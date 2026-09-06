Камалия похвасталась взрослыми дочерьми-красавицами

Камалия вместе с мужем вырастили взрослых девушек.

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Камалия выростила настоящих красавиц / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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Как сейчас выглядят дочери Камалии

По какому поводу к ним обратилась певица

Украинская певица Камалия, которая нечасто публикует фото своих дочерей, сделала исключение по особому поводу - на кадре, размещённом в Instagram, она предстала вместе с мужем Мохаммадом Захуром и близнецами Арабеллой и Мирабеллой.

Она поделилась фото со светского мероприятия: семья позировала в вечерних нарядах на фоне праздничного бэкдропа. Девочкам в этот день исполнилось 13 лет, сообщает Камалия в Instagram.

видео дня

Камалия показала дочерей Арабеллу и Мирабеллу / Скриншот Instagram/kamaliyaofficial

В подписи к фото певица обратилась к дочерям с личным поздравлением от себя и супруга.

"Наши самые дорогие Арабелла и Мирабелла, сегодня вам уже 13! Вы - наше самое большое счастье, наша гордость и два невероятных чуда, которые каждый день наполняют жизнь светом и любовью. Оставайтесь такими же искренними, добрыми, яркими и смелыми, а мы всегда будем рядом - поддерживать, беречь и любить вас безгранично!" - написала Камалия.

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О персоне: Камалия Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".

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