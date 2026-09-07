Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Большинство людей хранит специи неправильно: простой трюк поможет сохранить аромат надолго

Инна Ковенько
7 сентября 2026, 12:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
Даже качественные специи быстро теряют свои свойства, если хранить их в неподходящем месте.
Большинство людей хранит специи неправильно: простой трюк поможет сохранить аромат надолго
Как правильно хранить специи / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Почему специи быстро теряют аромат и вкус
  • Где и в каких контейнерах лучше всего хранить специи
  • Действительно ли цельные специи дольше остаются свежими, чем молотые

Специи - это основа кулинарной магии. Они придают блюдам характер, делают вкус выразительным и завершённым. Но даже самые дорогие приправы могут потерять свои свойства, если хранить их неправильно.

Главред расскажет, как хранить специи так, чтобы они оставались ароматными гораздо дольше.

видео дня

Почему специи быстро теряют аромат

Аромат специй начинает ослабевать сразу после помола. Эфирные масла, формирующие вкус, постепенно испаряются, и уже через год-два большинство молотых специй теряют свои свойства, пишет CNET. Если запах едва уловим, а вкус невыразительный - такая приправа фактически бесполезна, даже если срок годности на упаковке ещё не истек.

Основные ошибки при хранении

Профессиональные повара подчеркивают: специи "боятся" трех вещей - света, воздуха и влаги. Именно они разрушают эфирные масла и лишают продукт аромата. Поэтому пластиковые пакеты или баночки с ненадежными крышками - худший вариант. Рекомендуем пересыпать приправы в плотно закрытые стеклянные емкости и держать их подальше от плиты и окна. Солнечные лучи и тепло оказывают разрушительное воздействие, изменяя вкус и запах.

Как правильно хранить специи

Шеф-повара советуют покупать специи небольшими порциями, чтобы они не успевали потерять свои свойства. Если же вы приобрели специи впрок, часть стоит сразу пересыпать в герметичную емкость и поставить в морозильную камеру. Низкая температура поможет надолго сохранить свежесть и аромат.

Целые или молотые: что лучше

Существует существенная разница между целыми специями и уже измельченными. Зерна, стручки или палочки хранятся значительно дольше, ведь эфирные масла остаются внутри. Молотый порошок теряет аромат гораздо быстрее. Оптимальный вариант - покупать специи целыми и измельчать их небольшими порциями непосредственно перед приготовлением. В то же время выбор зависит и от рецепта: для чая или бульона удобнее использовать целые специи, а для быстрых блюд - готовый молотый вариант.

Смотрите видео о том, как правильно хранить специи:

@s.chorij Как хранить открытые упаковки специй✅ Добавьте в подборку полезных советов? #лайфхак#кухня♬ оригинальный звук - Чорий Александра

Читайте также:

Об источнике: CNET

CNET - это популярный американский онлайн-ресурс, специализирующийся на технологиях, новостях, обзорах продуктов, статьях, блогах, подкастах и видео. Он был основан в 1994 году Хэлси Майнором (Halsey Minor) и Шелби Бонни (Shelby Bonnie) и является одним из ведущих источников информации о технологиях и бытовой электронике, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
продукты питания лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Шахеды", ракеты и баллистика: в ГУР предупредили о новой волне ударов РФ

"Шахеды", ракеты и баллистика: в ГУР предупредили о новой волне ударов РФ

13:52Война
РФ бьет по складам, полки пустеют: будет ли дефицит продуктов в Украине

РФ бьет по складам, полки пустеют: будет ли дефицит продуктов в Украине

13:38Аналитика
Украину накроет почти летняя жара: когда температура подскочит до +30 градусов

Украину накроет почти летняя жара: когда температура подскочит до +30 градусов

12:25Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке посетителей арт-галереи за 56 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке посетителей арт-галереи за 56 с

Путин выдвинул новые условия для завершения войны: Bloomberg раскрыл позицию Кремля

Путин выдвинул новые условия для завершения войны: Bloomberg раскрыл позицию Кремля

Переговоры с Уиткоффом и Кушнером завершились - все подробности

Переговоры с Уиткоффом и Кушнером завершились - все подробности

Необычная идея для дачи: из старых пластиковых бутылок делают уникальные дорожки

Необычная идея для дачи: из старых пластиковых бутылок делают уникальные дорожки

Легендарные соки в 3-литровых банках времен СССР: действительно ли они были натуральными

Легендарные соки в 3-литровых банках времен СССР: действительно ли они были натуральными

