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8 сентября - Рождество Богородицы: как отметить церковный праздник

Виталий Кирсанов
7 сентября 2026, 15:14
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Рождение Богородицы стало радостным событием не только для ее родителей, но и для всего христианского мира.
Какой церковный праздник 8 сентября
Какой церковный праздник 8 сентября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 8 сентября
  • Что можно делать 8 сентября
  • Что нельзя делать 8 сентября

Во вторник, 8 сентября, православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы и Приснодевы Марии - один из важнейших праздников церковного календаря. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 8 сентября

Согласно преданию, родителями Девы Марии были праведные Иоаким и Анна. Супруги вели благочестивую жизнь, однако долгое время у них не было детей. В те времена бездетность воспринималась как тяжелое испытание, поэтому Иоаким и Анна не переставали молиться и просить Бога о ребенке.

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Их многолетняя вера и терпение были вознаграждены. Согласно церковному преданию, ангел сообщил супругам, что у них родится дочь. Ею стала Мария, которой впоследствии было суждено стать Матерью Иисуса Христа.

Рождение Богородицы стало радостным событием не только для ее родителей, но и для всего христианского мира. Именно поэтому праздник воспринимается как начало нового этапа в истории спасения человечества.

Особый смысл этого дня связан с верой, надеждой и молитвой. История Иоакима и Анны напоминает христианам о необходимости сохранять доверие к Богу даже тогда, когда исполнение желаний кажется невозможным.

Супруги не утратили надежду после долгих лет ожидания. Их пример призывает верующих быть терпеливыми, не поддаваться отчаянию и продолжать верить в лучшее даже в самые непростые периоды жизни.

Рождество Богородицы также напоминает о том, что значимые события могут начинаться с незаметных, но наполненных верой и надеждой перемен.

Традиции празднования Рождества Богородицы в Украине

С давних времен украинцы относились по сей день с большим уважением. Празднование обычно начинается с церковного богослужения.

Главной традицией является посещение церкви. Верующие молятся перед иконами Богородицы, благодарят за все хорошо и обращаются с просьбами о помощи.

Рождество Пресвятой Богородицы часто считают семейным праздником. В этот день принято собираться вместе с близкими, навещать родителей и проводить время в теплой атмосфере.

Поскольку праздник приходится на начало осени, он связан с завершением полевых работ. Наши предки благодарили Богородицу за урожай и достаток в доме.

Что нельзя делать на Рождество Богородицы

В народной традиции существует ряд ограничений, которые пытались соблюдать в этот день.

Не рекомендуется:

  • ссориться и конфликтовать;
  • оскорблять других людей;
  • злословить;
  • отказывать в помощи нуждающимся;
  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • шить, вышивать или работать с иглой;
  • проводить день в отрицательных мыслях.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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