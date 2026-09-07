Большинство людей хранит специи неправильно: простой трюк поможет сохранить аромат надолго

Даже качественные специи быстро теряют свои свойства, если хранить их в неподходящем месте.

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Как правильно хранить специи / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Почему специи быстро теряют аромат и вкус

Где и в каких контейнерах лучше всего хранить специи

Действительно ли цельные специи дольше остаются свежими, чем молотые

Специи - это основа кулинарной магии. Они придают блюдам характер, делают вкус выразительным и завершённым. Но даже самые дорогие приправы могут потерять свои свойства, если хранить их неправильно.

Главред расскажет, как хранить специи так, чтобы они оставались ароматными гораздо дольше.

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Почему специи быстро теряют аромат

Аромат специй начинает ослабевать сразу после помола. Эфирные масла, формирующие вкус, постепенно испаряются, и уже через год-два большинство молотых специй теряют свои свойства, пишет CNET. Если запах едва уловим, а вкус невыразительный - такая приправа фактически бесполезна, даже если срок годности на упаковке ещё не истек.

Основные ошибки при хранении

Профессиональные повара подчеркивают: специи "боятся" трех вещей - света, воздуха и влаги. Именно они разрушают эфирные масла и лишают продукт аромата. Поэтому пластиковые пакеты или баночки с ненадежными крышками - худший вариант. Рекомендуем пересыпать приправы в плотно закрытые стеклянные емкости и держать их подальше от плиты и окна. Солнечные лучи и тепло оказывают разрушительное воздействие, изменяя вкус и запах.

Как правильно хранить специи

Шеф-повара советуют покупать специи небольшими порциями, чтобы они не успевали потерять свои свойства. Если же вы приобрели специи впрок, часть стоит сразу пересыпать в герметичную емкость и поставить в морозильную камеру. Низкая температура поможет надолго сохранить свежесть и аромат.

Целые или молотые: что лучше

Существует существенная разница между целыми специями и уже измельченными. Зерна, стручки или палочки хранятся значительно дольше, ведь эфирные масла остаются внутри. Молотый порошок теряет аромат гораздо быстрее. Оптимальный вариант - покупать специи целыми и измельчать их небольшими порциями непосредственно перед приготовлением. В то же время выбор зависит и от рецепта: для чая или бульона удобнее использовать целые специи, а для быстрых блюд - готовый молотый вариант.

Смотрите видео о том, как правильно хранить специи:

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