"500 грн в кармане": известный актер рассказал о реальных доходах в украинском кино

Владимир Гладкий признался, что финансовая стабильность в актерской сфере есть далеко не у всех.

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Владимир Гладкий высказался о зарплатах актеров в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_hladkyi

Кратко:

Актерская профессия становится прибыльной при постоянной занятости

Дополнительным источником стабильности для Гладкого остается театр

Украинский актер Владимир Гладкий, известный зрителям по сериалу "Участковый с ДВРЗ", рассказал, насколько высокими на самом деле являются доходы представителей актерской профессии в Украине. Артист, который недавно женился, признался, что финансовая стабильность в этой сфере есть далеко не у всех. Об этом актер рассказал в интервью Oboz.ua.

По словам Гладкого, работа в кино и на телевидении вовсе не означает автоматически высокий заработок. В отличие от голливудских звезд, украинские актеры нередко сталкиваются с периодами, когда проектов практически нет, а вместе с ними исчезает и стабильный доход.

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"Актер в Украине - это не обязательно человек, который много зарабатывает и живет, как в Голливуде. У нас все проще. Бывает, что в кармане 500 гривен - и все. Особенно зимой, когда работы меньше", - рассказал актер.

Гладкий отметил, что даже хороший заработок в течение одного сезона не гарантирует финансового спокойствия на будущее. Если человек не умеет грамотно распоряжаться деньгами, после завершения очередного проекта он может быстро столкнуться с нехваткой средств.

"А если летом нормально заработал, но не очень умеешь распоряжаться деньгами, можешь сидеть и думать: "Ну и что теперь?" Профессия на самом деле довольно нестабильная. Я иногда шучу, что это профессия нищебродов", - признался артист.

При этом сам Гладкий сейчас не испытывает финансовых трудностей благодаря большому количеству работы. Однако он подчеркивает: актерская профессия становится действительно прибыльной только при условии постоянной занятости.

"Сейчас, слава Богу, у меня стабильно много работы, поэтому проблем нет. Но актерская профессия может быть хорошим заработком, если ты работаешь постоянно. Но здесь главное слово - "если". Потому что никто не гарантирует, что завтра у тебя будет следующий проект", - объяснил актер.

Дополнительным источником стабильности для Гладкого остается театр. Он служит в Одесском украинском театре имени В. Василька. Впрочем, театральная деятельность приносит ему сравнительно небольшой фиксированный доход.

"Мне в этом плане еще помогает театр. Я работаю в Одесском украинском театре имени В. Василька. Правда, представьте себе: моя ставка - 15 тысяч гривен в месяц", - рассказал артист.

При этом Гладкий подчеркнул, что продолжает работать в театре не только ради заработка. По его словам, для него важна сама возможность заниматься любимым делом и получать удовольствие от работы на сцене.

"Но театр для меня важен не только из-за денег. Мне действительно интересно там работать", - добавил актер.

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О персоне: Владимир Гладкий Владимир Гладкий - украинский актер кино и академического театра на Липках. Первой киноработой актера стал короткометражный фильм "Дрифтер". Однако зрители обратили внимание на талант Гладкого после выхода сериалов "Байки Митяя", "Участковый с ДВРЗ" и "Экстрасенсы-детективы".

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