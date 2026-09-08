9 сентября нельзя конфликтовать и гадать: какой церковный праздник

9 сентября неуместно провоцировать конфликты в семье, выяснять отношения на повышенных тонах или держать обиду на близких.

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Какой церковный праздник 9 сентября / фото: ОП

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Какой церковный праздник 9 сентября

Что можно делать 9 сентября

Что нельзя делать 9 сентября

В среду, 9 сентября, в церковном календаре связано с праведными Иоакимом и Анной - родителями Пресвятой Богородицы. Поэтому этот день особенно тесно связан с темами семьи, супружества, детей и родителей. Верующие обращаются с молитвами о семейном благополучии, здоровье близких и мире в доме. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 9 сентября

Праведные Иоаким и Анна согласно христианскому преданию долгое время не имели детей. Этот период стал для супругов серьезным испытанием, однако они продолжали молиться и сохраняли веру. Рождение дочери Марии стало для них огромной радостью.

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Иоаким и Анна почитаются церковью как пример крепкой супружеской любви, терпения и надежды на Бога. Именно поэтому 9 сентября верующие уделяют особое внимание молитвам за самых близких - детей, родителей, мужа или жену.

Дата приходится на послепразднство Рождества Пресвятой Богородицы, которое отмечается 8 сентября. Таким образом, на следующий день продолжается богородичная тема, а семейные молитвы приобретают особое значение.

Что можно делать 9 сентября

В этот день хорошо найти время для молитвы и общения с семьей. Можно посетить храм, зажечь свечу за здоровье близких, помолиться за детей и родителей, попросить мира для семьи. Хорошим делом будет поддержать кого-то из родных, помочь тому, кто в этом нуждается, или сделать первый шаг к примирению после ссоры.

Обычные домашние дела также разрешены. Можно готовить, убирать, стирать, работать, заниматься хозяйством или выполнять профессиональные обязанности. Церковь не устанавливает общего запрета на такие занятия в этот день.

Что нельзя делать 9 сентября

Прежде всего следует избегать ссор, обид, ругательств, сплетен и умышленного причинения боли другим. Особенно неуместно в этот день провоцировать конфликты в семье, выяснять отношения на повышенных тонах или держать обиду на близких.

Не стоит также прибегать к гаданиям, магическим обрядам и другим суеверным практикам. В то же время распространенные утверждения о том, что 9 сентября нельзя стирать, убирать, шить или работать, не являются церковными запретами.

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