" по "Адмиралу Эссену" в Новороссийске в ночь на 9 сентября.

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В ВМС раскрыли новые подробности удара по Новороссийску / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны юга Украины, Минобороны Украины

Ключевые тезисы:

ВМС Украины поразили фрегат "Адмирал Эссен" в Новороссийске

Для нанесения удара военные моряки применили ракету "Нептун"

Атака произошла в ночь на 9 сентября

Военно-морские силы ВС Украины в ночь на 9 сентября поразили российский фрегат "Адмирал Эссен" в Новороссийске. Для атаки украинские военные моряки применили ракету "Нептун". Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины.

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Удар был нанесён в рамках операции Сил обороны Украины по военной инфраструктуре российских оккупантов в Новороссийске. По данным ВМС, во время атаки также были поражены другие военные объекты противника.

"Военные моряки с помощью "Нептуна" поразили фрегат "Адмирал Эссен", служащий носителем крылатых ракет "Калибр". Каждая такая пораженная цель - спасенные жизни мирных граждан Украины", - сообщили в ВМС ВС Украины.

Сообщение ВМС Украины в Facebook / Скриншот

"Адмирал Эссен" входит в состав Черноморского флота РФ и является носителем крылатых ракет "Калибр". Украинские военные подчеркивают, что удары по таким целям направлены на ослабление возможностей российского флота наносить удары по Украине.

"ВМС ВС Украины вместе с соратниками систематически снижают боевые возможности российского флота, вынуждая его отходить все дальше от украинского побережья", - заявили в пресс-службе ВМС ВС Украины.

Также в ГУР МО сообщили, что в результате ударов по фрегату на палубной надстройке "Эссена" возник пожар.

Ракета "Нептун" / Инфографика: Главред

Почему Украина должна продолжать наносить удары по Новороссийску - мнение эксперта

Украина может системными ударами по российской энергетической инфраструктуре существенно затруднить экспорт нефти и газа из РФ, что создаст дополнительные проблемы для финансирования войны. Одним из ключевых направлений такого давления эксперт называет российские нефтяные порты, в частности Новороссийск. Об этом сообщил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" и эксперт по международной энергетической политике Михаил Гончар в комментарии Главреду.

"Это не означает, что нужно полностью разнести Новороссийск, Усть-Лугу или Приморск. Регулярные прицельные удары приведут к тому, что танкеры для загрузки нефтью просто перестанут приходить в Россию, потому что никто не захочет рисковать. А те перевозчики, которые захотят рисковать, будут требовать заоблачные страховые взносы и заоблачные ставки фрахта. И при таких ставках экспорт утратит свой коммерческий смысл", - отметил Гончар.

Отдельной проблемой для Москвы может стать ситуация в самом начале цепочки - добыча. Если Россия утратит часть возможностей для реализации сырья за рубежом, излишки нефти придется где-то накапливать, однако ресурсы для хранения ограничены.

В таком сценарии, по оценке эксперта, Москва может быть вынуждена постепенно сокращать добычу и консервировать скважины. Именно это может превратить проблемы с экспортом в гораздо более глубокий кризис для российского энергетического сектора.

Порт Новороссийск / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в ночь на 9 сентября Силы обороны нанесли удар по фрегату "Адмирал Эссен" в Новороссийске. Отметили, что удар по фрегату "Адмирал Эссен" наносили операторы Департамента активных действий ГУР совместно с другими подразделениями ВСУ.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") сообщил об участии СБС в ночной операции против Новороссийска. Он добавил, что в результате удара по Новороссийску удалось поразить ряд военных плавсредств и ракетоносцев. По его данным, также были поражены палубный истребитель Су-33, вертолёт Ми-8 и радиолокационные комплексы "Каста 2Е2" и 92Н6.

До этого 8 сентября губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил об угрозе со стороны БПЛА и подтвердил наличие повреждений гражданской инфраструктуры после ночной атаки. Местные власти отметили, что атака на Саратовский НПЗ привела к взрывам и пожару. Саратовский НПЗ имеет мощность переработки 4,8 млн тонн и входит в структуру "Роснефти" с 2013 года.

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Об источнике: Военно-морские силы Украины На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

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