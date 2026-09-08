9 сентября нельзя конфликтовать и гадать: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 9 сентября
- Что можно делать 9 сентября
- Что нельзя делать 9 сентября
В среду, 9 сентября, в церковном календаре связано с праведными Иоакимом и Анной - родителями Пресвятой Богородицы. Поэтому этот день особенно тесно связан с темами семьи, супружества, детей и родителей. Верующие обращаются с молитвами о семейном благополучии, здоровье близких и мире в доме. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 9 сентября
Праведные Иоаким и Анна согласно христианскому преданию долгое время не имели детей. Этот период стал для супругов серьезным испытанием, однако они продолжали молиться и сохраняли веру. Рождение дочери Марии стало для них огромной радостью.
Иоаким и Анна почитаются церковью как пример крепкой супружеской любви, терпения и надежды на Бога. Именно поэтому 9 сентября верующие уделяют особое внимание молитвам за самых близких - детей, родителей, мужа или жену.
Дата приходится на послепразднство Рождества Пресвятой Богородицы, которое отмечается 8 сентября. Таким образом, на следующий день продолжается богородичная тема, а семейные молитвы приобретают особое значение.
Что можно делать 9 сентября
В этот день хорошо найти время для молитвы и общения с семьей. Можно посетить храм, зажечь свечу за здоровье близких, помолиться за детей и родителей, попросить мира для семьи. Хорошим делом будет поддержать кого-то из родных, помочь тому, кто в этом нуждается, или сделать первый шаг к примирению после ссоры.
Обычные домашние дела также разрешены. Можно готовить, убирать, стирать, работать, заниматься хозяйством или выполнять профессиональные обязанности. Церковь не устанавливает общего запрета на такие занятия в этот день.
Что нельзя делать 9 сентября
Прежде всего следует избегать ссор, обид, ругательств, сплетен и умышленного причинения боли другим. Особенно неуместно в этот день провоцировать конфликты в семье, выяснять отношения на повышенных тонах или держать обиду на близких.
Не стоит также прибегать к гаданиям, магическим обрядам и другим суеверным практикам. В то же время распространенные утверждения о том, что 9 сентября нельзя стирать, убирать, шить или работать, не являются церковными запретами.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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