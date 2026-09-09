10 сентября нужно навести порядок в доме: какой церковный праздник

Одним из главных запретов 10 сентября считали беспорядок в доме. Считалось, что грязь и разбросанные вещи могут навлечь на семью ссоры и конфликты.

https://glavred.info/holidays/10-sentyabrya-nuzhno-navesti-poryadok-v-dome-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10795235.html Ссылка скопирована

Какой церковный праздник 10 сентября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 10 сентября

Что можно делать 10 сентября

Что нельзя делать 10 сентября

В четверг, 10 сентября, православные верующие вспоминают святых мучениц Минодору, Митродору и Нимфодору. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 10 сентября

Три сестры жили в Вифинии и происходили из христианской семьи. С ранних лет они придерживались веры и стремились посвятить свою жизнь молитве и служению Богу.

видео дня

Сестры были очень близки и вместе решили отказаться от мирской жизни. Они поселились неподалеку от города Пруссы, выбрав уединенные места для молитв. Там Минодора, Митродора и Нимфодора проводили дни в посте, духовных размышлениях и молитве.

Со временем о благочестивой жизни сестер узнали местные жители. Люди начали приходить к ним за молитвенной помощью, а известия об их глубокой вере дошли до представителей власти.

Это происходило в период, когда христиане в Римской империи подвергались жестоким преследованиям. Согласно преданию, местный правитель приказал привести сестер на суд и заставить их отказаться от христианства.

Первой перед правителем предстала Минодора. Ей обещали богатство, почет и высокое положение, если она отречется от Христа. Однако девушка не поддалась на уговоры и осталась верна своей вере. После жестоких пыток Минодора погибла.

Затем на суд привели ее сестру Митродору. Ей также предложили отказаться от христианства, но угрозы и мучения не заставили ее изменить своим убеждениям. Митродора приняла смерть, сохранив верность Богу.

Последней перед правителем оказалась Нимфодора. Она уже знала о гибели своих сестер, однако это не сломило ее. Нимфодора не испугалась и также отказалась отречься от Христа. После пыток она погибла мученической смертью.

Приметы 10 сентября

Сухая погода в этот день - до поздних осенних заморозков.

Листья на дубах крепко держатся - ждали холодной зимы.

Белая плесень вдоль лесных троп - к богатому урожаю грибов.

Что нельзя делать 10 сентября

Одним из главных запретов этого дня считали беспорядок в доме. Считалось, что грязь и разбросанные вещи могут навлечь на семью ссоры и конфликты. Поэтому день советовали начинать с уборки и наведения порядка в доме.

Что можно делать 10 сентября

С этого дня, по народным представлениям, уже разрешалось приступать к заготовке рябины. Наши предки относились к этому дереву с особым уважением и считали его символом женской силы. Рябиновыми веточками украшали невест, использовали их во время свадебных обрядов и верили, что дерево способно укреплять супружеские отношения. Также рябине приписывали особую магическую силу - якобы она могла открыть человеку дар предвидения.

Читайте также:

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред