Людей призвали натереть окна луком: неожиданный лайфхак против грязи

Эксперт назвал недорогую альтернативу магазинным средствам для мытья окон.

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Как отмыть окна до блеска / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему лук помогает бороться с разводами на окнах

Сколько времени держать сок на стекле

За лето пыль и уличная грязь осели на окнах, из-за чего они выглядят грязными. Отмыть все наслоения - это отдельное испытание, но один ингредиент из кухни может облегчить задачу.

Главред решил разобраться, как удалить стойкие пятна с окон.

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Чем можно помыть окна от грязи

Разрезанная пополам луковица способна удалить со стекла стойкую грязь и оставить окна без разводов, говорит эксперт по уборке Хит Шоумен, пишет Express.

По его словам, ставка на дорогие средства кажется логичной, но в большинстве домов одна-две луковицы постоянно лежат в холодильнике.

Как помыть окна луком

Последовательность действий здесь имеет принципиальное значение: по словам Шоумена, результат зависит от того, сколько времени средство контактирует с поверхностью.

"Просто разрежьте луковицу пополам, а затем потрите разрезанной половинкой окно, уделяя особое внимание стойкой грязи. Если вы оставите луковый сок на окне примерно на минуту, это может помочь размягчить остатки грязи, прежде чем протереть окно влажной тряпкой, а затем отполировать стекло насухо тряпкой из микрофибры, пока у вас не останется блестящее окно без разводов", - рассказывает он.

Сам эксперт называет этот способ традиционным приемом, который выглядит удивительно, но работает и не требует никаких навыков.

Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

"Хотя лук не заменит тщательной очистки окна, это удобная недорогая альтернатива, которая помогает удалить повседневные пятна и сохранить стекло чище между тщательными мытьями", - подчеркнул он.

Как сделать средство для мытья окон своими руками – видео:

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