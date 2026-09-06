Зачем оборачивать метлу пакетом перед уборкой: полезный домашний трюк

Есть простой способ облегчить такую уборку, причем для него не понадобятся специальные приспособления.

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Зачем оборачивать метлу пакетом перед уборкой / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Почему пакет помогает собирать мусор

Пакет пригодится при уборке труднодоступных мест

Как правильно закрепить пакет на метле

Подметание пола редко относится к приятным домашним делам. Особенно сложно бывает избавиться от волос, шерсти, ворса и мелкой пыли, которые цепляются за щетину метлы и вместо того, чтобы исчезнуть, снова оказываются на полу. Об этом пишет El cronista.

Есть простой способ облегчить такую уборку, причем для него не понадобятся специальные приспособления. Достаточно обычного полиэтиленового пакета, который остался после покупок.

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Смысл лайфхака заключается в том, чтобы перед уборкой надеть пакет на рабочую часть метлы и надежно его зафиксировать. Благодаря этому волосы, ворсинки и небольшие частицы мусора легче собираются, а часть загрязнений не застревает непосредственно между щетинками.

Почему пакет помогает собирать мусор

Секрет этого способа связан со свойствами пластика. При трении о различные поверхности пластиковый материал может накапливать статический электрический заряд. Из-за этого он способен притягивать легкие частицы, в том числе волосы, ворс и мелкую пыль.

Таким образом, пакет становится своеобразным дополнительным слоем между щетиной метлы и полом. Он может помочь собрать тот мусор, который обычной метлой подхватить бывает сложнее.

Есть и еще один плюс: собранная грязь в меньшей степени попадает непосредственно на щетину. После уборки метлу не приходится так тщательно очищать от волос и другого мелкого мусора.

Пакет пригодится при уборке труднодоступных мест

Такой способ особенно удобен, когда нужно убрать пространство под низкой мебелью. Под кроватями, диванами, шкафами и столами нередко скапливаются волосы, шерсть и пыль, до которых трудно добраться обычными средствами.

Если пакет хорошо закреплен на метле, им можно аккуратно пройтись по таким участкам и собрать накопившийся мелкий мусор.

Использовать этот прием можно на разных поверхностях, включая керамическую плитку, керамогранит, виниловые покрытия, деревянный пол и ламинат. При этом следует учитывать особенности конкретного напольного материала и не использовать способ, если производитель покрытия рекомендует другой метод уборки.

Как правильно закрепить пакет на метле

Для такого способа не нужны специальные инструменты. Достаточно метлы и чистого пластикового пакета подходящего размера:

Возьмите пакет, который можно использовать повторно.

Наденьте его на щетину метлы так, чтобы пластик максимально закрывал рабочую поверхность.

Края или ручки пакета оберните вокруг основания черенка.

Надежно завяжите их, чтобы пакет не сползал во время уборки.

Проверьте крепление и убедитесь, что щетина полностью или большей частью закрыта пакетом.

Подметайте пол обычным способом, уделяя особое внимание местам, где скапливаются волосы и ворс.

После уборки аккуратно снимите пакет, стараясь не рассыпать собранный мусор.

Выверните его, выбросьте содержимое и при необходимости сохраните пакет для дальнейшего использования.

Кому особенно пригодится этот лайфхак

Прием может быть полезен тем, кому приходится регулярно собирать с пола волосы, шерсть домашних животных и различные мелкие ворсинки. Он не заменит полноценную уборку или специальные устройства для удаления загрязнений, но способен сделать обычное подметание немного проще.

Кроме того, повторное использование чистого и целого пакета позволяет не выбрасывать его сразу после похода в магазин. Если пакет после уборки остается в хорошем состоянии, его можно использовать еще раз.

Смотрите видео о том, как оборачивать метлу пакетом перед уборкой

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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