Как не опоздать со сбором грецких орехов: лучшее время для сбора урожая

Как хранить грецкие орехи зимой, чтобы они не заплесневели и не потеряли вкус - как правильно собрать, высушить и подготовить урожай.

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Когда собирать орехи / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Когда лучше всего собирать грецкие орехи

Как правильно очистить и высушить урожай

Где хранить орехи, чтобы они не заплесневели

Осенний период является оптимальным временем для заготовки грецких орехов. Чтобы собранный урожай сохранил питательные свойства, вкусовые качества и не испортился от плесени, важно правильно собрать, высушить и подготовить его к хранению. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Rural Sprout, правильный сбор, очистка и тщательная сушка грецких орехов являются важными условиями для их длительного хранения. Особое внимание нужно уделить защите урожая от влаги, поскольку сырость повышает риск появления плесени и порчи.

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Правила сбора и подготовки

Период сбора грецких орехов обычно приходится на сентябрь–октябрь, хотя точные сроки зависят от сорта и погодных условий. О готовности урожая свидетельствует начало растрескивания зеленой оболочки и естественное падение орехов.

Важно не оставлять упавшие орехи надолго на влажной земле или траве. Длительный контакт с влагой повышает риск появления плесени и порчи.

Основные правила подготовки:

Своевременный сбор: орехи желательно регулярно собирать после того, как они упали на землю, не допуская длительного пребывания во влажной среде.

орехи желательно регулярно собирать после того, как они упали на землю, не допуская длительного пребывания во влажной среде. Очистка оболочки: зеленую внешнюю оболочку нужно снять как можно быстрее. Во время работы лучше использовать резиновые перчатки, поскольку сок оболочки может оставлять на коже стойкие пятна.

зеленую внешнюю оболочку нужно снять как можно быстрее. Во время работы лучше использовать резиновые перчатки, поскольку сок оболочки может оставлять на коже стойкие пятна. Сортировка: для длительного хранения отбирают только целые орехи без следов плесени, трещин и других повреждений.

для длительного хранения отбирают только целые орехи без следов плесени, трещин и других повреждений. Промывка: если орехи сильно загрязнены землёй, их можно быстро промыть, после чего тщательно вытереть и обязательно хорошо просушить.

Видео о том, когда собирать грецкий орех, можно посмотреть здесь:

Как правильно сушить грецкие орехи

Сушка является одним из важнейших этапов подготовки урожая. Орехи раскладывают в один слой на сухой горизонтальной поверхности в хорошо проветриваемом месте.

Для сушки можно использовать чердак, теплицу, сухую веранду или другое помещение с хорошей циркуляцией воздуха. Если позволяют погодные условия, орехи можно сушить на открытом воздухе, но на ночь их лучше убирать подальше от влаги.

Во время сушки орехи периодически перемешивают, чтобы они просыхали равномерно. Продолжительность процесса зависит от влажности урожая и условий, но обычно занимает от нескольких дней до двух недель.

Хорошо высушенные орехи не должны иметь признаков сырости или плесени. Перед отправкой на длительное хранение их нужно ещё раз перебрать.

Грецкий орех: важные факты и приметы / Инфографика: Главред

Где хранить грецкие орехи

Лучше всего хранить орехи в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

В скорлупе: орехи можно хранить в тканевых мешках, корзинах или другой таре, обеспечивающей циркуляцию воздуха. При правильных условиях они могут храниться значительно дольше, чем очищенные ядра.

орехи можно хранить в тканевых мешках, корзинах или другой таре, обеспечивающей циркуляцию воздуха. При правильных условиях они могут храниться значительно дольше, чем очищенные ядра. Очищенные ядра: их лучше поместить в герметичную емкость и хранить в холодильнике. Для еще более длительного хранения ядра можно заморозить.

их лучше поместить в герметичную емкость и хранить в холодильнике. Для еще более длительного хранения ядра можно заморозить. Защита от влаги: не следует хранить орехи в сырых помещениях или рядом с продуктами с резким запахом, поскольку ядра легко впитывают посторонние запахи.

Во время хранения урожай периодически осматривают. Орехи со следами плесени, неприятным запахом или другими признаками порчи нужно сразу отбирать.

Правильный сбор, тщательная сушка и соответствующие условия хранения помогут сохранить грецкие орехи свежими и пригодными к употреблению в течение длительного времени.

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