Последние новости

14:02

"Намеренно отказалась": Квиткова жестко высказалась об алиментах Добрынина

13:55

Яблочные блины, которые захочется готовить каждый день: быстрый рецепт на сковороде

13:52

"Шахеды", ракеты и баллистика: в ГУР предупредили о новой волне ударов РФ

13:38

РФ бьет по складам, полки пустеют: будет ли дефицит продуктов в УкраинеФото

13:25

По 19 400 грн на отопление: кто из украинцев может получить помощь

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
13:07

Спрятали во время Второй мировой: что туристы нашли в заросшем лесу

12:50

Большинство людей хранит специи неправильно: простой трюк поможет сохранить аромат надолго

12:33

"Впервые с мужем": Могилевская без макияжа рассказала о первом опыте

12:25

Украину накроет почти летняя жара: когда температура подскочит до +30 градусов

Реклама
12:20

Денисенко впервые призналась, как общается с бывшим мужем - подробности

12:13

Туи будут пышными и зелеными: какая подкормка нужна в сентябре

11:52

Китайский гороскоп на завтра, 8 сентября: Лошадям - риск, Петухам - перезагрузка

11:50

РФ уже снарядила Ту-95 ракетами: когда возможен удар и какие города под угрозой

11:39

"Дальше" у меня нету: пропагандистка Симоньян заговорила о своей смерти

11:34

Нож станет острым, как бритва: как быстро заточить его домаВидео

11:23

Матрас может прослужить дольше: простая привычка защитит от провисанияВидео

11:22

Атака на Лейпциг встревожила НАТО: России готовят ответ на высшем уровне - FT

11:09

Сладкий перец по-итальянски: рецепт ароматной закуски с томатным соусом

11:04

"Не могла смотреть": звезда "Квартала" изменила лицо и объяснила причину

10:48

Гороскоп на завтра, 8 сентября: Весам — напряжение, Водолеям — отдых

Реклама
10:40

Цены на один овощ резко пошли вверх: сколько придется заплатить за килограмм

10:34

О разводах и пятнах можно забыть: что добавить в воду во время мытья пола

10:27

Три знака зодиака пройдут важное испытание: кого проверит судьба

10:21

Дроны атаковали Пермь: под угрозой оказался один из крупнейших НПЗ РФ

09:57

Людей призвали натереть окна луком: неожиданный лайфхак против грязиВидео

09:48

"Дам вам ответ": Дмитрий Комаров впервые после развода высказался о личном

09:22

Хиту 70-х спустя почти 50 лет присвоили неожиданное званиеВидео

09:11

Почему Кремль отказывается от мира: в ISW назвали план Путина касательно Украины

08:19

В Польше усилились антиукраинские настроения: Politico назвало причины

08:11

Украину разогреет до +33 градусов: где ожидаются грозы и град

08:10

Реактивные "Шахеды" были только началом: Россия готовит следующий этап - Коваленкомнение

07:23

"Согласен с Путиным": еврокомиссар назвал истинную причину войны в Украине

06:43

РФ ударила по Запорожью дронами: под атакой оказался торговый центрФото

05:31

Легендарные соки в 3-литровых банках времен СССР: действительно ли они были натуральными

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке посетителей арт-галереи за 56 с

01:22

Земля раскрывает космическую тайну: ученые обнаружили необъяснимые сигналы

06 сентября, воскресенье
23:28

Трамп проведет переговоры с Путиным и Зеленским: СМИ узнали подробности

22:33

Дата рождения раскроет энергетического вампира: что забирает внутреннюю силу

22:29

США увеличат производство ракет для Patriot: Зеленский раскрыл сроки

22:22

Камалия похвасталась взрослыми дочерьми-красавицами

Реклама
21:58

Почему 7 сентября нельзя хвастаться крепким здоровьем: какой церковный праздник

21:41

Необычная идея для дачи: из старых пластиковых бутылок делают уникальные дорожкиВидео

21:22

"500 грн в кармане": известный актер рассказал о реальных доходах в украинском кино

20:39

Как не опоздать со сбором грецких орехов: лучшее время для сбора урожая

20:21

Новое предложение США и сроки продолжения войны: важное заявление команды ТрампаВидео

20:20

Зеленский назвал главное условие завершения войны: что решится только на уровне лидеров

19:37

Зачем оборачивать метлу пакетом перед уборкой: полезный домашний трюкВидео

19:33

Весь урожай под угрозой: украинцев предупредили об опасном вредителеФотоВидео

19:10

Россия вступает в переговоры с позиции силы: Андрусив о серьёзной угрозе для Украинымнение

18:31

"Есть основания": комбриг назвал реальные перспективы прекращения войны

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять